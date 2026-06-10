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Dovolená ne, ještě trénink! České házenkářky dřou a ladí na domácí Euro

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  9:22
Na dovolenou o týden později. České reprezentační házenkářky se před letní siestou sešly v Lovosicích, aby se herně naladily na domácí prosincové Euro.
Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME.

Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME.
Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME....
Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME.
Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME....
6 fotografií

„Srazů už moc nebude, potřebujeme teď něco vyzkoušet. Utřídit si myšlenky ohledně obrany, útoku. A dát všechno dohromady,“ přiblížila spojka Valerie Smetková. „Je tu víc holek než obvykle, abychom všichni všechno věděli.“

Mistrovství Evropy házenkářek hostí pět zemí včetně Česka. V brněnské skupině D narazí domácí výběr trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého od 4. do 8. prosince na superfavorita Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko.

V lovosické hale je národní tým od pondělí do pátku. „Kemp chceme využít k nácviku systémových věcí, ať už se týká útočných činností, veškerých systémů obrany, jak agresivnějších, tak i pasivnějších,“ prozradili na webu federace Čurda s Hlavatým. „Chceme využít toho, že bude na srazu větší počet tréninků. Na každém z nich se budeme věnovat jedné oblasti, procvičíme si výrazně systémy, aby hráčky měly zažité, jak situace řešit, kam nabíhat, kdy přichází správné rozhodnutí.“

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Ve zbrusu nové Areně Brno pro 13 300 diváků to bude svátek, i to házenkářky motivuje k letnímu dřině. Nechybí ani zvedání činek v posilovně.

„Na domácí Euro už se soustředíme. Já osobně jsem se na holky hodně těšila, je to něco jiného než v klubu,“ řekla Smetková, která mění maďarské Szombathelyi za Francii. „Soustředění znamená minus týden dovolené, ale máme házenou rády, nevadí nám to. Zářijový sraz bude s turnajem ve dnech, v jakých budou zápasy na Euru, tedy středa, pátek, neděle. Moc tréninků už před šampionátem nebude.“

Že na podzim už na novinky moc času nebude, tuší i Čurda: „V Lovosicích máme herní kemp, na kterém nehrajeme žádný zápas, ale chceme se věnovat sami sobě. Podzimní příprava uletí neskutečně rychle a bude více zápasů, menší počet tréninků. V Lovosicích můžeme systémové prvky dostat do hlavy a pak už je hlavně opakovat. Dril je důležitý.“

Tým na kempu v Lovosicích

Brankářky: Sabrina Novotná (Metz Handball, FRA), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba), Šárka Spurná (MADx WAT Atzgersdorf, AUT), Michaela Malá (DHC Slavia Praha)

Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (HC Rödertal, GER)

Pravé spojky: Markéta Šustáčková (DHK Baník Most), Valerie Smetková (Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, HUN), Marie Poláková (SV Union Halle-Neustadt, GER)

Střední spojky: Veronika Holečková (DHC Slavia Praha), Julie Franková (DHK Baník Most), Denisa Holeňáková (Sokol Písek), Karolína Rajová (TJ Sokol Poruba)

Levé spojky: Charlotte Cholevová (TuS Metzingen,GER), Eliška Desortová (DAC Dunajská Streda, SVK), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart), Tereza Vostárková (DHC Slavia Praha)

Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Storhamar Handball Elite, NOR), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc), Anna Kubálková (DHK Zora Olomouc), Kristýna Königová (Házená Kynžvart)

Pivotky: Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Karolína Pejšová (DHC Slavia Praha), Nikola Melicharová (DHC Slavia Praha)

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Brunclík vs. MartinTenis - - 10. 6. 2026:Brunclík vs. Martin //www.idnes.cz/sport
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  • 1.45
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Martincová vs. SwanováTenis - - 10. 6. 2026:Martincová vs. Swanová //www.idnes.cz/sport
10. 6. 11:30
  • 1.77
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  • 1.95
Kolář vs. PokornýTenis - - 10. 6. 2026:Kolář vs. Pokorný //www.idnes.cz/sport
10. 6. 12:00
  • 1.32
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  • 3.03
Mboková vs. PlíškováTenis - - 10. 6. 2026:Mboková vs. Plíšková //www.idnes.cz/sport
10. 6. 15:30
  • 1.50
  • -
  • 2.63
Olomouc B vs. TřinecFotbal - 32. kolo - 10. 6. 2026:Olomouc B vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
10. 6. 16:00
  • 2.35
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