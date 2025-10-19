Mrkva strávil minulou sezonu v Kielu. Šestatřicetiletý gólman s německým velkoklubem ovládl domácí pohár, v bundeslize s ním obsadil čtvrté místo. S reprezentací Mrkva vybojoval postup na mistrovství Evropy v příštím roce, zúčastnil se také lednového světového šampionátu.
Zkušený gólman, který od této sezony hájí barvy Lipska, v anketě předčil druhého Dominika Soláka z Karviné. Třetí místo obsadila další spojka, Tomáš Piroch z Wisly Plock.
Kafka Malá navázala na prvenství v anketě ze sezony 2021/22. V posledních dvou ročnících triumfovala Markéta Jeřábková, která kvůli těhotenství přerušila kariéru a tentokrát skončila druhá. Třetí místo obsadila bývalá kapitánka reprezentace Iveta Korešová.
Druhý náraz na favoritky. Házenkářky v Euru Cupu nestačily ani na Maďarsko
Malá v minulé sezoně s Ludwigsburgem vyhrála bundesligu i domácí pohár, po bankrotu německého giganta aktuálně působí v norském Storhamaru. Na reprezentační scéně jednatřicetiletá křídelnice nechyběla na mistrovství Evropy a s týmem prošla na světový šampionát, který se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.
V anketě hlasují kapitáni, kapitánky a vedení klubů nejvyšších soutěží, současně také reprezentační trenéři, zástupci svazu a novináři. Mezi kouči zvítězil Michal Brůna z Karviné, který zároveň spolu s Danielem Kubešem působí u národního mužstva.
Ankety o nejlepší české házenkáře sezony 2024/25
Házenkář sezony:
Házenkářka sezony:
Nejlepší hráč extraligy:
Nejlepší hráčka interligy:
Talent sezony - chlapci:
Talent sezony - dívky:
Trenér/ka sezony: