Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny vstoupili do kvalifikace vydřeným středečním vítězstvím 27:26 nad Izraelem ve Zlíně. Izrael pak v sobotu překvapil výhrou ve Slovinsku nad favoritem skupiny z prvního výkonnostního koše.
Bosna na úvod kvalifikačních bojů podlehla Slovinsku o deset branek, také dva předchozí zápasy s Čechy vysoko prohrála. Proti Čechům v Tuzle vstřelili domácí házenkáři první gól, následovala ale sedmibranková česká šňůra a série úspěšných zákroků gólmana Tomáše Mrkvy. Podruhé kapituloval až v 15. minutě.
Bosenští hráči si nevěděli rady se soupeřovou kompaktní obranou, nevycházel jim ani risk s prázdnou brankou, kterou hodem přes celé hřiště jednou trefil i Mrkva. Přesto dokázali sedmigólovou ztrátu do konce poločasu snížit, ale po změně stran začal český náskok opět stoupat.
Čtvrt hodiny před koncem už hosté vedli o 11 branek a ani ve zbývajícím čase nepolevili. Piroch byl nejlepším střelcem i proti Izraeli, ve středu se prosadil devětkrát, v Tuzle si aspoň jeden gól připsalo 14 českých házenkářů.
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Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem. Na šampionát postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Závěrečný turnaj budou v lednu 2028 hostit Portugalsko, Španělsko a Švýcarsko.
Český tým usiluje o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky.
Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů
skupina 5
Bosna a Hercegovina - Česko 19:32 (7:13)
Nejvíce branek Bosny: Cajič 5, Sahinovič 3. Rozhodčí: A. Covalciuc, I. Covalciuc (oba Mold.). Sedmimetrové hody: 3/3 - 4/2. Vyloučení: 5:2
Tabulka:
|1.
|Česko
|2
|2
|0
|0
|59:45
|4
|2.
|Slovinsko
|2
|1
|0
|1
|66:59
|2
|3.
|Izrael
|2
|1
|0
|1
|57:55
|2
|4.
|Bosna a Hercegovina
|2
|0
|0
|2
|47:70
|0