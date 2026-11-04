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Čeští házenkáři začali kvalifikaci o Euro, s outsiderem byli rádi za hubenou výhru

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  20:17
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem.

Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem. | foto: Jan SalačMAFRA

Zlínské publikum během kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem. Filip Jícha v hledišti.
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem.
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem. Ondřej Mika na české lavičce.
7 fotografií
Čeští házenkáři vstoupili do kvalifikace Eura vydřeným domácím vítězstvím 27:26 nad Izraelem. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny ve Zlíně nad outsiderem čtyřčlenné skupiny opakovaně vedli o pět branek, závěr jim ale nevyšel a očekávanou výhru málem ztratili.

Devět gólů si v českém dresu připsal Tomáš Piroch, za hosty se desetkrát prosadil Joav Lumbroso.

V druhém utkání skupiny se národní celek v neděli představí v Bosně a Hercegovině, kde odehraje poslední letošní zápas. Zbylým soupeřem v kvalifikaci bude Slovinsko. Na šampionát v lednu 2028 postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Šestikolová kvalifikace vyvrcholí na jaře příštího roku březnovým a květnovým blokem.

„Drama jsem nečekal, ale tušil jsem, že zápas bude těžký. Myslím, že jsme dobře začali a šest proti šesti byli jasně lepší. Ale v šesti proti sedmi jsme měli velký problém, hlavně v druhém poločase,“ řekl novinářům Kubeš.

„Dělala nám problémy obrovská pohyblivost jejich středního hráče, na to nejsme zvyklí. V Bosně to bude chtít lepší efektivitu, dnes to bylo rozehrané tak na 35 branek,“ doplnil bývalý český reprezentant.

Český tým do prvního utkání od květnového neúspěšného play off o mistrovství světa proti Francii vstoupil dominantně. Favorit dal úvodní čtyři branky a teprve v páté minutě poprvé inkasoval.

Pak si domácí vybrali první slabší chvilku v zápase a Izrael se dotáhl na rozdíl jednoho gólu. Závěrečnou část prvního poločasu ale Češi zvládli již lépe a také díky tříbrankové šňůře odskočili do vedení 15:10.

Po změně stran si pětigólový náskok dlouho udržovali a nic nenasvědčovalo pozdějšímu dramatu. Od 51. do 57. minuty však domácí celek střelecky mlčel a Izraelci, kteří dosud startovali na Euru jen v roce 2002, se nečekaně dotáhli na rozdíl jedné trefy.

Zlínské publikum během kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem. Filip Jícha v hledišti.
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem.
Kvalifikace na ME v házené mezi Českem a Izraelem. Ondřej Mika na české lavičce.
7 fotografií

Závěr poznamenala série vyloučení. Necelou minutu před koncem mohl ze sedmičky za stavu 27:26 definitivně rozhodnout Piroch, náhradního gólmana však nepřekonal. Dvojice srbských rozhodčích krátce předtím poslala český tým do čtyř, Izraelci ale ani ve dvojnásobné přesilovce poslední útok nezakončili a na senzační vyrovnání těsně nedosáhli.

Národní celek usiluje o šestý postup na mistrovství Evropy po sobě. Na minulém šampionátu v lednu neprošel ze základní skupiny a obsadil 17. místo. Jeho maximem jsou dvě šesté příčky. Účast na mistrovství již mají jistou obhájce titulu Dánsko a trojice pořadatelů Španělsko, Portugalsko a Švýcarsko.

Kvalifikace Eura házenkářů - skupina 5

Česko - Izrael 27:26 (15:10)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Široký 2, Baumruk, Skopár 2, Piroch 9, J. Patzel 1, Štěrba, Reichl 1, Josef 3, Klíma 1, Nantl 1, Solák 7, Užek, Bláha, Blecha.

Nejvíce branek Izraele: Lumbroso 10, Cohen 6. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 4/2. Vyloučení: 6:5. Diváci: 1500.

Slovinsko - Bosna a Hercegovina 38:28 (22:11)

Tabulka:

1.Slovinsko110038:282
2.Česko110027:262
3.Izrael100126:270
4.Bosna a Hercegovina100128:380
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Lens vs. ComoFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 10.00
  • 1.10
Viking vs. SabahFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Viking vs. Sabah //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.65
  • 3.70
  • 5.80
Slavia vs. ArsenalFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Slavia vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
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  • 40.00
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RB Lipsko vs. Manchester CityFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
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  • 3.60
  • 1.80
Eindhoven vs. BruggyFotbal - 4. kolo - 4. 11. 2026:Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.50
  • 3.60
  • 2.05
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Živě1:0
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