Házenkáři Plzně uhájili neporazitelnost, Zubří se drželo do poločasu

  21:29
Plzeňští házenkáři neprohráli v hale Zubří ani osmý extraligový zápas. I když domácí s favoritem drželi v poločase vyrovnaný stav 17:17, po přestávce Talent tým odskočil od 44. minuty na čtyřbrankový rozdíl, náskok v koncovce ještě zvýraznil a nakonec zvítězil 39:34. Dominik Skopár pomohl úřadujícím vicemistrům udržet neporazitelnost devíti góly.

Plzeňský křídelník Dominik Skopár mezi karvinskými pivoty Janem Užekem (vlevo) a Matějem Nantlem sleduje, jak Jakub Šindelář dává gól. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Západočeši, kteří se v posledních letech přetahují o titul s Karvinou, uspěli i po reprezentační pauze. Od druhé poloviny zápasu využili nedůrazné domácí obrany a po gólových hodech si z Valašska odvezli další dva body. Zubří v devátém duelu sezony prohrálo potřetí a v tabulce zůstalo čtvrté.

„Zubří dneska hrálo dobře. Měli jsme v prvním poločase několik neproměněných situací, i proto jsme prohrávali. V druhé půli se to otočilo, i naši brankáři měli víc zákroků než zuberští. Tým má poměrně velkou vnitřní sílu a navíc letos už můžeme naplno zapojit dorostence, kteří odvádějí skvělé výkony. Takže obrovská radost, že máme na výběr více hráčů,“ řekl plzeňský kouč Petr Štochl České televizi.

Chance extraliga házenkářů

9. kolo:

Zubří - Talent tým Plzeňského kraje 34:39 (17:17)
Nejvíce branek: Hrstka a Kyryljuk po 6, Palát 5 - Skopár 9/4, Douda 8, Baumruk 6

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Nelíbil se mu úvod zápasu. „Naší hře chyběla plynulost, soupeř bránil jeden na jednoho a my se s tím prali,“ přiznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po zápase Ligy mistrů na Slavii (3:0)....

4. listopadu 2025  22:17

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, výsledky, kdy hraje Siniaková

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

4. listopadu 2025  21:45

Siniaková s Townsendovou v Rijádu porazily obhájkyně, zajistily si semifinále

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou mají na tenisovém Turnaji mistryň s předstihem jistý postup do semifinále. Česko-americká dvojice nejprve v repríze loňského finále porazila 6:4 a 7:6...

4. listopadu 2025  14:57,  aktualizováno  21:44

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

4. listopadu 2025  17:44,  aktualizováno  21:12

Brno v Europe Cupu marně dotahovalo, Kutaisi se mu v tabulce bodově vyrovnalo

Basketbalisté Brna nenavázali v Europe Cupu FIBA na úvodní vítězství nad Kutaisi a v odvetném duelu na domácím hřišti s gruzínským mistrem prohráli 73:80. Svěřenci trenéra Martina Vaňka v soutěži...

4. listopadu 2025  19:32,  aktualizováno  21:01

ONLINE: Bayern vede na PSG, dohrává ale v deseti. Liverpool jde do vedení s Realem

Sledujeme online

Další kolo nadupané Ligy mistrů pokračuje zajímavými souboji. Proti sobě se utkávají PSG a Bayern Mnichov, Liverpool zase hostí Real Madrid. Juventus bojuje ve čtvrtém kole o první výhru v aktuálním...

4. listopadu 2025  19:01

Seznam adeptů na trenéra se zúžil. Jména komentovat nechceme, říká Trunda

Vedení Fotbalové asociace ČR a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd nadále jednají o novém trenérovi pro národní tým. Širší okruh adeptů se zúžil, konkrétní jména FAČR nechce komentovat....

4. listopadu 2025  17:37,  aktualizováno  18:29

První velkou šanci v UFC pokazil. Ale platí mi až moc, aby mě potrestali, věří si Keita

Naskytla se mu jedinečná příležitost stát se rychle známým jménem v UFC. Jenže Losene Keita, donedávna ještě dvojnásobný šampion Oktagonu a oblíbenec Čechů, to náhle pokazil. Místo aby se stal jednou...

4. listopadu 2025  18:05

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

4. listopadu 2025  17:16

Ani mistryně světa nemá jistou olympiádu. Krasobruslařky čeká těžké rozhodnutí

Zatímco mnoho jiných zemí včetně Česka by byly za takovou situaci vděčné, japonské a americké krasobruslení se zase jednou musí potýkat s tím, že má příliš mnoho skvělých sólistek. Samozřejmě, že je...

4. listopadu 2025  17:03

Slavia v mládežnické Lize mistrů zničila Arsenal, třemi góly utekla už v úvodu

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve čtvrtém kole Youth League rozdrtili doma Arsenal 5:1. V úvodu si dal v Radotíně vlastní gól Ceadach O’Neill, další branky Pražanů pak zaznamenali Bartosz Szywala,...

4. listopadu 2025  15:46

