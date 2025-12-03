Házenkářky prohrály na MS i s Angolou, do čtvrtfinále už projít nemůžou

České házenkářky na mistrovství světa v úvodním utkání osmifinálové skupiny prohrály s Angolou 25:28 a ztratily i teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého se po celý zápas v Dortmundu trápily v ofenzivě a jen dotahovaly. Africké šampionky v utkání ani jednou neprohrávaly, rozhodující náskok získaly na začátku poslední desetiminutovky.
Česká házenkářka Julie Franková střílí na branku Angoly. | foto: David Švarc / Česká házená

Český tým si ve čtvrtém zápase na šampionátu připsal třetí porážku, zvítězit dokázal pouze v pondělí v závěrečném duelu základní skupiny proti Kubě. Národní celek čekají v osmifinálové části ještě dvě utkání - v pátek proti olympijským šampionkám Norkám a v neděli proti Jihokorejkám.

Do čtvrtfinále projdou první dva celky z šestičlenné tabulky. Češky zůstaly bez bodu a už nemohou pomýšlet na další postup. Omlazený národní tým tak nezopakuje osmé místo z minulého šampionátu, jímž ještě pod norským trenérem Bentem Dahlem vyrovnal maximum od rozdělení federace.

„Začátek zápasu nebyl ideální, na mistrovství světa se prostě takhle nedá hrát, protože pak celou dobu dotahujete. Ten začátek tomu udal tempo. Všichni jsme cítili, že to dnes můžeme dát. Měli jsme ten zápas uhrát, ale jednoduše jsme to nedokázali,“ řekl Hlavatý, který ocenil výkon gólmanky Sabriny Novotné.

Zatímco v základní skupině Češky ztratily zápasy s favority Švédskem a Brazílií až v závěrečných 20 minutách, proti Angole jim nevyšel už úvod. Reprezentantky se proti urostlým soupeřkám trápily v útoku a za prvních 14 minut skórovaly jen dvakrát. V úvodní čtvrthodině je potkal více než sedmiminutový střelecký výpadek a africké šampionky toho díky pětigólové šňůře využily k vedení 8:2. Hned čtyřikrát se prosadila pivotka Kassomaová.

Česká házenkářka Anna Jestříbková sleduje, jak Helena Paulová z Angoly zakončuje.

„Na začátku jsme byli velmi laxní. Neproměnili jsme čisté šance a nešli jsme do toho tlaku, se kterým jsme chtěli na Angolu vyrukovat. Můžu říct, že byla asi i špatně zvolená základní sestava, to můžeme vzít na sebe,“ pronesl Hlavatý.

Čeští trenéři si vzali oddechový čas a jejich svěřenkyně se v dalším průběhu první půle zlepšily. Začalo se dařit spojkám a tým paradoxně nastartovalo také vlastní oslabení, které vyhrál 2:0. Moldavští rozhodčí těsně před pauzou poslali Angolu po dvou tvrdých zákrocích krátce po sobě do čtyř a Cholevová ze sedmičky před přestávkou upravila na 13:15.

Hned po změně stran Češky snížily na rozdíl jediné trefy a dvakrát útočily na vyrovnání, Cholevová ale z brejku vypálila jen do břevna. Reprezentantkám se v nejméně vhodnou chvíli znovu přestalo dařit v útoku.

„Do poločasu jsme to pěkně dotáhli. Ve druhé půli jsme se dostali do momentu, že jsme to mohli zlomit. Měli jsme dvě tři šance, bohužel to nepřišlo,“ litoval Hlavatý. „Potom Angola opět pokračovala takovou rozvážnou hrou na pivotku a my jsme nebyli schopni to ubránit. Sám si to nedokážu vysvětlit, proč se nám to nepodařilo. Ano, můžeme mluvit o tom, že byla velká a má sílu. Ale existují na to techniky, jak to ubránit.“

Angolanky v druhé půli zahodily čtyři sedmičky, z toho tři chytila gólmanka Novotná. Její spoluhráčky ale byly v ofenzivě bezradné a navíc začaly dělat řadu nevynucených technických chyb a ztrát. Soupeř díky tomu získal v 49. minutě čtyřbrankové vedení.

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Češky v obraně vůbec nezachytávaly přihrávky na pivotku Kassomaovou a Angolanky po sérii čtyř gólů odskočily v 54. minutě už na rozdíl šesti tref. Téměř devítiminutový střelecký výpadek národního týmu až poté prolomila Cholevová.

Kapitánka Kafka Malá pak proměnila dva rychlé brejky a v 59. minutě z dalšího trháku útočila na snížení na dvě branky, trefila však jen gólmanku. Angolanky po oddychovém čase následně definitivně rozhodly. Vítězky minulých pěti afrických šampionátů ve třetím vzájemném duelu poprvé zvítězily. Češky prohrály poosmé z posledních devíti zápasů.

„Už mi pomalu docházejí slova. Přijde mi, že se točíme v takovém začarovaném kruhu. Každý zápas taháme za kratší konec, pak se to snažíme nějak dohnat. Máme průměr 23 nebo 24 gólů na utkání. Doufám, že v příštím roce na domácím mistrovství (Evropy) to bude lepší,“ uvedla brankářka Novotná.

Mistrovství světa žen
3. 12. 2025 15:30
Česko : Angola 25:28 (13:15)
Góly:
3. Kordovská,7. Šustáčková,15. Kordovská,15. Vávrová,17. Desortová,18. Jestříbková,20. Smetková,21. Smetková,22. Desortová,23. Desortová,28. Pejšová,31. Kordovská,33. Kafka Malá,35. Kordovská,36. Kafka Malá,44. Desortová,46. Desortová,55. Cholevová,57. Kafka Malá,57. Kafka Malá,58. Kafka Malá,60. Cholevová,60. Desortová
Góly:
1. Kassomová,4. H. Paulová,6. H. Paulová,11. Kassomová,12. Kassomová,13. Nengangová,14. Kassomová,16. Mariová,18. Rosariová,19. Nengangová,24. Machadová,28. Nengangová,29. Nengangová,32. Nengangová,34. Machadová,35. Guialová,38. Nengangová,43. Kassomová,45. Kassomová,48. Guialová,49. Guialová,52. Machadová,54. Machadová,55. Kassomová,59. Nengangová,60. Machadová
Sestavy:
Wizurová, Novotná – Kordovská, Pejšová, Šustáčková, Desortová, J. Franková, Smetková, A. Franková, Vávrová, Holečková, Zachová, Kafka Malá, Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Sestavy:
Albertová, E. Paulová – Nengangová, Tatiová, Mariová, Machadová, Rosariová, H. Paulová, N. Santosová, Kassomová, Quizeleteová, Mateusová, Venanciová, Belová, Nundová, Guialová.

Rozhodčí: A. Covalciuc, I. Covalciuc (oba MDA)

