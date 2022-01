Hodonín hostí obhájce titulu v pingpongové Lize mistryň bez své nejlepší hráčky

„Snažili jsme se udělat všechno pro to, aby se to nějak dalo udělat, ale bohužel to neklaplo. Nemohla přijet vzhledem k současné situaci, takže jsme v pozměněné sestavě,“ přiznal den před svátečním utkáním proti obhájci prvenství v Lize mistryň hodonínský trenér Jaroslav Mikeska.

Roli jedničky tak v jeho výběru převezme polská reprezentantka Natalia Partyková, pamětnice posledního vzájemného duelu v Hodoníně před třemi lety, kdy tehdejší domácí tým kolem nestárnoucí Ivety Vacenovské dokázal nad Berlínem senzačně zvítězit. Až porážka po tuhém boji v odvetě ho vyřadila.

„Obrovská škoda, že jsme to nakonec nedaly. Skoro jsme postoupily, chyběl kousek. I tak bylo pro nás obrovským úspěchem bojovat a sehrát rovnocenné zápasy s Berlínem, což je top klub. Ukázalo se, že i my umíme hrát dobře. To je ale minulost a v úterý nás čeká nový zápas. Favoritem v něm nejsme, nejdeme ale hrát s tím, že bychom byly dopředu poraženy. To by nebylo dobré. Uděláme všechno pro to, abychom nějaké body uhrály,“ vyhlásila Partyková.

Stolní tenistky Hodonína jako vítězky Českého poháru v prosinci 2021

Utkání začíná v 18 hodin, hraje se jenom na jednom stole a vítězem bude ten, kdo zvládne jako první vyhrát tři zápasy. Přímý přenos bude na svém webu vysílat Česká televize. Domácí klub vyzval svoje fanoušky, aby si místa v hale rezervovali s předstihem na mailu skst.hodonin@seznam.cz.

„Můžeme hrát bez tlaku, protože nejsme v nejsilnějším složení. Snažím se o tom nepřemýšlet. Není to poprvé, co se musíme obejít bez japonské hráčky, v předchozí klubové kariéře jsem to už taky poznala. Myslím si, že je v našich silách to zvládnout. Doufám, že podáme dobré výkony,“ míní Partyková.

Momentální forma je nicméně i pro ni s otazníkem. Od listopadového vystoupení na mistrovství světa, kde vypadla v 1. kole, se představila jen v domácích soutěžích, v extralize a v Českém poháru.

„Extraligu jsem o víkendu hrála docela dobře, ale soupeřky z Berlína budou o něco lepší,“ pousmála se polská legionářka.

Pro Hodonín jde o oslabení v nejméně vhodném období v sezoně. Letos touží po průlomovém postupu do semifinále, po němž zatím sahal marně.

Nejblíž k němu byl právě proti Berlínu v sezoně 2018/19. „Tehdy jsme měli o něco větší šance než nyní, měli jsme vyrovnanější tým,“ uvažuje střízlivě Mikeska.

Domnívá se, že absentující Moriová je individuálně lepší než soupeřky z Berlína, s nimiž počítá v úterní sestavě zvučného protivníka. „U Sakury je vždycky šance, že udělá dva body. Není to se zárukou, ale dá se to očekávat. Bez ní je to těžší. Naděje však umírá poslední. Pokusíme se uhrát co nejlepší výsledek a třeba i dosáhli na postup. Všichni víme, jaká je naše výchozí pozice, nemyslím si ale, že to holky negativně psychicky ovlivní,“ uvedl Mikeska.

Markéta Ševčíková z Hodonína

Z jeho pohledu jde v bojích v Lize mistryň o návrat k hodonínskému týmu. Na základní skupinu do Francie minulý rok kvůli jiným povinnostem nemohl odcestovat, teď bude tedy jako trenér zase přímo u dění.

„Těším se jako na každý zápas, jako vždycky. Těšil jsem se i do Francie, kam jsem pak nemohl. Liga mistrů je vždycky hezčí než extraliga. Možná se těším o něco víc teď, a to proto, že budeme hrát doma, s diváky. Vždycky je to jiné, když přijdou lidi,“ vyhlíží Mikeska.