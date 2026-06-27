Hokejbalisté deklasovali Finsko, ve finále domácího MS se utkají se Spojenými státy

Češi získali zlato i v letech 1998 v Litoměřicích a 2009 v Plzni. Druzí skončili sedmkrát včetně minulých dvou šampionátů. K tomu přidali tři bronzy a bez medaile zůstali dosud jen dvakrát. Američané jsou ve finále teprve podruhé, v roce 2015 v Zugu podlehli Slovensku.
Za výhrou vykročil stále neporažený český tým už po 51 sekundách semifinále, kdy se z levého kruhu trefil Samuel Neo Kucharčík. Ve 14. minutě vyrovnal Tomi Jeskanen, ale Češi se vrátili do vedení v poslední sekundě úvodní části, kdy Vojtěch Jágr dorazil míček do odkryté branky po střele Martina Kubíčka.
Ve druhé části domácí čtyřmi góly zlomili odpor Finů, které na úvod turnaje porazili po přestřelce 8:6. V 17. minutě se prosadil dorážkou Lukáš Lhota a za 101 sekund zakončil akci Jana Čejky také bekhendem Dalimil Zvonek.
Villeharta Kuusama nahradil ve finském brankovišti Louis Herpin a po 37 sekundách ho překonal Vít Rozlílek. Ve 23. minutě bekhendem mezi betony skóroval podruhé.
Po 18 sekundách závěrečné části se prosadil podruhé v utkání také Jágr. V 37. minutě se těsně po skončení přesilovky trefil z pozice mezi kruhy Lhota a také se zařadil mezi dvougólové střelce.
Mistrovství světa v hokejbalu
Ostrava:
Semifinále:
USA - Kanda 4:3 (1:1, 3:0, 0:2).