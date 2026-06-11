Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Házenkářky Mostu mění trenéra, Tancoše střídá asistent Šustáček: Chceme zpět titul

Autor:
  20:59
Házenkářky Mostu, které letos neobhájily mistrovský titul, půjdou do příští sezony s novým trenérem. Z pozice asistenta povýší do role hlavního kouče Matěj Šustáček, dosavadní šéf lavičky Jiří Tancoš bude v klubu dál působit jako sportovní ředitel.
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Matěj Šustáček, asistent Mostu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
17 fotografií

„Nebude to extrémní změna, protože jsem byl součástí realizačního týmu už letos. Budu chtít stavět na tom, co fungovalo, a dodat tomu nějaké svoje know-how,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web Šustáček.

Bývalý reprezentant Tancoš zůstane v jeho realizačním týmu jako trenér brankářek a v klubu povede také mladší dorostenky. Šustáček má za úkol vrátit jedenáctinásobným českým šampionkám mistrovský titul.

Dovolená ne, ještě trénink! České házenkářky dřou a ladí na domácí Euro

„Cíle jsou tu vždy stejné a nejambicióznější. Chceme zpátky český titul a vyhrát domácí pohár, v interlize skončit do třetího místa. A v evropských soutěžích se dostat do jarní fáze,“ přiblížil nový kouč.

Tancoš převzal Most po loňském nečekaném odchodu portugalského trenéra Joaa Florencia. V lize tým pod jeho vedením skončil v semifinále, když podlehl pražské Slavii 1:2 na zápasy. Načež uspěl v sérii s Pískem a získal bronz.

Společná příprava týmu na novou sezonu se rozjede 13. července, interliga pak startuje 29. srpna.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Mexiko vs. Jihoafrická republikaFotbal - Skupina A - 11. 6. 2026:Mexiko vs. Jihoafrická republika //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 800.00
  • 800.00
Carolina vs. VegasHokej - 5. zápas - 12. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
12. 6. 02:00
  • 2.10
  • 3.87
  • 3.24
Jižní Korea vs. ČeskoFotbal - Skupina A - 12. 6. 2026:Jižní Korea vs. Česko //www.idnes.cz/sport
12. 6. 04:00
  • 2.66
  • 3.06
  • 3.09
Krejčíková vs. RuseováTenis - - 12. 6. 2026:Krejčíková vs. Ruseová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 11:00
  • 1.52
  • -
  • 2.52
Ševčenko vs. MrvaTenis - - 12. 6. 2026:Ševčenko vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
12. 6. 12:00
  • 1.71
  • -
  • 2.13
Šalková vs. KawováTenis - - 12. 6. 2026:Šalková vs. Kawová //www.idnes.cz/sport
12. 6. 13:00
  • 1.76
  • -
  • 2.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Vonnová už nepotřebuje berle: Jsem vděčná za ten obrovský pokrok

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Čtyři měsíce po děsivé nehodě při olympijském sjezdu se Lindsey Vonnová už může pohybovat bez berlí. Během nedělní Velké ceny Monaka patřila mezi hvězdné hosty v paddocku formule 1.

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

Sestry Kardashianovy, princezny i Trump junior: Kdo vyrazil do Monaka na formule?

Slavné osobnosti na Velké ceně Monaka

Velká cena Monaka opět ukázala, že patří nejen k nejprestižnějším závodům sezony formule 1, ale i k největším společenským událostem roku. Do slavného paddocku v Monte Carlu dorazili herci,...

ONLINE: Mexiko - JAR 2:0, bláznivý zápas. Sudí vytahuje už třetí červenou kartu

Sledujeme online
Mexický útočník Raúl Jiménez slaví gól do sítě Jihoafrické republiky.

Po šestnácti letech otevřou další šampionát. Mexiko, tentokrát v roli domácího týmu, hostí v úvodním utkání letošního mistrovství světa fotbalisty Jihoafrické republiky. Zápas má výkop ve 21 hodin a...

