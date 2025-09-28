Šampionky narazily. Most musí v Evropské lize gumovat ztrátu na Francouzky

  14:30
Šestibrankové manko budou gumovat házenkářky Mostu v odvetě 2. předkola Evropské ligy. Na palubovce francouzského Besanconu v sobotu padly 28:34 po vyrovnaném prvním poločase, druhý zápas se hraje na půdě Černých andělů příští neděli od 18 hodin.

Mostecké házenkářky na palubovce Besanconu. | foto: DHK Baník Most

„Myslím, že naše děvčata odehrála zatím asi nejlepší zápas této sezony,“ uvedl trenér Jiří Tancoš po úvodním pohárovém střetnutí; v interlize má Most zatím bilanci dvou výher a jedné porážky.

České šampionky měly zápas ztížený náročným programem, neboť v jejich středu figuruje plno reprezentantek.

„Utkání bylo velmi těžké nejen kvůli kvalitě soupeře, ale také kvůli krátkému času na přípravu. Většina hráček, které nastupují i za národní tým, odehrála během posledního týdne celkem pět zápasů – tři reprezentační, jeden interligový a k tomu evropské utkání – navíc s náročnými přesuny autobusem,“ litoval Tancoš.

Což se taky projevilo na úbytku sil. V prvním poločase Most držel s favoritem krok a na tabuli svítilo 17:17, Tancoš chválil tým za útočnou produkci. Začátek druhé půle a její konec však hostům nevyšel.

„Ztráceli jsme tři góly, postupně jsme se však zlepšovali a dokázali se znovu dotáhnout na vyrovnaný stav. V brance nás hezkými zákroky podržela brankářka Roxanne Franková. Závěr utkání však opět patřil soupeři. A to kvůli neproměňování našich dobrých střeleckých příležitostí a místy slabšímu důrazu v obranných činnostech. Přesto si hráčky zaslouží pochvalu za bojovnost, nasazení a předvedený výkon, který byl oproti předchozím zápasům výrazně lepší,“ neviděl to kouč Černých andělů černě.

Zápas sledovaly dvě tisícovky fanoušků včetně hlasitých českých příznivců z Děčína, jimž Tancoš vzkázal díky. Nejlepší střelkyní domácích byla Mairotová s 10 góly, o jeden méně dala mostecká Šustáčková, šest z nich ze sedmimetrových hodů.

ES Besancon – Baník Most 34:28

úvodní utkání 2. předkola Evropské ligy házenkářek

Nejvíce branek: Mairotová 10, Zazaiová-Özilová 6/2, Mumbongová a Kingueová obě 4 - Šustáčková 9/6, Kostelná 4. Diváků: 2 000. Poločas: 17:17. Odveta se hraje 5. října.

Výsledky

28. září 2025  14:30

Ústí ze Žižkova veze bod. A teď to poblázníme na Zbrojovku! žádá trenér

Fotbalisté Žižkova remizovali v nedělním domácím zápase 11. kola druhé ligy s Ústím nad Labem 1:1. Viktoria neprohrála čtvrté z posledních pěti kol a zůstala pátá s dvoubodovou ztrátou na druhou...

28. září 2025  12:48,  aktualizováno  13:34

MotoGP 2025: program, výsledky, kde sledovat, jak dopadl závod v Brně?

Nejprestižnější kategorie rychlých motocyklů MotoGP má v roce 2025 naplánováno 22 závodů. A velkou show uvidí v červenci i diváci v Brně. MS silničních motocyklů odstartovalo v neděli 2. března...

28. září 2025  13:12

