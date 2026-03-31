Rešetár přestavuje kamarádovi Cupákovi brněnský Helas za zády, ale s požehnáním

Když se zeptáte předsedy futsalového klubu Helas Brno, jak bude vypadat příští sezona, jen pokrčí rameny. „Já nevím a nechci to vědět,“ usměje se bývalý český reprezentant Cupák.
Nejde o alibismus ani nedostatek informací. Spíš o nezvyklou situaci, ve které se klub nachází. Cupák je totiž stále aktivním hráčem a vědomě se drží stranou plánovaných změn. „Nechtěl jsem, dokud budu aktivní hráčem, vědět nic, abych nepřenášel věci do kabiny,“ vysvětluje. A tak zatímco vedení už skládá tým pro příští sezonu, jeho předseda o konkrétních krocích mlčí – a vlastně ani nemá co prozradit.
Z futsalové legendy je trenér. Novou kapitolu začne Rešetár v Helasu Brno
Na opačné straně stojí ještě větší reprezentační legenda Lukáš Rešetár, budoucí hlavní trenér Helasu, který má přestavbu na starosti. Muž se 161 starty za národní tým dostane brněnskou lavičku do ruky a má provést hloubkový řez. „Těch změn bude více, nebude to kosmetická úprava. Musíme reagovat na vývoj ostatních týmů i na to, jak dopadla základní část,“ říká.
Právě v tomhle zvláštním rozkročení Helas aktuálně funguje. Na jedné straně ještě bojuje o letošní sezonu, na druhé už plánuje výraznou proměnu. Brňané přitom ukázali, že mají kvalitu držet krok i se špičkou – v úvodním semifinále proti Plzni dotáhli zápas na palubovce favorita až do prodloužení, kde padli těsně 4:5. Dnes doma od 18:30 sehrají druhé dějství.
„Chceme Helas postupně zvedat a dostat se na úroveň top tří. Neříkáme, že hned budeme bojovat o titul, ale musíme být výš než teď,“ nastiňuje Rešetár.
Jeho slova vycházejí i z poměrně otevřeného hodnocení současného stavu. Podle něj tým v posledních letech stagnuje. „Tým není moc obměňovaný a okysličovaný. Jsou tu hráči na svém výkonnostním limitu, kteří už se neposunou dopředu,“ popisuje. Právě proto chce sáhnout k omlazení i větší konkurenci v kádru. „Potřebujeme hladovější hráče. Někteří kluci už nemají motivaci takovou, abychom s nimi dokázali udělat větší úspěchy.“
Podobně situaci vidí i Cupák, i když jeho pohled je rozdělený mezi hráče a funkcionáře. „Sezona pro nás byla spíše zklamáním, šesté místo v základní části jsme nečekali, mířili jsme výše,“ přiznává. A zároveň potvrzuje, že debata o změně byla uvnitř klubu nevyhnutelná. „Bavili jsme se o tom, že nám Helas stagnuje. U hlavního mužstva je kapacita trenéra tak tři roky a pak je potřeba to okysličit,“ míní předseda.
Právě „okysličení“ se stává jedním z hlavních motivů celé proměny. Netýká se jen hráčského kádru, ale i trenérského vedení. Po šesti letech se z hlavní role stahuje Tomáš Galia a tým postupně přebírá Rešetár. „Už od začátku roku to Tomáš předává. Lukáš dělá sestavu, vede tréninky a Tomáš je spíš poradní hlas,“ popisuje Cupák.
Změna má ale širší rozměr než jen výměnu trenéra nebo zásahy do sestavy. Helas chce upravit i svou dlouhodobou filozofii. Oba se shodují, že cesta nevede přes snadné, ale nekoncepční masivní angažování cizinců, ale spíš přes vlastní hráče a region.
„Koukáme po regionu i do mládeže. Když kluky dokážeme na úkor velkého fotbalu přetáhnout k futsalu, může nám to přinést výsledky,“ vysvětluje Rešetár.
Cupák z pozice trenéra juniorů jeho slova doplňuje jasně: „Nechceme zahraniční příchody. Do budoucna bychom rádi měli kluky, kteří od začátku kariéry počítají s futsalem.“ Připouští sice, že současný kádr cizince obsahuje, ale směr, kterým se chce klub vydat, je podle něj daný spojením Helasu s Orlem Řečkovice, ke kterému došlo v průběhu letošního roku.
Celý příběh má navíc i silnou symbolickou rovinu. Cupák, jedna z nejvýraznějších postav českého futsalu posledních let, po sezoně pravděpodobně ukončí kariéru. „Jsem přesvědčený, že končím,“ říká. Až pak se naplno zapojí i do rozhodování, které dnes nechává na ostatních. „No asi ho oblékneme příští rok na nějakém domácím zápase do dresu. Takový hráč, který nastřílel v české lize přes 250 gólů si pořádnou rozlučku zaslouží,“ říká o kamarádovi Rešetár.