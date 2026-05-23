Házenkářský titul patří slávistkám! Radují se po třech letech, přehrály Kynžvart

Slavia před týdnem vyhrála první finále 29:27 a mohla rozhodnout ve středu doma, ale Kynžvartu podlehla 33:35. Ve finále však pražský celek od začátku mířil za vítězstvím. V poločase vedl o dvě branky a druhé dějství ovládl 19:12.
Hostující celek opět táhla reprezentantka Severní Makedonie Angela Jankulovská, která byla s devíti góly nejlepší střelkyní zápasu. Eliška Baroňová přidala šest a Karolína Pejšová pět zásahů.
Za Kynžvart nastřílela sedm branek Veronika Vávrová, ale další hráčky se k ní nepřidaly. Západočeský celek se tak stejně jako před dvěma lety, kdy ve finále nestačil na Most, musel spokojit s druhým místem.
Slavia naposledy ovládla ligové play off v ročníku 2022/2023, kdy získala titul po 13 letech a ukončila devítiletou nadvládu Mostu. Pražanky si připsaly devátý titul v samostatné historii a jedenáctý celkově.
3. Hejkalová,6. Vávrová,8. Dresslerová,9. Filípková,16. Vávrová,19. V. Königová,21. Martinsová Schneiderová,21. Vávrová,24. Filípková,25. Filípková,26. Kapusniaková,35. K. Königová,38. Michalcová,39. K. Königová,42. Vávrová,44. K. Königová,49. Vávrová,53. Hejkalová,56. Vávrová,58. Vávrová
4. Baroňová,6. Baroňová,11. Míšová,15. Jankulovská,16. Vostárková,20. Baroňová,22. Schreibmeierová,23. Švihnosová,24. K. Pejšová,25. K. Pejšová,26. K. Pejšová,33. Baroňová,35. Jankulovská,38. V. Pejšová,40. Jankulovská,44. Baroňová,45. K. Pejšová,47. Holečková,48. V. Pejšová,49. Holečková,51. Vostárková,53. Jankulovská,54. Baroňová,55. K. Pejšová,56. Švihnosová,58. Jankulovská,59. Holečková,60. Jankulovská,60. Malá
Srpová, Buchtová – K. Königová, Tesařová, Skácelová, Vávrová, Michalcová, Lauková, Dresslerová (C), Blahutová, Rampová, V. Königová, Filípková, Kapusniaková, Hejkalová, Martinsová Schneiderová.
Řezáčová, Malá – Holečková (C), Vostárková, V. Pejšová, Matějková, M. Holeňáková, Baroňová, Míšová, K. Pejšová, Melicharová, Jankulovská, Švihnosová, Vavroušková, Mulačová, Schreibmeierová.
Rozhodčí: Horáček, Novotný
Počet diváků: 600
Stav série: 1:2