Souboj dvou účastníků prosincového šampionátu byl zpočátku velmi vyrovnaný. Švýcarky v 17. minutě odskočily do tříbrankového vedení, Češkám se ale ještě do přestávky povedlo dotáhnout stav. V posledních sekundách první půle srovnala Poláková na 14:14.
Ani vstup do druhého poločasu domácím favoritkám nevyšel a Švýcarky znovu získaly dvougólový náskok. Češky však v polovině druhého dějství srovnaly a pak sérií několika branek odskočily do rozhodujícího vedení 24:20.
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Poslední zvonění před domácím Eurem. Házenkářky čeká generálka se Švýcarskem
Byť se hostující tým ještě dotáhl na rozdíl dvou tref, závěr už více zdramatizovat nedokázal. Skóre sekundu před koncem uzavřela přesným pokusem přes celé hřiště do prázdné branky nejlepší střelkyně Jeřábková, která se nedávno vrátila do reprezentace po mateřství.
K závěrečnému kempu před šampionátem se český tým sejde 19. listopadu v Brně. Původně měl v plánu za měsíc ještě jedno přípravné utkání těsně před mistrovstvím, ale z něj sešlo.
Do závěrečného turnaje vstoupí Češky 4. prosince zápasem s Nizozemskem, v základní skupině se pak utkají ještě s Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky. Šampionát bude pořádat pětice zemí, Česko bude velkou akci hostit po 36 letech a poprvé v samostatné historii.
Přípravné utkání házenkářek v Mostu
Česko - Švýcarsko 27:22 (14:14)