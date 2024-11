Ping-pong a la Ostrov: V Lize mistrů se budeme snažit o vánoční zázrak

V roli hlavního kouče HB Ostrov prožívá Tomáš Demek se svým týmem další skvělou sezonu. Naposledy jeho svěřenci zazářili v základní skupině Ligy mistrů, v níž si vybojovali postup do osmifinále.

Skoro se zdá, že slova jako nespokojenost, zklamání či špatný den trenér havlíčkobrodských stolních tenistů vůbec nezná.

„Protože už jsem starší, snažím se pokud možno moc nerozčilovat,“ usmívá se Demek. „Ovšem někdy to prostě jinak nejde. A možná to tak nemusí vypadat, ale už i letos jsem párkrát musel zvednout hlas,“ tvrdí.

Pavel Širuček z havlíčkobrodského HB Ostrov

Každopádně v Lize mistrů je zatím vystoupení vašich svěřenců hlavně na pochvalu. Co říkáte na osmifinálového soupeře? Čeká vás vítěz posledních dvou ročníků 1. FC Saarbrücken TT...

I letos je to pro mě jeden z největších favoritů na celkové vítězství. Souboje s ním budou velmi těžké, přesto věřím, že ho můžeme porazit. Já už jsem holt takový trenér, vždycky věřím, že to může vyjít. Navíc je to super atraktivní soupeř i pro naše diváky. Prostě pecka.

Je pravda, že jména jako Truls Moregard, Darko Jorgič, Patrick Franziska nebo Yotu Muramatsu nenechají žádného fanouška stolního tenisu chladného...

Přesně tak. Všichni patří k evropské i světové špičce. Ale jak říkám, my budeme bojovat, dáme do zápasů s nimi všechno.

A jelikož se hraje v období kolem Vánoc, tak se může stát opravdu cokoliv, souhlasíte?

Řekla jste to úplně přesně, o Vánocích se přece dějí zázraky úplně běžně. (usmívá se)

Začínáte doma, nebo venku?

Doma v Brodě budeme hrát 15. prosince a v Německu potom 20. prosince. A u nás bude určitě úplně plná hala, máme totiž naprosto skvělé fanoušky.

Kteří s vámi většinou cestují klidně i do zahraničí...

To je pravda. A já jsem přesvědčený, že pojedou i tentokrát. Už teď mám od spousty z nich informace, že se moc těší. A my se zase těšíme na jejich podporu.

Kdo z vašeho týmu má aktuálně nejlepší formu?

Určitě Pavel Širuček. Minule v extralize proti pražskému El Niňu sice prohrál, ale to je normální, není přece robot. Občas prohraje každý. Pochvalu ovšem zaslouží i ostatní naši kluci.

Momentka ze zápasu Ligy mistrů mezi Havlíčkovým Brodem a Neu Ulmem

Pro Ligu mistrů můžete využívat také moldavského hráče Vladislava Ursu, bude v sestavě i proti Saarbrückenu?

Nevím. On totiž hraje soutěž v Polsku a není jisté, zda bude mít zrovna volno. Teprve to budeme řešit.

Rozhodně se dá říct, že konec roku budete mít letos nabitý, mám pravdu?

To je pravda. V pátek jedeme na extraligu do Ostravy, pak nás čeká Český pohár a potom Liga mistrů. Je toho hodně, proto věřím, že nás teď chytne skvělá forma a vydrží.