Házenkáři Plzně odvrátili i druhý mečbol Karviné a vynutili si páté finále

Rozhodující finále je na programu v sobotu 9. května. Výhodu domácího prostředí bude mít Karviná, která před vlastními fanoušky oba úvodní duely série vyhrála.
Po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce, v níž byl rozdíl ve skóre maximálně jednobrankový, si Plzeň v závěru poločasu vypracovala pětigólový náskok. Po přestávce domácí vedení navýšili až na osm gólů. Po sérii chyb v plzeňské rozehrávce úřadující šampioni snížili čtyřmi brankami v řadě rozdíl ve skóre na polovinu, jejich vzepětí ale Talent tým brzy znovu utnul šestibrankovou sérií. Jedenáct minut před koncem narostl náskok na devět branek a Plzeň už si výhru pohlídala.
„Rozhodla naše víra, že to dokážeme zvládnout. Bylo to stejné jako včera, že ten výkon byl ‚topovej‘, a ta chvilka, kdy se nám nedaří, přijít musí. Když nepřijde, je to samozřejmě lepší, ale přišla zas a zase jsme to zvládli,“ řekl plzeňský Jakub Douda ke slabším minutám ve druhém poločase v rozhovoru pro Českou televizi.
Klíčovým mužem domácího týmu byl brankář Filip Herajt, který v rozhodujících chvílích vychytal střelce Karviné. Střelecky zazářil Daniel Bláha, jenž k výhře přispěl osmi brankami. Jakub Douda přidal šest zásahů, stejnou bilanci měl nejlepší střelec hostů Ilja Blyzňuk.
„Známe se navzájem fakt dobře, není to, myslím, moc o taktice, ale o individuálních výkonech, komu se ten daný den zadaří. Bohužel nás trápila koncovka v prvním poločase, celkově střelba. Ale je to 2:2 a poslední se hraje u nás, takže doufám, že to zvládneme,“ řekl Jonáš Patzel.
1. Bláha,2. Skopár,6. Dokoupil,8. Dokoupil,11. T. Nejdl,13. Stehlík,20. J. Douda,21. Baumruk,23. Bláha,23. Bláha,25. Bláha,28. J. Douda,29. T. Nejdl,29. Skopár,30. Baumruk,32. Bláha,35. Bláha,37. T. Nejdl,40. J. Douda,40. Skopár,44. Bláha,46. Bláha,46. O. Šafránek,47. T. Nejdl,49. Šíma,49. Šíma,52. Baumruk,55. J. Douda,58. Šíma
3. Bajer,4. Užek,5. Blyzňuk,6. Blyzňuk,9. Skalický,10. Fulnek,13. V. Patzel,16. Prašivka,22. V. Patzel,27. Skalický,28. Harabiš,38. Blyzňuk,40. Užek,41. Bajer,42. Blyzňuk,43. V. Patzel,45. Skalický,50. Užek,52. Hloušek,54. J. Patzel,57. V. Patzel,60. Hajko
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves, A. Beneš.
Mokroš, Žárský, Marek – Blyzňuk, Prašivka, V. Patzel, Fulnek, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Hloušek, Bajer, J. Patzel.
Rozhodčí: Beňuš, Uhlíř
Stav série: 2:2