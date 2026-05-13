Potřinácté v řadě finále? Unikátní série Mostu v ohrožení: Cítíme odpovědnost

„Neumím ani si nechci představovat Most bez finále, v hlavě nic takového nemáme. Jdeme do zápasu s tím, že musíme vyhrát,“ burcovala mostecká opora Dominika Zachová poté, co její celek druhé semifinále po remíze 23:23 ztratil až po sedmičkovém rozstřelu. Přitom v první partii slávistky rozstřílel 37:23.
„Tehdy byl Most dominantní, ale my věřili, že doma budeme silnější,“ tvrdil slávistický trenér Daniel Čurda, ovšem doma znamená v lovosickém azylu kvůli rekonstrukci haly Slavie. „Náš tým ukázal, že může hrát dobrou házenou. Třeba jsme se dostali soupeři do hlavy. Víme, že se s ním můžeme měřit. Rozhodující zápas je padesát na padesát, jak ukázalo mužské finále Karviné s Plzní. Most je samozřejmě dál favorit. Rozhodnou individuální výkony, to je zcela jasné.“
Černí andělé dolétli do finále pokaždé od své první účasti a prvního titulu v roce 2013. Letos by o zlato hráli potřinácté v řadě, na jaře 2020 kvůli pandemii koronaviru finále odpadlo. Podobnou bilanci mají muži Plzně, aktuální mistři do zlaté série postoupili dvanáctkrát za sebou.
„Nechceme si připustit, že by finále bylo bez nás. Tlak na sebe vyvíjíme sami, věřím, že to uhrajeme,“ nepanikaří mostecký trenér Jiří Tancoš.
Andělé jsou hegemonem už přes dekádu, útočí na 12. titul v historii. „Musíme si věřit a dobře se připravit takticky i mentálně. První zápas ukázal, že branky umíme dávat, že umíme hrát dobrou házenou,“ cítí Tancoš. „Většina hráček má mezinárodní zkušenosti, tlak by měly zvládat. I když je vždy těžké, když rozhodne jedno utkání. Respekt máme, taky zodpovědnost. Doufám, že nám to nesváže ruce, ale naopak. Hrajeme před svými fanoušky, to by měla být největší výhoda.“
I druhé semifinále dospělo do rozhodující bitvy, Kynžvart přivítá v chebské hale od pěti odpoledne Písek. Finále a série o bronz se rozehrají už o víkendu, ovšem kde a kdo s kým, to rozluští až zápasy číslo 3.