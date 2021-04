Nováček Hluboká v extralize dvakrát porazil baseballové mistry Draky

Sobotní duel Draků se Sokolem rozhodla 7. směna, v níž hostující Hluboká získala tři body. „Byl to boj, do sedmé směny jsme je drželi, ale pak jsem si to trochu sám pokazil a soupeř toho využil. V konci jsme ještě tlačili, ale už se nám to nepodařilo dotáhnout,“ uvedl nadhazovač Filip Čapka.

V neděli na Hluboké byl nováček opět od začátku aktivnější. Po 5. směně vedl 5:1, Draci na střídajícího Vojtěcha Vlacha v 8. hře opět mocně dotahovali, ale znovu se jim to nepodařilo. Rovněž tento zápas uzavřel Wesley Roemer a pomohl domácím k výhře 6:5.

Lídr tabulky Hroši během třetího hracího víkendu zdolali Tempo 3:1, 5:3 a v Praze podlehli 2:9. Eagles a Blesk Jablonec odehráli celou sérii v pražské Krči a domácí se třikrát radovali po výsledcích 8:1, 7:0 a po více než čtyřhodinové bitvě 14:12.

Extraligovou tabulku uzavírá bez výhry Blansko, Olympia však zatím odehrála jen tři duely a další musela kvůli covidu-19 odložit.