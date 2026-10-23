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Házenkářky v přípravě na domácí ME porazily Švýcarky, zářila Jeřábková

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  20:15

Česká házenkářka Markéta Jeřábková. | foto: Profimedia.cz

České házenkářky v přípravě před domácím mistrovstvím Evropy porazily v Mostě Švýcarsko 27:22. Po vyrovnaném prvním poločase rozhodly svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého zlepšeným výkonem po změně stran, devíti góly se blýskla Markéta Jeřábková. V neděli ještě národní tým odehraje se Švýcarkami zápas za zavřenými dveřmi.

Souboj dvou účastníků prosincového šampionátu byl zpočátku velmi vyrovnaný. Švýcarky v 17. minutě odskočily do tříbrankového vedení, Češkám se ale ještě do přestávky povedlo dotáhnout stav. V posledních sekundách první půle srovnala Poláková na 14:14.

Ani vstup do druhého poločasu domácím favoritkám nevyšel a Švýcarky znovu získaly dvougólový náskok. Češky však v polovině druhého dějství srovnaly a pak sérií několika branek odskočily do rozhodujícího vedení 24:20.

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Byť se hostující tým ještě dotáhl na rozdíl dvou tref, závěr už více zdramatizovat nedokázal. Skóre sekundu před koncem uzavřela přesným pokusem přes celé hřiště do prázdné branky nejlepší střelkyně Jeřábková, která se nedávno vrátila do reprezentace po mateřství.

K závěrečnému kempu před šampionátem se český tým sejde 19. listopadu v Brně. Původně měl v plánu za měsíc ještě jedno přípravné utkání těsně před mistrovstvím, ale z něj sešlo.

Do závěrečného turnaje vstoupí Češky 4. prosince zápasem s Nizozemskem, v základní skupině se pak utkají ještě s Chorvatskem a Rakouskem. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky. Šampionát bude pořádat pětice zemí, Česko bude velkou akci hostit po 36 letech a poprvé v samostatné historii.

Přípravné utkání házenkářek v Mostu

Česko - Švýcarsko 27:22 (14:14)
Nejvíce branek: Jeřábková 9/2, Kafka Malá 4, Jestříbková, Smetková obě 3, Cholevová 2/1 - Gautschiová 5, Bucherová 4/4
Sestava Česka: Novotná, Wizurová - Königová, Březinová, Pejšová, Vostárková, Poláková, J. Franková, Smetková, A. Franková, Holečková, Jeřábková, Pazderová, Kafka Malá, Jestříbková, Cholevová
Rozhodčí: Bareš, Háza (oba ČR). Sedmimetrové hody: 3/3 - 5/5. Vyloučení: 3:5

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