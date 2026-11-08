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Tentokrát jednoznačná výhra. Házenkáři v druhém klání kvalifikace ME dominovali

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  18:50aktualizováno  19:06
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Tomáš Piroch se raduje po gólu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Čeští házenkáři zvítězili v kvalifikaci mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině vysoko 32:19 a v tabulce čtyřčlenné skupiny jsou po dvou kolech jediným mužstvem bez bodové ztráty. Nejlepšími střelci hostů byli v Tuzle Tomáš Piroch a Matěj Klíma, oba se prosadili čtyřikrát.

Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny vstoupili do kvalifikace vydřeným středečním vítězstvím 27:26 nad Izraelem ve Zlíně. Izrael pak v sobotu překvapil výhrou ve Slovinsku nad favoritem skupiny z prvního výkonnostního koše.

Bosna na úvod kvalifikačních bojů podlehla Slovinsku o deset branek, také dva předchozí zápasy s Čechy vysoko prohrála. Proti Čechům v Tuzle vstřelili domácí házenkáři první gól, následovala ale sedmibranková česká šňůra a série úspěšných zákroků gólmana Tomáše Mrkvy. Podruhé kapituloval až v 15. minutě.

Bosenští hráči si nevěděli rady se soupeřovou kompaktní obranou, nevycházel jim ani risk s prázdnou brankou, kterou hodem přes celé hřiště jednou trefil i Mrkva. Přesto dokázali sedmigólovou ztrátu do konce poločasu snížit, ale po změně stran začal český náskok opět stoupat.

Čtvrt hodiny před koncem už hosté vedli o 11 branek a ani ve zbývajícím čase nepolevili. Piroch byl nejlepším střelcem i proti Izraeli, ve středu se prosadil devětkrát, v Tuzle si aspoň jeden gól připsalo 14 českých házenkářů.

Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru

Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem. Na šampionát postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Závěrečný turnaj budou v lednu 2028 hostit Portugalsko, Španělsko a Švýcarsko.

Český tým usiluje o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky.

Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů

skupina 5

Bosna a Hercegovina - Česko 19:32 (7:13)
Sestava a branky Česka: Mrkva 1, Mizera - Široký 3, Baumruk 2, Skopár 2, Piroch 4, J. Patzel 3, Štěrba 3, Reichl 2, Josef 2, Klíma 4, Nantl, Solák 1, Užek 1, Bláha 3, Blecha 1

Nejvíce branek Bosny: Cajič 5, Sahinovič 3. Rozhodčí: A. Covalciuc, I. Covalciuc (oba Mold.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 4/2. Vyloučení: 5:2

Tabulka:

1.Česko220059:454
2.Slovinsko210166:592
3.Izrael210157:552
4.Bosna a Hercegovina200247:700
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Živě2:0
  • -
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