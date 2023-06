Hlavní oslavy nás teprve čekají, usmíval se kouč hokejbalistů Letohradu

„Viděl jsem fotky od některých hráčů, a i když byla neděle, tak to oslavili pořádně,“ smál se kouč Letohradu Tomáš Friml. „Hodně lidí ale muselo do práce, takže hlavní oslava nás ještě čeká. Máme na pár dní zamluvenou chatu pro celý tým. To bude asi velké,“ dodal.

Kert Park ovládl extraligu pošesté v řadě a od začátku bylo jasné, že ve finále s Letohradem bude mít navrch, přesto Frimla jeden moment trochu zamrzel.

„První zápas. Vedli jsme 4:3 a Kert Park nakonec vyhrál díky dvěma blbým odrazům na konci. Po prvním dvojutkání to klidně mohlo být 1:1, ale to jsou kdyby. O kvalitách soupeře jsme samozřejmě věděli, hráči do celého play off dali všechno, smekám před nimi klobouk,“ vzkázal Friml.

Sám přiznal, že Jeleni mohli klidně vylétnout už ve čtvrtfinále s Ústím, které zachraňovali v historicky nejdelším pátém utkání. Po třech hodinách nakonec slavili výhru 3:2 po druhém prodloužení.

Letohrad v letošním play off Čtvrtfinále

Letohrad (2.) – Ústí nad Labem (7.) 3:2 (3:2sn, 3:4p, 1:3, 3:1, 3:2p) Semifinále

Letohrad (2.) – Pardubice (3.) 3:2 (2:3, 3:2, 0:3, 2:1p, 3:2p) Finále

Kert Park Praha (1.) – Letohrad (2.) 3:1 (5:4, 4:0, 2:6, 4:1) Pozn.: Za soupeři uveden výsledek série, v závorce jednotlivé zápasy.

„To bylo neuvěřitelné. To samé semifinále s Pardubicemi, taky jsme ho museli otáčet z 1:2. Dostat se do finále nás stálo obrovské síly, každá ta série bolela a hodně hráčů proti Kertu nastupovalo se zraněním. Všichni se ale dobře připravili i díky kvalitní fyzioterapii. Finále jsme si zasloužili,“ uvažoval Friml.

Základní část jeho tým zakončil na druhém místě. Podle Frimla Letohrad mentálně posílilo především loňské čtvrtfinálové vyřazení od Pardubic po vedení 2:0 na zápasy, nakopl se velkým počtem výher v úvodu letošní sezony a především využil návrat klubového odchovance Michala Kováře. Majitel čtyř titulů s Kertem zaujal pozici asistenta trenéra.

„Vnesl do naší hry trochu odlišný styl a začali jsme díky němu hrát jiný systém. Na startu extraligy hráči získali důležité sebevědomí a někteří pak odehráli své životní sezony. Neměli jsme žádnou větší krizi a vyhrávali jsme i zápasy, které jsme dřív ztráceli v hlavě,“ těšilo Frimla.

Kdo ví, co teď s Letohradem s ohledem na příští ročník provede zisk stříbrných medailí.

„Bude hlavně na nás trenérech, abychom do nové sezony nešli s nosem nahoru. Porážka v posledním zápase někoho může srazit, ale nás bude motivovat. Jednáme o posilách na posty, kde jsme podle nás měli mezery, a poctivou prací se opět budeme snažit dojít tak daleko, jak to jen půjde,“ slíbil Friml.

Další hon Letohradu na finále začne v úvodu září.