Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

Petr Fojtík
  12:17
Zubří opráší rivalitu s Karvinou. Dvě házenkářské bašty se utkají o postup do finále extraligy, proti sobě půjdou také reprezentační trenéři. „Těším se já i kluci. Vzájemné zápasy mají pořád říz. Čekám perfektní, atraktivní, agresivní, vyhecovanou a férovou sérii,“ pronesl kouč Zubří Ondřej Mika.
Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jejich zápolení orámované třemi extraligovými finálovými sériemi v letech 2008 až 2010 zastínila současná rivalita Karviné a Plzně. Přesto zůstávají souboje regionálních souputníků ze Zubří a Karviné házenkářskou klasikou, která teď znovu ožije v semifinále extraligy.

Zatímco Karviná vyhrála své čtvrtfinále s Frýdkem-Místkem hladce 3:0, Zubří si postup přes Lovosice zajistilo posledním možným pátým duelem.

Karvinští házenkáři jsou v semifinále, Frýdek-Místek neuhrál ani jedno vítězství

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce,“ přiznal Mika, když jeho tým ve středu doma udolal Lovce 30:25 a po třech letech si tak zahraje extraligové semifinále.

„I když se to nezdá, tlak v Zubří je enormní. Jak od fanoušků, tak i od vedení,“ připomněl Mika, že klub si bude na podzim připomínat 100 let od svého založení a každý úspěch se hodí.

V házenkářské baště na úpatí Moravskoslezských Beskyd na něj čekají dlouho. Poslední extraligovou medaili v bronzovém lesku získalo Zubří v roce 2022, svůj poslední třetí titul před 14 lety.

Vzhledem k síle kádru, který po sezoně opustí reprezentační spojky Palát s Mořkovským, by bylo případné vyřazení ve čtvrtfinále velkým zklamáním.

„Bylo strašně důležité, abychom ukázali, že patříme právem do první extraligové čtyřky,“ oddechl si Mika. „Ale splnili jsme jenom dílčí cíl. Se čtvrtým místem se nespokojíme.“

Proti Lovcům plnilo Zubří roli favorita, teď bude jasným papírovým outsiderem.

„Karviná je na tlak zvyklá, umí s ním pracovat, to nebude hrát roli. Ale doufám, že nás by jiná pozice mohla uvolnit. V Lovosicích jsme byli svázaní, hráli jsme tam špatně,“ přiznal Mika.

Karviná, která minulý týden vypadla ve čtvrtfinále Poháru EHF s bosenským Izvidačem po sedmičkovém rozstřelu, obhajuje poslední dva extraligové tituly a nic jiného než zlato nebere.

Ovládla základní část, přičemž prohrála pouze dva zápasy – ten první v září v Zubří, které zvítězilo 35:34 gólem Jakuba Hrsty ze sedmičky po vypršení času.

Francie je sen, chci se loučit s medailí, říká Palát. Přestup mu dohodil spoluhráč

„Je to opět Zubří, co bývávalo,“ vysekl tehdy poklonu domácím asistent kouče poražených Martin Galia.

„Z psychologického hlediska nám může tohle vítězství pomoct, ale vycházet z něj nemůžeme,“ uvedl Ondřej Mika.

Aby ho Zubří v semifinále zopakovalo, muselo by se mu všechno sejít. A aby Karvinou porazilo v třízápasové sérii, bude to chtít ještě něco navíc.

„Musíme hrát nad hranicí našich možností, v obraně i útoku musí vystřelit minimálně čtyři pět lidí,“ shrnul Mika, pro něhož bude mít semifinále i další rozměr – Karvinou vede jeho kolega z reprezentačního týmu mužů Michal Brůna.

„Od něj a Dana (Kubeše) jsem dostal příležitost, je to pro mě velká škola. Vím, jaký je Michal taktik. Budeme se snažit na sebe něco vzájemně vymyslet,“ míní Mika.

Série startuje dvěma víkendovými zápasy v Karviné.

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pomáhají Ronaldovi? Soupeři an-Nasru kritizují sudí: Trofej chtějí dát jediné osobě

Cristiano Ronaldo slaví společně se spoluhráči a fanoušky an-Nasru další...

Po třech letech fotbalista Cristiano Ronaldo konečně spěchá pro svou první saúdskou mistrovskou korunu a celkově už pětatřicátou trofej kariéry. Ale co ta pachuť všude kolem? Konkurenti ve fotbalovém...

10. dubna 2026  13:03

Tenis ONLINE: BJK Cup proti Švýcarkám začíná Bouzková, čelí hvězdné Bencicové

Sledujeme online
Marie Bouzková na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu proti...

