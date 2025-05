9:49

Do očí se mu draly slzy. Bylo půl hodiny po úspěšné baráži a předseda zlínského házenkářského klubu Radim Šimek neskrýval dojetí z postupu týmu mužů do nejvyšší soutěže. „Moc se mi ulevilo. Znamená to pro nás strašně moc za ty roky práce. Tohle je výsledek, který se povedl. Poslední krok jsme zvládli a házenou ve Zlíně to může posunout. Patří do nejvyšších soutěží, nejen ženská, ale i mužská. Jsme zpátky,“ radoval se Šimek.