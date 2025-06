Zděšení v Mostě, šampionkám „utekl“ portugalský kouč. Nefér, štve předsedkyni

Most, 3.5.2025, DHK Baník Most - Slavia Praha, 1. finále play off české části interligy. Kouč Mostu Joao Florencio slaví na lavičce. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Stejně jako pro ostatní, i pro nás je to šok,“ přiznala předsedkyně klubu Pavla Chotěborská. „Zase se po roce mění trenér, to není pro hráčky dobré. Chceme někoho na delší čas.“

Loni se Černí andělé na vlastní popud rozloučili s Vladimírem Šumou, kterému nepomohl ani mistrovský titul. Portugalec Florencio také získal české zlato a klub s ním počítal dál, jenže ve středu oznámil svůj konec.

„Ve smlouvě měl klauzuli, že může odejít za odstupné. A chce ji využít. Upřímně, 14 dní před startem přípravy to je pro nás velká komplikace. Stresová a patová situace. Nepřijde mi to férové, ale takový je sport,“ posteskla si předsedkyně. „Ještě v červnu jsme spolu mluvili, řešili jsme tým a nebyl sebemenší náznak, že by nepokračoval. Ale popereme se s tím a zvládneme to!“

Kdyby Florenciovi dali výpověď Andělé, platili by mu sankci oni. „Nejsem si jistá, zda to bylo z jeho strany narychlo upečené, nebo už dříve a jen čekal, jestli ho vyhodíme my. Jenže my jsme neměli důvod,“ ubezpečila Chotěborská, že s jeho prací panovala spokojenost.

Zlaté mostecké házenkářky.

Sehnat za dva týdny nového trenéra považuje předsedkyně za nadlidský úkol. Pokud se akce kulový blesk nepovede, vyřeší to z vlastních řad. Zatím je na stole varianta, že tým povede sportovní ředitel Jiří Tancoš s Matějem Šustáčkem a kondičním koučem Danem Pokorným.

„Když nikoho nenajdeme, zůstane trenérský tým v tomto složení,“ prozradila Chotěborská. „Ale problém to bude, Jirka měl připravené nastavení fungování áčka a celé se to teď zbouralo. Musel by zároveň vést mladší dorostenky, jak bylo v plánu.“

Aby to nebylo tak snadné, potřebuje Most angažovat trenéra s nejvyšší licencí EHF Master Coach, neboť se jako jediný z českých klubů přihlásil do Evropské ligy. Losovat se bude v červenci.

Zlatou partu ze stěžejních hráček opustily Valerie Smetková (Maďarsko), Nora Fontaine (Francie), Petra Maňáková (konec kariéry) a Simona Szarková (dohoda). Mistrovský kádr doplní reprezentantky Markéta Šustáčková z norského Molde a Julie Franková ze Slavie. „Ještě sháníme levou spojku,“ informovala Chotěborská.

Teď má ovšem prioritu trenér.