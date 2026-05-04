Zuberský házenkář Mořkovský se vrací do Polska. A zase s českými bramborami

Se Zubřím podlehl v sobotu v Praze Dukle 28:33 a v celé sérii 1:2 na zápasy. Vítězné loučení s domácí Robe Arénou ve středečním utkání bylo jen slabou náplastí.
„Nebyl to pro mě poslední zápas za Zubří. Jednou se vrátím, jen nevím, kdy to bude. Zubří mám v srdci. Narodil jsem se tady, do jiného klubu v extralize bych nešel,“ ujišťuje Mořkovský.
Když loni jeho Zabrze zbankrotovalo, měl namířeno do Francie. Jenže přestup na poslední chvíli neklapl a Mořkovský se zjevil nečekaně v mateřském klubu. Už tehdy avizoval, že na jedinou sezonu. S Gdaňskem si přitom plácl hned v září.
„Chtěl jsem to mít co nejdříve uzavřené, abych neměl nervy. Mohlo ještě něco přijít, ale jsem rád, jak to dopadlo,“ říká Mořkovský.
Desetinásobný polský šampion, který slavil titul naposledy před 25 lety, má velké ambice. Dnes rozehraje s Wislou Plock semifinálovou sérii a už teď má jisté minimálně předkolo Evropské ligy.
„To je veliké lákadlo,“ těší se Mořkovský, od něhož si polský trenér Patryk Rombel hodně slibuje.
„Voláme si pravidelně každý měsíc. Vysvětlil mi, jak chtějí hrát, kombinace, obranu. Je to pro mě další krok vpřed. Systém je podobný jako v Zubří, ale o nějaké levely výše,“ připomíná, že polská Superliga je kvalitnější než česká soutěž.
Ač se v Zubří medaile nedočkal, sezonu si pochvaluje, zvláště spolupráci s koučem Ondřejem Mikou, před třemi lety ještě spoluhráčem.
„Přinesl do týmu nové herní prvky. Zuberská házená se zrychlila. Po dvou letech v Polsku jsem byl mile překvapený, jak to funguje. Házenkářsky jsem se hodně naučil. Stálo to na mně více než v Zabrze, kde byli daleko zkušenější kluci než já. Tady jsem musel být lídr,“ podotýká.
A tím bude i v Polsku, kde se potká se svým kamarádem Matějem Havranem, jenž z Maďarska přestoupil do mistrovského Plocku.
„Matěj je kvalitní obránce. Šanci si zasloužil. Také bych si chtěl zahrát Ligu mistrů jako on. Na klubové úrovni je to nejvíce. Momentálně bych v ní ale nebyl platným hráčem. Chci se tam dostat postupnými krůčky,“ plánuje Mořkovský.
A Gdaňsk mu k tomu může pomoct.