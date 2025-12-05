Rychlobruslaři Jílek i Zdráhalová skončili v Heerenveenu druzí v divizi B

Rychlobruslaři Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová obsadili na Světovém poháru v Heerenveenu druhá místa v divizi B. Jílek byl druhý na 1500 m, Zdráhalová na kilometru a oba se tak za týden při pokračování seriálu v Hamaru představí na těchto tratích v elitní skupině.

Metoděj Jílek v závodě na pět kilometrů při Světovém poháru v Salt Lake City. | foto: Reuters

Jílek má na patnáctistovce prakticky jistou účast na olympijských hrách v Miláně, dosud získal v poháru 50 bodů a má zajetý i kvalitní čas.

„S výsledkem jsem spokojený, jel jsem na to, abych se dostal do divize A, což se povedlo. Navíc jsem si zlepšil osobní rekord na této dráze z minulého roku, z čehož jsem nadšený,“ uvedl v audionahrávce pro média Jílek, jenž dnes zajel čas 1:45,84. Jeho národní rekord z rychlé dráhy v Salt Lake City je zhruba o dvě sekundy lepší.

Hlavní závod v Nizozemsku čeká devatenáctiletého českého reprezentanta v sobotu, kdy se představí na trati 10.000 metrů. Dnes se v hale Thialf představí i Martina Sáblíková, čeká ji závod na pět kilometrů.

