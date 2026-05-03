Házenkáři Plzně odvrátili i druhý mečbol Karviné a vynutili si páté finále

  13:21
Házenkáři Plzně využili ve finále play off extraligy proti Karviné i podruhé výhodu domácího prostředí a vyrovnali stav série na 2:2. Ve čtvrtém duelu dnes porazili obhájce trofeje 31:24, odvrátili i druhý mečbol soupeře a vynutili si prodloužení sezony.

Momentka z utkání Plzeň vs. Karviná. Domácí Jan Baumruk v sevření soupeřů. | foto: Petr EretMAFRA

Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května. Výhodu domácího prostředí bude mít Karviná, která před vlastními fanoušky oba úvodní duely série vyhrála.

Po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce, v níž byl rozdíl ve skóre maximálně jednobrankový, si Plzeň v závěru poločasu vypracovala pětigólový náskok. Po přestávce domácí vedení navýšili až na osm gólů. Po sérii chyb v plzeňské rozehrávce úřadující šampioni snížili čtyřmi brankami v řadě rozdíl ve skóre na polovinu, jejich vzepětí ale Talent tým brzy znovu utnul šestibrankovou sérií. Jedenáct minut před koncem narostl náskok na devět branek a Plzeň už si výhru pohlídala.

Fanoušci plzeňských házenkářů

„Rozhodla naše víra, že to dokážeme zvládnout. Bylo to stejné jako včera, že ten výkon byl ‚topovej‘, a ta chvilka, kdy se nám nedaří, přijít musí. Když nepřijde, je to samozřejmě lepší, ale přišla zas a zase jsme to zvládli,“ řekl plzeňský Jakub Douda ke slabším minutám ve druhém poločase v rozhovoru pro Českou televizi.

Klíčovým mužem domácího týmu byl brankář Filip Herajt, který v rozhodujících chvílích vychytal střelce Karviné. Střelecky zazářil Daniel Bláha, jenž k výhře přispěl osmi brankami. Jakub Douda přidal šest zásahů, stejnou bilanci měl nejlepší střelec hostů Ilja Blyzňuk.

„Známe se navzájem fakt dobře, není to, myslím, moc o taktice, ale o individuálních výkonech, komu se ten daný den zadaří. Bohužel nás trápila koncovka v prvním poločase, celkově střelba. Ale je to 2:2 a poslední se hraje u nás, takže doufám, že to zvládneme,“ řekl Jonáš Patzel.

Extraliga mužů
4. kolo 3. 5. 2026 11:00
Talent tým Plzeňského kraje : HCB Karviná 31:24 (16:11)
Góly:
1. Bláha,2. Skopár,6. Dokoupil,8. Dokoupil,11. T. Nejdl,13. Stehlík,20. J. Douda,21. Baumruk,23. Bláha,23. Bláha,25. Bláha,28. J. Douda,29. T. Nejdl,29. Skopár,30. Baumruk,32. Bláha,35. Bláha,37. T. Nejdl,40. J. Douda,40. Skopár,44. Bláha,46. Bláha,46. O. Šafránek,47. T. Nejdl,49. Šíma,49. Šíma,52. Baumruk,55. J. Douda,58. Šíma
Góly:
3. Bajer,4. Užek,5. Blyzňuk,6. Blyzňuk,9. Skalický,10. Fulnek,13. V. Patzel,16. Prašivka,22. V. Patzel,27. Skalický,28. Harabiš,38. Blyzňuk,40. Užek,41. Bajer,42. Blyzňuk,43. V. Patzel,45. Skalický,50. Užek,52. Hloušek,54. J. Patzel,57. V. Patzel,60. Hajko
Sestavy:
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves, A. Beneš.
Sestavy:
Mokroš, Žárský, Marek – Blyzňuk, Prašivka, V. Patzel, Fulnek, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Hloušek, Bajer, J. Patzel.

Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř

Stav série: 2:2

Házenkáři Plzně odvrátili i druhý mečbol Karviné a vynutili si páté finále

