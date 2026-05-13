Potřinácté v řadě finále? Unikátní série Mostu v ohrožení: Cítíme odpovědnost

Unikátní série visí na vlásku. Házenkářky Mostu od roku 2013 nechyběly ve finále české části interligy, teď si účast musí vybojovat v zápase o všechno se Slavií. Stav semifinále je 1:1, rozhodne se ve středu od šesti večer v hale Andělů.
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Slavia slaví výhru, mostecká Dominika Zachová zdrceně leží na zemi po neproměněné sedmičce v rozstřelu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Neumím ani si nechci představovat Most bez finále, v hlavě nic takového nemáme. Jdeme do zápasu s tím, že musíme vyhrát,“ burcovala mostecká opora Dominika Zachová poté, co její celek druhé semifinále po remíze 23:23 ztratil až po sedmičkovém rozstřelu. Přitom v první partii slávistky rozstřílel 37:23.

„Tehdy byl Most dominantní, ale my věřili, že doma budeme silnější,“ tvrdil slávistický trenér Daniel Čurda, ovšem doma znamená v lovosickém azylu kvůli rekonstrukci haly Slavie. „Náš tým ukázal, že může hrát dobrou házenou. Třeba jsme se dostali soupeři do hlavy. Víme, že se s ním můžeme měřit. Rozhodující zápas je padesát na padesát, jak ukázalo mužské finále Karviné s Plzní. Most je samozřejmě dál favorit. Rozhodnou individuální výkony, to je zcela jasné.“

Černí andělé dolétli do finále pokaždé od své první účasti a prvního titulu v roce 2013. Letos by o zlato hráli potřinácté v řadě, na jaře 2020 kvůli pandemii koronaviru finále odpadlo. Podobnou bilanci mají muži Plzně, aktuální mistři do zlaté série postoupili dvanáctkrát za sebou.

„Nechceme si připustit, že by finále bylo bez nás. Tlak na sebe vyvíjíme sami, věřím, že to uhrajeme,“ nepanikaří mostecký trenér Jiří Tancoš.

Andělé jsou hegemonem už přes dekádu, útočí na 12. titul v historii. „Musíme si věřit a dobře se připravit takticky i mentálně. První zápas ukázal, že branky umíme dávat, že umíme hrát dobrou házenou,“ cítí Tancoš. „Většina hráček má mezinárodní zkušenosti, tlak by měly zvládat. I když je vždy těžké, když rozhodne jedno utkání. Respekt máme, taky zodpovědnost. Doufám, že nám to nesváže ruce, ale naopak. Hrajeme před svými fanoušky, to by měla být největší výhoda.“

I druhé semifinále dospělo do rozhodující bitvy, Kynžvart přivítá v chebské hale od pěti odpoledne Písek. Finále a série o bronz se rozehrají už o víkendu, ovšem kde a kdo s kým, to rozluští až zápasy číslo 3.

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

Barcelonská hvězda Lamine Yamal během bujarých oslav ligového titulu vzbudil možná ještě větší pozornost, než se čekalo. Osmnáctiletý fotbalista totiž při jízdě otevřeným autobusem ulicemi města...

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sedmé zápasy = zkáza Válečníků. Potřetí za sebou došla série s basketbalisty Děčína v ligovém play off do bitvy o všechno a potřetí jim po ní končí sezona. Stejně jako loni je vyřadilo Brno, ale...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

České basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavily ve WNBA v dresu Minnesoty první výhru poté, co Lynx zvítězily ve Phoenixu 88:84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i šest doskoků,...

Po ukončení 29 zápasů dlouhé série bez gólu se hokejový útočník Tomáš Hertl střelecky prosadil proti krajanovi Lukáši Dostálovi ve druhém startu za sebou. Navrch přidal i asistenci a stal se klíčovou...

