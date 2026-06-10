Dovolená ne, ještě trénink! České házenkářky dřou a ladí na domácí Euro

„Srazů už moc nebude, potřebujeme teď něco vyzkoušet. Utřídit si myšlenky ohledně obrany, útoku. A dát všechno dohromady,“ přiblížila spojka Valerie Smetková. „Je tu víc holek než obvykle, abychom všichni všechno věděli.“
Mistrovství Evropy házenkářek hostí pět zemí včetně Česka. V brněnské skupině D narazí domácí výběr trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého od 4. do 8. prosince na superfavorita Nizozemsko, Rakousko a Chorvatsko.
V lovosické hale je národní tým od pondělí do pátku. „Kemp chceme využít k nácviku systémových věcí, ať už se týká útočných činností, veškerých systémů obrany, jak agresivnějších, tak i pasivnějších,“ prozradili na webu federace Čurda s Hlavatým. „Chceme využít toho, že bude na srazu větší počet tréninků. Na každém z nich se budeme věnovat jedné oblasti, procvičíme si výrazně systémy, aby hráčky měly zažité, jak situace řešit, kam nabíhat, kdy přichází správné rozhodnutí.“
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Ve zbrusu nové Areně Brno pro 13 300 diváků to bude svátek, i to házenkářky motivuje k letnímu dřině. Nechybí ani zvedání činek v posilovně.
„Na domácí Euro už se soustředíme. Já osobně jsem se na holky hodně těšila, je to něco jiného než v klubu,“ řekla Smetková, která mění maďarské Szombathelyi za Francii. „Soustředění znamená minus týden dovolené, ale máme házenou rády, nevadí nám to. Zářijový sraz bude s turnajem ve dnech, v jakých budou zápasy na Euru, tedy středa, pátek, neděle. Moc tréninků už před šampionátem nebude.“
Že na podzim už na novinky moc času nebude, tuší i Čurda: „V Lovosicích máme herní kemp, na kterém nehrajeme žádný zápas, ale chceme se věnovat sami sobě. Podzimní příprava uletí neskutečně rychle a bude více zápasů, menší počet tréninků. V Lovosicích můžeme systémové prvky dostat do hlavy a pak už je hlavně opakovat. Dril je důležitý.“
Tým na kempu v Lovosicích
Brankářky: Sabrina Novotná (Metz Handball, FRA), Patricie Wizurová (DHC Sokol Poruba), Šárka Spurná (MADx WAT Atzgersdorf, AUT), Michaela Malá (DHC Slavia Praha)
Pravá křídla: Dominika Zachová (DHK Baník Most), Anna Franková (HC Rödertal, GER)
Pravé spojky: Markéta Šustáčková (DHK Baník Most), Valerie Smetková (Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, HUN), Marie Poláková (SV Union Halle-Neustadt, GER)
Střední spojky: Veronika Holečková (DHC Slavia Praha), Julie Franková (DHK Baník Most), Denisa Holeňáková (Sokol Písek), Karolína Rajová (TJ Sokol Poruba)
Levé spojky: Charlotte Cholevová (TuS Metzingen,GER), Eliška Desortová (DAC Dunajská Streda, SVK), Veronika Vávrová (Házená Kynžvart), Tereza Vostárková (DHC Slavia Praha)
Levá křídla: Veronika Kafka Malá (Storhamar Handball Elite, NOR), Klára Kubálková (DHK Zora Olomouc), Anna Kubálková (DHK Zora Olomouc), Kristýna Königová (Házená Kynžvart)
Pivotky: Anna Jestříbková (DHK Baník Most), Karolína Pejšová (DHC Slavia Praha), Nikola Melicharová (DHC Slavia Praha)