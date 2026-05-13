Házenkářky Kynžvartu si podruhé zahrají o český titul, Most bojuje se Slavií

Druhý semifinálový souboj mezi mistrovským Mostem a pražskou Slavií rovněž rozhoduje až třetí zápas, který začal v 18.00.
Interliga házenkářek
Semifinále českého play off, 3. zápasy
Kynžvart - Písek 29:27 (16:14)
18.00 Most - Slavia Praha
Kynžvart začal sérii s Pískem dominantní výhrou před deseti dny 41:25, ale v sobotu se radovaly Jihočešky (34:28). Ve středu měly svěřenkyně trenéra Petra Sabadky průběh ve své režii, od stavu 10:10 předvedly pětibodovou šňůru, kterou už Písek do konce zápasu nesmazal. Nepomohlo mu ani 12 branek kanonýrky Ivety Korešové.
Nejlepší střelkyní domácích byla Veronika Vávrová, jež skórovala desetkrát, z toho dala sedm branek ze sedmičky. Před dvěma lety si Kynžvart zahrál o titul s Mostem a získal stříbro, minulou sezonu zakončil bronzem.