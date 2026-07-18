Alžířan, Řek, Polák. Nevídaná věc, Zubří se před novou sezonou internacionalizuje

„Na Zubří je to nevídané. Ale je to momentální stav. Vyplynulo to ze situace. Měli jsme zájem o hráče z Česka, jenže to nevyšlo. A situace si to žádala, protože odchodů bylo až moc. A ne všechny byly plánované,“ shrnul přesuny v kádru trenér Ondřej Mika.
Z týmu, který skončil v extralize čtvrtý, si škrtl sedm jmen. O odchodech reprezentačních spojek Mořkovského do Polska a Paláta do Francie věděli v Zubří s dostatečným předstihem.
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Pryč jsou také brankář Krůpa, pivoti Hybner se Šlachtou, křídelník Mičkal a slovenská spojka Kucsera. Mužstvo doplnili nadějní dorostenci a trio zahraničních akvizic.
Řecký pořízek Georgios Markatatos (26) se má stát pilířem zuberské defenzivy. „V obraně na něj budeme spoléhat. Má zkušenosti z evropských pohárů, loni jsme ho viděli hrál proti Dukle,“ zmínil Mika.
Vysokou minutáž dostane na pravé spojce také Youcef Ateka (21), jehož si Zubří vyhlédlo v juniorské reprezentaci Alžírska. Měl už přijít v půlce předešlé sezony, kvůli komplikacím s vízy se však k týmu připojil až teď.
„Levorukých spojek moc není, my máme dvě a Ateka je tím zkušenějším,“ podotkl Mika.
Hodně si tak slibuje od 208 centimetrů vysokého polského obra Alexandera Pindy (24).
„Objevil jsem ho náhodou, když jsem sledoval jiného hráče. Vidíme v něm obrovský potenciál. Měl i smůlu, jak se vyvíjela jeho kariéra. S jeho parametry je až zvláštní, že nehrál první ligu,“ prohodil Mika.
Ve druhé polské lize patřil mezi nejlepší střelce, extraligové Zubří splňuje jeho ambice.
Zahraniční kvartet pak doplňuje lotyšská spojka Endijs Šnepsts, která přišla na Valašsko loni.
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S tím, jak v kabině přibývá cizinců, se také mění komunikační jazyk. Už v předešlém ročníku probíhala videopříprava rovněž v angličtině. „Nevím, do jaké míry to tým zasáhne. Věřím, že to bude bez problémů i u starších kluků, mladí si už zvykli,“ uvedl Ondřej Mika, který mluví také plynně francouzsky, což se mu bude hodit v rozhovorech s Alžířanem Atecou.
Přípravu začali házenkáři Zubří v půlce července. Po dvouleté přestávce se v roce 100 let od založení klubu vracejí do evropských pohárů v rámci European Cupu.
Díky svému koeficientu byli zařazeni do druhé kola. „Je to výhoda ze sportovního i ekonomického hlediska,“ pochvaluje si Mika.
Zubří se tak v úvodním kole vyhne hrozící dvojkombinaci méně atraktivního soupeře z daleké lokace. Úvodní utkání je naplánováno na víkend 17. až 18. října, odveta o týden později.
Vsetín rozpustil muže, v lize je Rožnov
Před třemi lety jim o jeden gól unikl v baráži postup do extraligy házenkářů, teď mužský tým Vsetína mizí z mapy všech soutěží. Valašsko však o svého zástupce v první lize nepřijde, postup si vybojoval Rožnov pod Radhoštěm.
„Důvodů, proč jsme rozpustili mužský celek, je více,“ uvedl šéf oddílu René Kajaba.
Jsou personální a tréninkové. S odstupem šesti let se projevila covidová pandemie, mužský tým nebylo pořádně kým doplnit z kategorie staršího dorostu.
„Zůstalo nám jen šest odchovanců a to je málo,“ poznamenal Kajaba. Ještě větším problém bylo, že muži neměli adekvátní prostory pro přípravu. O halu na Lapači se musí dělit.
„Potřebujeme trénovat čtyřikrát týdně ve večerních hodinách, teď jsme mohli třikrát, ale dvakrát o půl páté, což bylo pro naše studenty i pracující kluky brzo,“ vyložil Kajaba.
Mužský tým chtějí ve Vsetíně časem obnovit, až doroste generace současných mládežníků. Právě výchova dětí bude prioritou klubu. Vsetín v mužské kategorii spolupracoval s extraligovým Zubřím, které ale jeho odhlášení z první ligy nemusí litovat. Rožnovský nováček ho více než plnohodnotně nahradí, ostatně kluby ležící od sebe pět kilometrů kooperují dlouhodobě a teď se jejich styky ještě prohloubí.
„Hodně jsme stáli o to, aby Rožnov hrál první ligu. Už v minulé sezoně jsme tam pouštěli hráče, domlouvali se na podobě tréninků, posílali jsme naše videa a kombinace,“ zmínil trenér Zubří Ondřej Mika.
I když se o tom v Rožnově zdráhají nahlas mluvit, stane se prvoligový nováček svým způsobem farmou extraligového Zubří.
„Před třemi lety jsme začali přemýšlet, jak to posunout už od mládeže a muže dostat do první ligy. Zuberští kluci se v Rožnově můžou vyhrát,“ souhlasí Josef Malina, který oba kluby propojuje.
V Rožnově trénuje mužský i dorostenecký tým, v Zubří je sekretářem. „V regionu je dostatek hráčů, ale ne všichni můžou hrát extraligu. Kdo nemá na první ligu, může hrát druhou na Lesaně. Máme na několika kilometrech čtverečních tři mužské soutěže,“ pochvaluje si Malina.