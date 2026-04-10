Spadl mi kámen ze srdce, přiznal trenér Zubří po postupu. Teď se těší na klasiku

Jejich zápolení orámované třemi extraligovými finálovými sériemi v letech 2008 až 2010 zastínila současná rivalita Karviné a Plzně. Přesto zůstávají souboje regionálních souputníků ze Zubří a Karviné házenkářskou klasikou, která teď znovu ožije v semifinále extraligy.
Zatímco Karviná vyhrála své čtvrtfinále s Frýdkem-Místkem hladce 3:0, Zubří si postup přes Lovosice zajistilo posledním možným pátým duelem.
|
„Spadl mi obrovský kámen ze srdce,“ přiznal Mika, když jeho tým ve středu doma udolal Lovce 30:25 a po třech letech si tak zahraje extraligové semifinále.
„I když se to nezdá, tlak v Zubří je enormní. Jak od fanoušků, tak i od vedení,“ připomněl Mika, že klub si bude na podzim připomínat 100 let od svého založení a každý úspěch se hodí.
V házenkářské baště na úpatí Moravskoslezských Beskyd na něj čekají dlouho. Poslední extraligovou medaili v bronzovém lesku získalo Zubří v roce 2022, svůj poslední třetí titul před 14 lety.
Vzhledem k síle kádru, který po sezoně opustí reprezentační spojky Palát s Mořkovským, by bylo případné vyřazení ve čtvrtfinále velkým zklamáním.
„Bylo strašně důležité, abychom ukázali, že patříme právem do první extraligové čtyřky,“ oddechl si Mika. „Ale splnili jsme jenom dílčí cíl. Se čtvrtým místem se nespokojíme.“
Proti Lovcům plnilo Zubří roli favorita, teď bude jasným papírovým outsiderem.
„Karviná je na tlak zvyklá, umí s ním pracovat, to nebude hrát roli. Ale doufám, že nás by jiná pozice mohla uvolnit. V Lovosicích jsme byli svázaní, hráli jsme tam špatně,“ přiznal Mika.
Karviná, která minulý týden vypadla ve čtvrtfinále Poháru EHF s bosenským Izvidačem po sedmičkovém rozstřelu, obhajuje poslední dva extraligové tituly a nic jiného než zlato nebere.
Ovládla základní část, přičemž prohrála pouze dva zápasy – ten první v září v Zubří, které zvítězilo 35:34 gólem Jakuba Hrsty ze sedmičky po vypršení času.
|
„Je to opět Zubří, co bývávalo,“ vysekl tehdy poklonu domácím asistent kouče poražených Martin Galia.
„Z psychologického hlediska nám může tohle vítězství pomoct, ale vycházet z něj nemůžeme,“ uvedl Ondřej Mika.
Aby ho Zubří v semifinále zopakovalo, muselo by se mu všechno sejít. A aby Karvinou porazilo v třízápasové sérii, bude to chtít ještě něco navíc.
„Musíme hrát nad hranicí našich možností, v obraně i útoku musí vystřelit minimálně čtyři pět lidí,“ shrnul Mika, pro něhož bude mít semifinále i další rozměr – Karvinou vede jeho kolega z reprezentačního týmu mužů Michal Brůna.
„Od něj a Dana (Kubeše) jsem dostal příležitost, je to pro mě velká škola. Vím, jaký je Michal taktik. Budeme se snažit na sebe něco vzájemně vymyslet,“ míní Mika.
Série startuje dvěma víkendovými zápasy v Karviné.