Házenkářky Mostu mění trenéra, Tancoše střídá asistent Šustáček: Chceme zpět titul

„Nebude to extrémní změna, protože jsem byl součástí realizačního týmu už letos. Budu chtít stavět na tom, co fungovalo, a dodat tomu nějaké svoje know-how,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web Šustáček.
Bývalý reprezentant Tancoš zůstane v jeho realizačním týmu jako trenér brankářek a v klubu povede také mladší dorostenky. Šustáček má za úkol vrátit jedenáctinásobným českým šampionkám mistrovský titul.
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„Cíle jsou tu vždy stejné a nejambicióznější. Chceme zpátky český titul a vyhrát domácí pohár, v interlize skončit do třetího místa. A v evropských soutěžích se dostat do jarní fáze,“ přiblížil nový kouč.
Tancoš převzal Most po loňském nečekaném odchodu portugalského trenéra Joaa Florencia. V lize tým pod jeho vedením skončil v semifinále, když podlehl pražské Slavii 1:2 na zápasy. Načež uspěl v sérii s Pískem a získal bronz.
Společná příprava týmu na novou sezonu se rozjede 13. července, interliga pak startuje 29. srpna.