11. června 2026  20:33,  aktualizováno  22:59

Ústí povede trenér Oulehla. Sportovní šéf: Chceme nejpracovitější tým 2. ligy

Jihlavský trenér David Oulehla

Cestu za postupovým snem bude ústecký Viagem startovat s trenérem Davidem Oulehlou. Ambiciózní klub ve čtvrtek představil nástupce Svatopluka Habance, který má s druhou ligou bohaté zkušenosti....

11. června 2026  19:21,  aktualizováno  22:56

Nymburk se oklepal a jasně porazil Pardubice. Ve finále má mečbol

Ondřej Sehnal rozehrává míč v pátém finálovém zápase.

Nymburští basketbalisté zvítězili v pátém finále Maxa NBL doma nad Pardubicemi 92:71, ujali se v sérii vedení 3:2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21....

11. června 2026  20:31,  aktualizováno  22:41

Do základu Hložek i Souček. Čtenáři by proti Jižní Koreji zvolili ofenzivní sestavu

Adam Hložek na tréninku české reprezentace před světovým šampionátem.

Udělali by jednu změnu oproti generálce s Guatemalou. Čtenáři iDNES.cz radí trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, ať pro úvodní zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji pošle do hry...

11. června 2026  22:23

Real Madrid uvítal Mourinha, legendární kouč podepsal na tři roky

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Real Madrid dotáhl do konce avizovaný návrat trenéra Josého Mourinha. Portugalský kouč, jehož příchod sliboval v předvolební kampani staronový předseda Florentino Pérez, podepsal smlouvu na tři roky...

11. června 2026  22:09

Korejci a fotbal: Óóó! Posedlost v asijské zemi nepolevuje. Boom spustil Nizozemec

Guus Hiddink s korejskou vlajkou v Soulu po MS 2002.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Korejské turisty byste určitě čekali spíš v pulzujícím Amsterdamu. Nebo v nedalekém Haarlemu, kde na vás na každém rohu dýchne historie. Snad i v malebném Utrechtu, na romantické procházce. Ale co by...

11. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexiko vede v zahajovacím duelu, domácí fandí odevšad

Sledujeme online
Domácí fanoušci ve Guadalajaře během úvodního duelu Mexika proti Jihoafrické...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

11. června 2026  21:57

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

11. června 2026  21:52

Mexickou část MS odstartovala Shakira, hymnu turnaje zazpívali Bocelli a EJAE

Kolumbijská zpěvačka Shakira během zahajovacího ceremoniálu na mexickém...

Patří ke každému turnaji a ten letošní není výjimkou. Ještě než se v Mexiku rozehrál první zápas letošního mistrovství světa mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou, čekal fanoušky slavnostní...

11. června 2026  19:20,  aktualizováno  20:59

Házenkářky Mostu mění trenéra, Tancoše střídá asistent Šustáček: Chceme zpět titul

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Házenkářky Mostu, které letos neobhájily mistrovský titul, půjdou do příští sezony s novým trenérem. Z pozice asistenta povýší do role hlavního kouče Matěj Šustáček, dosavadní šéf lavičky Jiří Tancoš...

11. června 2026  20:59

World Cup of Darts 2026: program, výsledky, týmy, Češi

Luke Littler po vítězství ve čtvrtfinálovém zápase.

Týmový šipkařský turnaj World Cup of Darts 2026 se i letos koná v německém Frankfurtu. V termínu od 11. do 14. června uvidíme v akci i nejlepší českou dvojici, Karla Sedláčka s Adamem Gawlasem.

11. června 2026  20:56

OBRAZEM: Šílí celé Mexiko! Všichni mají dresy, na ulicích fandí babičky i malé děti

Od našeho zpravodaje v Mexiku Všichni mají dresy. Recepční v hotelu, řidiči taxíků, prodavačky v obchodech. Celé město, nebo možná spíš celá země! Mexická Guadalajara, kde po půlnoci českého času vstoupí do mistrovství světa také...

11. června 2026  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.