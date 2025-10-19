Mrkva se stal počtvrté v řadě házenkářem roku, druhý triumf přidala Kafka Malá

Brankář Tomáš Mrkva byl počtvrté za sebou i v kariéře vyhlášen nejlepším českým házenkářem uplynulé sezony. Mezi ženami zvítězila rovněž reprezentační kapitánka Veronika Kafka Malá, která si připsala celkově druhé prvenství. Výsledky v neděli oznámil pořadatel ankety český svaz.

Český brankář Tomáš Mrkva právě dostal branku v utkání s Chorvatskem. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Mrkva strávil minulou sezonu v Kielu. Šestatřicetiletý gólman s německým velkoklubem ovládl domácí pohár, v bundeslize s ním obsadil čtvrté místo. S reprezentací Mrkva vybojoval postup na mistrovství Evropy v příštím roce, zúčastnil se také lednového světového šampionátu.

Zkušený gólman, který od této sezony hájí barvy Lipska, v anketě předčil druhého Dominika Soláka z Karviné. Třetí místo obsadila další spojka, Tomáš Piroch z Wisly Plock.

Kafka Malá navázala na prvenství v anketě ze sezony 2021/22. V posledních dvou ročnících triumfovala Markéta Jeřábková, která kvůli těhotenství přerušila kariéru a tentokrát skončila druhá. Třetí místo obsadila bývalá kapitánka reprezentace Iveta Korešová.

Malá v minulé sezoně s Ludwigsburgem vyhrála bundesligu i domácí pohár, po bankrotu německého giganta aktuálně působí v norském Storhamaru. Na reprezentační scéně jednatřicetiletá křídelnice nechyběla na mistrovství Evropy a s týmem prošla na světový šampionát, který se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.

V anketě hlasují kapitáni, kapitánky a vedení klubů nejvyšších soutěží, současně také reprezentační trenéři, zástupci svazu a novináři. Mezi kouči zvítězil Michal Brůna z Karviné, který zároveň spolu s Danielem Kubešem působí u národního mužstva.

Ankety o nejlepší české házenkáře sezony 2024/25

Házenkář sezony:
1. Tomáš Mrkva (Kiel/Něm.), 2. Dominik Solák (Karviná), 3. Tomáš Piroch (Plock/Pol.), 4. Jonáš Patzel (Karviná), 5. Jonáš Josef (Dukla Praha)

Házenkářka sezony:
1. Veronika Kafka Malá (Ludwigsburg/Něm.), 2. Markéta Jeřábková (Ikast/Dán.), 3. Iveta Korešová (Písek), 4. Sabrina Novotná (Kynžvart), 5. Charlotte Cholevová (Valcea/Rum.)

Nejlepší hráč extraligy:
1. Solák, 2. Josef, 3. J. Patzel

Nejlepší hráčka interligy:
1. Korešová, 2. Novotná, 3. Veronika Holečková (Slavia Praha).

Talent sezony - chlapci:
1. Dominik Skopár, 2. Jan Baumruk (oba Plzeň), 3. Tomáš Vomáčka (Brno)

Talent sezony - dívky:
1. Claudia Rampová (Kynžvart), 2. Tereza Filípková (Zlín), 3. Anna Kocová (Písek)

Trenér/ka sezony:
1. Michal Brůna (mužská reprezentace/Karviná), 2. Daniel Čurda (ženská reprezentace, Slavia Praha), 3. Daniel Kubeš (mužská reprezentace/Dukla Praha)

