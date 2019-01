Vacenovská před čtvrtfinále Ligy mistryň: Hratelné to je

dnes 9:20

Misi s pomyslným názvem Návrat domů už stolní tenistka Iveta Vacenovská naplnila, svému Hodonínu pomohla ze základní skupiny do čtvrtfinále Ligy mistryň. Nyní ji čeká bonus. V pátek povede svůj celek do prvního zápasu play off proti silnému Berlínu, který je ve čtvrtfinále favoritem.