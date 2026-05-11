Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Petr Bílek
  6:30
Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na 1:1 na zápasy. I druhé semifinále mezi Kynžvartem a Pískem rozhodne až středeční bitva o všechno.
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Slavia slaví výhru, v zeleném brankářky Michaela Malá (vlevo) a Karin Řezáčová. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...
19 fotografií

„Náš tým ukázal, že má na to hrát dobrou házenou a že se nepoloží za žádného stavu. Jsem na hráčky hrdý!“ zářil slávistický trenér Daniel Čurda po remíze 23:23 a úspěchu v rozstřelu 3:2.

Sešívané nastoupily v lovosickém azylu kvůli rekonstrukci své haly a chtěly si napravit reputaci po výprasku 23:37. Jenže ze začátku to drhlo, dostaly se do osmibrankového manka a nic nenasvědčovalo dramatu. Omyl. Karta se postupně obrátila i díky úžasnému výkonu brankářky Malé, nakonec v závěru musel dotahovat obhájce titulu a Kostelná půlminutu před koncem poslala utkání do rozstřelu. Thriller v něm vyvrcholil, Slavia skórovala třikrát a slavila.

Nejtěžší sezona, řekl kapitán Karviné po prohraném finále. Dohrával v bolestech

„Po 15 minutách, kdy všechno šlapalo, jsme střelecky odešli. Nechápu, proč najednou přišla krize, jedna za druhou přestala proměňovat šance a vymstilo se nám to,“ litoval mostecký trenér Jiří Tancoš. „Slavia nedala v rozstřelu dvě branky, což je poměrně dost, ovšem my tři, to je velké číslo. Musíme se poučit a připravit na středu.“

Slavia se opájela euforií, mostecké hráčky utěšovaly neúspěšnou poslední exekutorku Dominiku Zachovou. „Těžko mluvit, když jsem já poslední sedmičku nedala,“ hlesla. „Zbytečně jsme Slavii nechaly dotáhnout. Byly jsme na koni, ale po přestávce nás všechny totálně zradila koncovka. Trápily jsme se.“

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha - Baník Most. Markéta Šustáčková z Mostu při výskoku.

Domácí tým v šatně řešil i ošklivý závěr fotbalového derby Slavie se Spartou, kdy na hřiště vtrhli fanoušci a zápas se nedohrál.

„Mrzí mě, co se stalo, tohle do sportu vůbec nepatří. Fotbalová Slavia k tomu pak přistoupila, jak měla. My se o tom jen pobavili v šatně a soustředili se na házenou, povedlo se nám soupeře překvapit agresivnější obranou. A teď si to pojedeme rozdat do Mostu,“ hlásil Čurda.

Už v sobotu zaskočil favorita také Písek, po porážce 25:41 překvapil Kynžvart vítězstvím 34:28. Rozhodující zápas se uskuteční v Chebu, kde je doma Kynžvart, ve středu od 17 hodin, Most rozehraje duel číslo 3 Slavii o hodinu později.

Interliga házenkářek

Semifinále českého play off, 2. zápasy

Písek - Kynžvart 34:28 (19:14). Nejvíce branek: Korešová 7/4, Svobodová 7, Indráková a Stellnerová po 5 - Vávrová 6/2, Filípková a Hejkalová po 4. Stav série 1:1.

Slavia Praha - Most 23:23 (11:14), sedmimetrové hody 3:2. Nejvíce branek: Holečková 6/3, Jankulovská 5/1, Vostárková 4 - Kostelná 5, Šustáčková 5/2, Zachová 5/3. Stav série: 1:1.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Cîrsteaová vs. NoskováTenis - - 11. 5. 2026:Cîrsteaová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 11:00
  • 2.08
  • -
  • 1.79
Boissonová vs. ŠalkováTenis - - 11. 5. 2026:Boissonová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 12:30
  • 1.67
  • -
  • 2.09
Svitolinová vs. BartůňkováTenis - - 11. 5. 2026:Svitolinová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
11. 5. 15:00
  • 1.15
  • -
  • 5.73
Svrčina vs. BernetTenis - - 11. 5. 2026:Svrčina vs. Bernet //www.idnes.cz/sport
11. 5. 15:30
  • 1.28
  • -
  • 3.25
Mrva vs. CinaTenis - - 11. 5. 2026:Mrva vs. Cina //www.idnes.cz/sport
11. 5. 16:00
  • 2.30
  • -
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

První Grand Tour cyklistické sezony je tu. Giro d’Italia odstartovalo 8. května poprvé ve své historii v Bulharsku a vyvrcholí 31. května tradičním dojezdem do Říma. Trůn pro vládce závodu je volný,...

11. května 2026

Hokej v televizi a plná lednice. Češi si doma staví vlastní fanouškovské zóny

Advertorial
Drtivá většina českých fanoušků sleduje mistrovství světa v ledním hokeji doma

Je večer. Puk dopadne na led a v českých obývácích to zašumí. Někde cinkne sklenice, jinde zapraská sáček s chipsy. Mistrovství světa v ledním hokeji nezačíná prvním vhazováním. Startuje mnohem dřív....

11. května 2026

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

11. května 2026

Jsme dvě mámy, no a co? Fotbalistky nejen o synovi. Proč se nevyplatilo být v repre?

Bývalé fotbalistky Lucia Ondrušová (vpravo) a Carmen Absolonová v podcastu...

Seznámily se ve slovenské fotbalové reprezentaci. Dnes je pojí nejen láska k fotbalu, ale i i k pětiměsíčnímu synovi Hugovi. Lucia Ondrušová a Carmen Absolonová promluvily v pořadu FotbalOna o coming...

11. května 2026

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

10. května 2026  23:55

Euro Hockey Tour 2026: přehled a výsledky turnajů

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

26. dubna 2026  11:17,  aktualizováno  10. 5. 23:42

Výhra v El Clásicu začala oslavy. Barcelona porazila Real a má 29. mistrovský titul

Fotbalisté Barcelony slaví zisk mistrovského titulu ve španělské lize.

Fotbalisté Barcelony získali svůj 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clásicu nad Realem Madrid mají tři kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým...

10. května 2026  23:26

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Mathew Tkachuk v semifinále se Slovenskem.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

10. května 2026  22:39

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Klapka? Nevešel se, pravil Rulík. Řešil další jména, o medailových ambicích nehovořil

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Radim Rulík naplno poznal, co obnáší olympijská sezona. Mluvil o hodně těžké nominaci. „Tolik omluvenek nepamatuju, ale chápu to,“ prohodil kouč hokejové reprezentace. Chvíli předtím během tiskové...

10. května 2026  22:33

Bartůňková v Římě způsobila senzaci, v osmifinále je i Plíšková. Lehečka končí

Nikola Barťůňková slaví postup do osmifinále v Římě.

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Češka, které v žebříčku patří 94....

10. května 2026  7:25,  aktualizováno  21:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.