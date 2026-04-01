Házenkářky Písku uštědřily Dunajské Stredě první porážku v interligové sezoně

Písek tradičně táhla suverénně nejlepší střelkyně ligy Iveta Korešová. Bývalá reprezentantka a hvězda německé ligy zatížila konto soupeře 14 góly a základní část absolvovala s průměrem více než deseti branek na zápas.
Dunajská Streda po únorové remíze se Šaľou ztratila podruhé v ročníku body a poprvé vyšla naprázdno. I tak jasně ovládla dlouhodobou část, před druhým Kynžvartem, jenž má poslední zápas před sebou, má náskok devět bodů.
Karvinští házenkáři jsou v semifinále, Frýdek-Místek neuhrál ani jedno vítězství
Už před zbývajícími duely posledního kola je jasné, že přímo do semifinále českého play off postoupí Kynžvart a mistrovský Most. Čtvrtfinále čeká Slavii, Písek, Olomouc a Zlín. Play out čeká Plzeň, Porubu a Hodonín, jenž po středeční porážce 24:28 v Ostravě zakončil základní část bez zisku bodu.
MOL interliga házenkářek
22. kolo
Písek - Dunajská Streda 40:32 (21:14)
Poruba - Hodonín 28:24 (16:10)