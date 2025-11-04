Házenkáři Plzně uhájili neporazitelnost, Zubří se drželo do poločasu

Západočeši, kteří se v posledních letech přetahují o titul s Karvinou, uspěli i po reprezentační pauze. Od druhé poloviny zápasu využili nedůrazné domácí obrany a po gólových hodech si z Valašska odvezli další dva body. Zubří v devátém duelu sezony prohrálo potřetí a v tabulce zůstalo čtvrté.
„Zubří dneska hrálo dobře. Měli jsme v prvním poločase několik neproměněných situací, i proto jsme prohrávali. V druhé půli se to otočilo, i naši brankáři měli víc zákroků než zuberští. Tým má poměrně velkou vnitřní sílu a navíc letos už můžeme naplno zapojit dorostence, kteří odvádějí skvělé výkony. Takže obrovská radost, že máme na výběr více hráčů,“ řekl plzeňský kouč Petr Štochl České televizi.
Chance extraliga házenkářů
9. kolo:
Zubří - Talent tým Plzeňského kraje 34:39 (17:17)