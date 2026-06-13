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Házenkářka Smetková: Bude zážitek otevírat Arenu Brno na domácím Euru

Petr Bílek
  8:54
Euro jen 70 kilometrů od rodiště? Pro házenkářku Valerii Smetkovou mimořádný zážitek. Rodačka z Hodonína má v kalendáři červeně zakroužkované: prosinec, nová brněnská aréna, turnaj snů. Na českém území se evropský šampionát žen uskuteční po dlouhých 36 letech.
Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most - Zora Olomouc....

Interliga házenkářek, semifinále českého play off Baník Most - Zora Olomouc. Valerie Smetková z Mostu líbá pohár za 3. místo v interlize. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME....
Lovosice, 9. 6.2026, Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME....
Valerie Smetková usedá na českou lavičku.
Česká házenkářka Valerie Smetková během zápasu se Švédskem na mistrovství světa.
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„Myslím, že podpora bude veliká nejen pro naši reprezentaci, ale i pro mě osobně,“ tuší pětadvacetiletá bývalá mostecká spojka, která se v létě z maďarského Szombathelyi přesune do Francie. V tomto týdnu dře s národním týmem na kempu v Lovosicích.

Jak mezi vámi Euro rezonuje?
Pro všechny je domácí mistrovství Evropy velká čest, něco, co se jen tak někomu nepoštěstí. Budeme mít velkou podporu ať už rodiny nebo široké házenkářské veřejnosti. Všechny se moc těšíme a asi se ani nemůžeme dočkat.

Ani vaše rodina?
Jsem z Hodonína, což je asi hodinku cesty od Brna. Rodiče mi říkali, že i známí a jejich kamarádi už mají koupené nějaké lístky. Chystají se tam i babička s dědou, možná strýc s tetou. Možná nám to dodá sílu navíc.

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Sledujete, jak roste Arena Brno?
Po očku sleduju, jak práce postupují. Má se dostavět a my bychom tam snad měly hrát vůbec první zápas. Něco takového jsem ještě nezažila.

Bude tlak svazující, či motivující?
Právě o tom se bavíme na reprezentačních srazech. Chceme, aby to bylo motivující, ne svazující. Myšlenky chceme směřovat k tomu, abychom měly velkou motivaci, abychom se necítily sešněrované a prodaly na hřišti, co v nás je.

Česko hostí skupinu D s Nizozemskem, Chorvatskem a Rakouskem. Jací jsou soupeři?
Nizozemsko, to je absolutní špička házené, mají hráčky z Ligy mistrů. Bude to skvělá konfrontace. Zápas s Rakouskem bude také těžší, budou mít velkou podporu, mají to do Brna blízko. Myslím, že se budeme prát o postupové místo. Chorvatky jsme potkaly necelý rok zpátky, není to nejlehčí soupeř, byť je ze čtvrtého výkonnostního koše. Skupina bude hodně vyrovnaná a bude záležet na každém míči.

Jaké tedy dáváte šance na postup ze základní skupiny?
Postoupí dva, šance je, nechci ji ale převádět na procenta. Asi všichni předpokládají, že postoupí Nizozemsko, druhé místo pro čtvrtfinálovou skupinu budeme chtít urvat samozřejmě my. Bude to otevřené.

A jaká bude vaše role?
Doufám, že střílet góly, nahrávat na ně a podporovat holky. Už to bude můj třetí rok, kdy jsem stabilně v áčku reprezentace. Moje role se zvětšuje, bude jiná než na minulém šampionátu. Jsou tady čím dál mladší holky, než jsem já. Už začínám patřit k těm starším.

Přípravný kemp reprezentačních házenkářek Česka před ME. Valerie Smetková.

Loni jste odešla z Mostu, jak vás změnila sezona v Maďarsku?
Posunula mě silově. V hlavě jsem taky asi silnější, protože jsem tam byla víc sama, neměla jsem okolo sebe takovou podporu. Musela jsem se svým způsobem motivovat sama, být tam sama za sebe. A zároveň teď můžu předat i své zkušenosti ze zahraničí holkám, které hrají českou ligu.

Jaké bylo zahrát si třeba proti hvězdnému Györu?
Úžasné! Zrovna můj první zápas v Maďarsku byl proti němu, ještě v Audi aréně. Výborná atmosféra a tým, který je na úplně špičce evropské a troufnu si říct i světové házené. Srovnání bylo neskutečné a jsem moc ráda, že jsem měla možnost si v rámci maďarské ligy zahrát i proti Ferencvárosi nebo Debrecenu, které se pohybují v Lize mistrů.

Zůstáváte?
Měním angažmá, jdu do Francie, klub ještě zmínit nemůžu.

Jak vás v interlize překvapilo, že „váš“ Most nezískal titul a zbyl na něj jen bronz?
Sledovala jsem celé semifinále i finále. Znám holky ze Slavie, Kynžvartu i Mostu, kterému jsem to přála, hrála jsem tam několik let. Baník měl zápasy v semifinále se Slavií skvěle rozehrané, bohužel štěstí se někdy přikloní jinam. Slavia potom urvala i titul, asi zaslouženě. Most je pro mě pořád suverén, jednou se to holt nepovedlo, myslím, že v příštím roce na to zase naváže.

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Není konec jeho dominance?
Liga je teď obecně víc vyrovnaná, než bývala v minulých letech, kdy Most vyhrával o pět až deset gólů. Tedy kromě zápasů s Michalovcemi, Šalou a Dunajskou Stredou. V ostatních bylo většinou jasné, kdo vyhraje. Srovnaná liga se mi líbí víc, je pro fanoušky atraktivnější a poutavější.

S národním týmem jste se sešli před prázdninami v Lovosicích. Co je účelem kempu?
Už se soustředíme na Euro, příprava je důležitá. Já osobně jsem se na holky hodně těšila, je to něco jiného než v klubu. Jde o minus týden dovolené, ale máme házenou rády, proto jsme neváhaly.

A tolik možností už nebude, že?
Ano, srazů už nebude moc. Jeden zářijový s turnajem, který bude kopírovat program na Euru – tedy zápasy ve středu, pátek a neděli. Prostor na tréninky už nebude tak velký. V Lovosicích jsme potřebovaly něco vyzkoušet, utřídit si myšlenky ohledně obrany, útoku. Dát všechno dohromady. Je tady víc holek než normálně, abychom všechny všechno věděly.

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