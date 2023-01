Brodské stolní tenisty čekají dvě výzvy. Rozhodovat budou trojky, tuší trenér

„Čekají nás dva důležité zápasy. A řekl bych, že v nich se rozhodne o postavení po základní části,“ uvědomuje si trenér havlíčkobrodského týmu Dmitrij Prokopcov. „Bude to hodně důležité, protože každý chce skončit na prvním místě.“

Nejblíže ke splnění tohoto postupného kroku má nyní právě HB Ostrov (34 bodů), který má v tabulce po 13. kole na vedoucí příčce před oběma pronásledovateli dvoubodový náskok.

„Každý hledí na nejbližší dva zápasy. Jde totiž také o to, kdo by se mohl střetnout v případném semifinále,“ myslí si Prokopcov.

Ten nechce přemýšlet o tom, který z dvojice soupeřů bude složitější. „Z mé strany se nedá říct, kdo bude těžší. Oba mančafty jsou vyrovnané, oba mají dva výborné hráče. A rozhodovat se podle mě bude na postu trojek,“ přemítá.

Brodský kouč je spokojen s losem, který určil, že se vzdálenějším Chebem bude hrát Brod doma, zatímco cesta ven ho čeká do Prahy. „Druhá půlka sezony vyšla ideálně,“ usmívá se Prokopcov. „Cestování není moc příjemné, když jsme teď jeli do Ostravy, je to přeci jen delší cesta. Člověk je trochu unavený, a právě takové maličkosti vyrovnané zápasy rozhodují.“ Právě v Ostravě dokázal HB Ostrov páteční výhrou 3:0 potvrdit roli jasného favorita a proti předposlednímu týmu nejvyšší soutěže si připsal letošní jedenáctou výhru ve dvanácti zápasech.

„Podle papírových předpokladů to mělo být jasné, ale každý zápas je jiný a rozhoduje se na stole,“ říká Prokopcov. „Pavel Širuček to měl padesát na padesát. Ale jsem rád, že poslední set zvládl dokonale a uhrál důležitý druhý bod,“ vrací se k bitvě s Jakubem Kauckým, která skončila 3:2. „Pak už to pro nás bylo jednodušší,“ dodal Prokopcov.