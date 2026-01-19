Házenkáři na ME porazili Ukrajinu, na postup už ale stejně šanci neměli

Český celek v pondělí v Oslu proti Ukrajincům zhruba od 20. minuty dominoval, rozhodující náskok si vytvořil na přelomu poločasů. Střelecky nejpovedenější zápas za reprezentaci odehrál Jonáš Josef, který se blýskl nezvykle vysokým počtem 15 branek.
Český tým obsadil v základní skupině se dvěma body třetí místo za obhájcem zlata Francií a domácím Norskem, s nimiž podle papírových předpokladů prohrál. Na evropském šampionátu potřetí za sebou nepostoupil z úvodní fáze. Národní mužstvo na velké akci poprvé vedla trenérská dvojice Brůna, Kubeš.
Přestože český celek už ztratil naději na postup, v zápase s Ukrajinou hrál o výhodnější postavení pro kvalifikaci mistrovství světa. Mimo hru tentokrát zůstal Široký a do nominace k utkání trenéři poprvé na turnaji zařadili jednoho z pivotů Režnického. V soupeřově dresu nastoupil i Blyzňuk, hráč Karviné.
Ukrajinci, kteří v prvních dvou zápasech utrpěli debakly s Norskem a Francií, dokázali držet s favoritem krok přes 20 minut. Dali první dvě branky zápasu a díky třem přesilovkám byli do stavu 13:14 na dostřel. Český tým přišel už ve 12. minutě o vyloučeného Bláhu, v závěru poločasu pak zabral a odskočil do tříbrankového vedení.
Rozhodující pasáž se odehrála hned po změně stran. Český celek dal v druhé půli první čtyři góly a rázem získal už sedmibrankový náskok. Ukrajinci přestali stačit tempu zápasu, postupně jim viditelně docházely síly.
Ve 44. minutě takřka nezastavitelný Josef poprvé poslal favorita do dvouciferného vedení (28:18). Český tým pak dokonce odskočil už na rozdíl 13 branek, v závěru nicméně trochu polevil v defenzivě a soupeř snížil. Národní celek vyhrál posedmé z osmi vzájemných duelů, na velké akci porazil Ukrajince i napotřetí.
Evropský šampionát, který podruhé v historii hostí trojice zemí, už bude pokračovat bez českého týmu. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem 1. února v Herningu, největším favoritem na zlato jsou domácí Dánové.
2. Josef,4. Josef,6. Josef,7. Solák,9. Solák,10. Tůma,11. Užek,13. Solák,14. Solák,19. Josef,22. Josef,25. Mořkovský,26. Josef,29. Nantl,30. Solák,30. Chotěborský,32. Josef,32. Solák,34. Chotěborský,35. Josef,37. Tůma,37. Nantl,41. Josef,42. Štěrba,43. Josef,44. Josef,45. Josef,46. Chotěborský,49. Tůma,50. Březina,51. Chotěborský,52. Solák,54. Březina,60. Solák,60. Josef
1. Blyzňuk,2. Turčenko,5. Artěmenko,6. Artěmenko,8. Akimenko,9. Ťuťunnyk,12. Turčenko,16. Blyzňuk,23. Artěmenko,26. Artěmenko,27. Turčenko,28. Tilte,30. Turčenko,35. Děnysov,37. Artěmenko,43. Artěmenko,46. Turčenko,46. Blyzňuk,49. Turčenko,51. Turčenko,55. Turčenko,55. Turčenko,56. Děnysov,58. Čerkaščenko,59. Čerkaščenko,60. Děnysov,60. Savickyj
Mrkva, Hrdlička – Skopár, Chotěborský, Štěrba, Josef, Havran, Nantl, Solák, Užek, Mořkovský, Douda, Bláha, Březina, Režnický, Tůma.
Těrechov, Novikov, Komok – Akimenko, Blyzňuk, Savčuk, Ťuťunnyk, Děnysov, Artěmenko, Tilte, Turčenko, Savickyj, Onufrienko, Glušaj, Minockij, Čerkaščenko.
12. Bláha
Rozhodčí: Eliasson, Palsson (ISL)
Počet diváků: 5025