České tenistky rozehrávají kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem. V úvodní dvouhře soupeří Marie Bouzková s domácí hvězdou Belindou Bencicovou, po nich se na tvrdém povrchu v hale v...

10. dubna 2026

Šipkařské soutěže zpřísnily pravidla. Transgender hráčky mezi ženami končí

Nizozemská šipkařka Noa-Lynn van Leuvenová během turnaje World Matchplay.

Šipkařský svět řeší zásadní změnu pravidel. Orgán pro regulaci šipkařského sportu (DRA), který dohlíží mimo jiné na soutěže profesionální organizace PDC, s okamžitou platností zakázal účast...

10. dubna 2026  12:40

Menšík znovu odkládá start na antuce. Kvůli zranění vynechá i turnaj v Mnichově

Jakub Menšík hraje forhend ve třetím kole turnaje v Miami.

Tenista Jakub Menšík se kvůli zánětu prstu na pravé noze nezúčastní ani turnaje v Mnichově v příštím týdnu. Druhý nejvýše postavený český hráč ve světovém žebříčku to oznámil na Instagramu. Tento...

10. dubna 2026  12:21

Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

Čtvrtfinále extraligy házenkářů Zubří (v zeleném) - Lovosice.

Zubří opráší rivalitu s Karvinou. Dvě házenkářské bašty se utkají o postup do finále extraligy, proti sobě půjdou také reprezentační trenéři. „Těším se já i kluci. Vzájemné zápasy mají pořád říz....

10. dubna 2026  12:17

Nejsložitější Tadejův úkol. Štybar o Pogačarovi i taktice na Pekle severu

Premium
Zdeněk Štybar (vpravo) z Deceuninck - Quick-Step během závodu Paříž-Roubaix

Obecné pravidlo na Pekle severu zní: čím rychleji jedete, tím lépe se na kostkách cítíte. Existuje však pokaždé milion možných scénářů, co tenhle závod rozhodne, vykládá Zdeněk Štybar, suverénně...

10. dubna 2026

Po stopách Zachy. Šestnáctiletý obránce Kachlíř podepsal první smlouvu s Libercem

Liberecký obránce Lukáš Kachlíř

Šestnáctiletý hokejový obránce Lukáš Kachlíř podepsal smlouvu s extraligovým Libercem. Talentovaný bek, který si v aktuální sezoně připsal za Bílé Tygry třináct startů v nejvyšší soutěži, podepsal s...

10. dubna 2026  11:32

WNBA se rozšíří o tři nové kluby, připojí se Cleveland, Detroit a Philadelphia

Jackie Youngová (vlevo) z Las Vegas se snaží obejít Odyssey Simsovou z Indiany.

Zámořskou ligu basketbalistek WNBA v příštích letech rozšíří tři nové kluby. Od roku 2028 se do ligy zapojí Cleveland, o rok později Detroit a v roce 2030 Philadelphia. Oznámilo to vedení soutěže....

10. dubna 2026  11:25

Finále první ligy vrcholí. Kdo se přiblíží baráži? Jihlava a Zlín se utkají o mečbol

Momentka ze třetího zápasu finálové série 1. hokejové ligy mezi Zlínem a...

Je tu bod zlomu. Finále první hokejové ligy mezi Jihlavou a Zlínem graduje. Po nesmírně dramatickém průběhu je série vyrovnaná 2:2 na zápasy, takže výhra v pátém duelu výrazně přiblíží jeden z týmů...

10. dubna 2026  11:03

Peklo severu bez slitování. Takové byly nejbahnitější ročníky Paříž–Roubaix

Peklo severu bez slitování. Takové byly nejbahnitější ročníky Paříž–Roubaix

Už v neděli 12. dubna se elitní cyklisté postaví na start 123. ročníku legendárního závodu Paříž–Roubaix. Slavná klasika patří kvůli náročným dlážděným sektorům k nejtěžším jednodenním závodům světa,...

10. dubna 2026  10:51

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Desáté místo už je téměř jisté. Co ještě může český pohárový koeficient ohrozit?

Radost fanoušků španělského Raya Vallecana po gólu Isiho Palazona ve...

Mezi fanoušky a nadšenci se mu v posledním týdnu přezdívalo poslední „český“ zástupce v evropských pohárech. Španělský klub Rayo Vallecano totiž mimoděk bojuje i za tuzemský koeficient. Ve své první...

10. dubna 2026  10:45

Chajan selhal, u házenkářů Lovosic končí. A zůstane Horák, vítěz Ligy mistrů?

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas...

Čekání házenkářů Lovosic na vysněný titul se protáhne minimálně o rok. Lovci sice v této sezoně urvali pohárový titul, ale v extralize o medaile hrát nebudou, play off pro ně skončilo už ve...

10. dubna 2026  10:36

