Třetí stříbro v řadě. Hokejbalisté ve finále MS podlehli Američanům v prodloužení

Češi ve finále neuspěli stejně jako v roce 2022 v kanadském Lavalu i předloni ve švýcarském Vispu. V obou případech podlehli Kanadě, nejdříve 3:6, poté 2:3 ve druhém prodloužení.
Opět se jim tak nepodařilo navázat na triumfy z let 1998 z Litoměřic, 2009 z Plzně a 2011 z Bratislavy. Na 16. mistrovství získali osmé stříbro a celkově čtrnáctý kov, čímž předčili další velmoci Kanadu a Slovensko. Pro Američany bylo dosud maximem stříbro z roku 2015.
V bezbrankové úvodní třetině měl více práce český gólman Vojtěch Mokry, který v 8. minutě po střele Nicholase Bruna vytěsnil balonek na horní tyč.
V čase 17:35 už Češi inkasovali. Od modré čáry se trefil k pravé tyči Nick Phillips. Ve 22. minutě bylo vyrovnáno: až téměř od hranice středového kruhu napřáhl Tomáš Hudec a překonal Andrewa Cartera.
Další převahu v druhé části tým kouče Davida Kuny gólově nevyjádřil. I ve třetí tetině se domácí tlačili více do ofenzivy, ale Carter odolával a bez práce nebyl ani na druhé straně Mokry.
V 53. minutě byl blízko rozhodnutí Hudec, jenže bekhendem přestřelil. Na druhé straně rozhodl v přečíslení po kombinaci s Brunem Biagetti. V osmém duelu na turnaji to byla pro český tým první porážka.
Finále navštívilo 5689 diváků, rekord v Pardubic z roku 2017, kdy na semifinále mezi Čechy a Slováky zavítalo 7592 příznivců, tak zůstal nepřekonaný.
Do All Star týmu turnaje se dostali Mokry, obránce Jiří Hrabár a útočník Matyáš Bláha. Nejlepšími hráči na svých postech byli vyhlášeni bek Martin Kubíček a forvard Jan Čejka.
„Neproměnili jsme celou řadu šancí, ať už ve hře pět na pět v základní hrací době, nebo v prodloužení. V rozhodující situaci jsme chtěli zariskovat a jít dopředu, soupeř nám z toho ujel do protiútoku. To byla chyba, která celý zápas rozhodla,“ řekl asistent trenéra Milan Jelen.
Turnaj označil za nesmírně náročný. „Prohráli jsme až ve finále. Samozřejmě to člověka hrozně mrzí, ale takový je sportovní život a jde se dál. Vím, že to teď po prohře není jednoduché, ale kluci odpracovali neuvěřitelným způsobem nejen celý šampionát, ale i uplynulý rok. Celá příprava se musela stáhnout ze dvou let do jednoho. Kluci to odjezdili. To platí jak pro ty, co jsou tady, tak pro hráče, kteří se nakonec do závěrečné nominace nedostali,“ dodal Jelen.
Mistrovství světa v hokejbalu
Ostrava
Finále:
O 3. místo: Kanada - Finsko 3:4 (0:2, 1:0, 2:2),