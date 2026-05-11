Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

„Náš tým ukázal, že má na to hrát dobrou házenou a že se nepoloží za žádného stavu. Jsem na hráčky hrdý!“ zářil slávistický trenér Daniel Čurda po remíze 23:23 a úspěchu v rozstřelu 3:2.
Sešívané nastoupily v lovosickém azylu kvůli rekonstrukci své haly a chtěly si napravit reputaci po výprasku 23:37. Jenže ze začátku to drhlo, dostaly se do osmibrankového manka a nic nenasvědčovalo dramatu. Omyl. Karta se postupně obrátila i díky úžasnému výkonu brankářky Malé, nakonec v závěru musel dotahovat obhájce titulu a Kostelná půlminutu před koncem poslala utkání do rozstřelu. Thriller v něm vyvrcholil, Slavia skórovala třikrát a slavila.
„Po 15 minutách, kdy všechno šlapalo, jsme střelecky odešli. Nechápu, proč najednou přišla krize, jedna za druhou přestala proměňovat šance a vymstilo se nám to,“ litoval mostecký trenér Jiří Tancoš. „Slavia nedala v rozstřelu dvě branky, což je poměrně dost, ovšem my tři, to je velké číslo. Musíme se poučit a připravit na středu.“
Slavia se opájela euforií, mostecké hráčky utěšovaly neúspěšnou poslední exekutorku Dominiku Zachovou. „Těžko mluvit, když jsem já poslední sedmičku nedala,“ hlesla. „Zbytečně jsme Slavii nechaly dotáhnout. Byly jsme na koni, ale po přestávce nás všechny totálně zradila koncovka. Trápily jsme se.“
Domácí tým v šatně řešil i ošklivý závěr fotbalového derby Slavie se Spartou, kdy na hřiště vtrhli fanoušci a zápas se nedohrál.
„Mrzí mě, co se stalo, tohle do sportu vůbec nepatří. Fotbalová Slavia k tomu pak přistoupila, jak měla. My se o tom jen pobavili v šatně a soustředili se na házenou, povedlo se nám soupeře překvapit agresivnější obranou. A teď si to pojedeme rozdat do Mostu,“ hlásil Čurda.
Už v sobotu zaskočil favorita také Písek, po porážce 25:41 překvapil Kynžvart vítězstvím 34:28. Rozhodující zápas se uskuteční v Chebu, kde je doma Kynžvart, ve středu od 17 hodin, Most rozehraje duel číslo 3 Slavii o hodinu později.
Interliga házenkářek
Semifinále českého play off, 2. zápasy
Písek - Kynžvart 34:28 (19:14). Nejvíce branek: Korešová 7/4, Svobodová 7, Indráková a Stellnerová po 5 - Vávrová 6/2, Filípková a Hejkalová po 4. Stav série 1:1.
Slavia Praha - Most 23:23 (11:14), sedmimetrové hody 3:2. Nejvíce branek: Holečková 6/3, Jankulovská 5/1, Vostárková 4 - Kostelná 5, Šustáčková 5/2, Zachová 5/3. Stav série: 1:1.