Závěr podzimu byl super, cení si kouč pardubických hokejbalistů

„Po zápase jsem klukům poděkoval za super podzim, i když se nám pár zápasů nepovedlo,“ uvedl pro web HBC Pardubice Jiří Mašík, jeho trenér.

Výsledky, které se i zpětně trochu zajídají, jsou určitě polabinská porážka ve východočeském derby od Hradce Králové (1:2), následný těsný neúspěch v Kladně (0:1) nebo zaváhání v Karviné (1:3).

Jenže Pardubičtí zároveň dokázali udolat třeba mistry z Kert Parku Praha (2:1) a hned dvakrát si poradili i s nepříjemným sokem z Plzně (venku 5:4 na nájezdy, doma 6:3). Díky tomu se zrodila lichotivá bilance 8-3-0-3 se 30 vybojovanými body při vysoce aktivním skóre 63:33, s přehledem nejlepším v soutěži.

„Závěrečná série šesti vítězství byla super. A nejen ziskem osmnácti bodů, ale hlavně výkony a tím, jak tým fungoval,“ ohlížel se Mašík za obdobím, v němž kromě Ústí, Kert Parku a Plzně musely před Pardubicemi kapitulovat také pražské Kovo (výhra Mašíkova týmu 6:1), Hostivař (9:1) a Dobřany (6:4). „Hráli jsme s chutí ve velkém tempu, dávali jsme hodně branek - a hezkých. Věřím, že to bude povzbuzení do zimní přípravy,“ pokračoval kouč.

Na tu už se mohou směle vrhnout i druzí krajští zástupci mezi hokejbalovou elitou: letohradští Jeleni. Těm v odehrání domácího víkendového kola proti pražskému Kovu zabránil sníh.

Letohradský klub je jinak s bilancí 6-0-3-4 zatím v extralize na solidní šesté pozici. Pokud se nenaskytne možnost dohrát zápas s Kovem ještě v letošním kalendářním roce, nic se na tom nezmění až do 26. února 2022. Právě tehdy by totiž Letohrad a Pardubice měly vyzvat svoje první jarní soupeře, kterými jsou podle losu pražská Hostivař, respektive Most.