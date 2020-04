Hrát už nebudou. Hokejbalisté tak dumají o přípravě

„Desátého dubna jsme měli telekonferenci všech extraligových klubů. Situace tehdy vypadala ještě nadějně, že by se soutěž mohla dohrát třeba turnajovým způsobem, pokud by opatření povolila už zkraje května,“ uvedl k tomu Jiří Mašík, trenér Pardubic. „Týden na to však vláda oznámila, že bychom normálněji mohli fungovat až mnohem později. To už jsme věděli, že to je pro hokejbal konečná - pro amatérské sporty by pak dohrání lig bylo neproveditelné,“ pokračoval kouč.

Ani letohradské Jeleny rozhodnutí svazového vedení „odpískat“ sezonu nepřekvapilo.

„Jak se prodlužoval nouzový stav, dalo se očekávat, že se zruší,“ sdělil na klubovém webu kouč Letohradu Tomáš Friml. „Je to určitě škoda. Přece jenom hráči měli dva měsíce zimní přípravy a pak odehráli jedno utkání a konec,“ shrnul.

Stanovení pořadí týmů v extralize brání rozdílný počet zápasů, které týmy stihly. Sudoměřice jich mají jen 13, naproti tomu Plzeň a Dobřany hned o tři více.

„To byl hlavní důvod, těžko by se to nějak spravedlivě určovalo. Je mi líto týmů, které ve svých ligách vedly,“ připomněl trenér Mašík také skutečnost, že se nejen nehraje o titul, ale také ze žádné soutěže nepostupuje ani nesestupuje. „Z jiných sportů, kde pořadí znají, ovšem stejně víme, že radost vítězů není taková, když se nedohrála základní část, natož play off,“ podotkl.

Jeho Pardubice přitom měly ambice posunout se ze stávající čtvrté příčky vzhůru a rvát se o medaile.

„Na jaro jsme nachystali nějaké změny. Doplnili jsme kádr, taky nám měl přijít pomoct Zdeněk Král, který hrál na Slovensku hokej za Detvu. Zimní příprava byla tvrdá, na soutěž jsme se těšili...,“ netajil Mašík.

Místo toho musel stejně jako kolega Friml (jeho Letohrad byl průběžně osmý) hráče v mezidobí zásobovat individuálními tréninkovými plány. A teď už oba mohou rovnou ladit letní přípravy na další extraligový ročník.

„V červnu bychom chtěli udělat pár tréninků a klasickou přípravu začít od července,“ nastínil Friml.

Mašík s hrajícím asistentem Pavlem Kubešem ji s mužstvem hodlají odstartovat, jak jen to půjde. „Potřebujeme, aby to kluky zase chytlo a aby v hokejkách znovu získali cit,“ konstatoval trenér. „Koncem června bychom už mohli zařadit i nějaké přátelské zápasy. Pak budeme mít 14 dní volno a následně se do přípravy vrhneme naplno,“ dodal.