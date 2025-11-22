Češky doplatily na výpadek po pauze. V přípravě před MS s Rumunskem prohrály

Oproti čtvrteční remíze s Rakouskem udělali čeští trenéři dvě změny v sestavě, tentokrát se dostalo na Pejšovou a Kovářovou. Hostující hráčky v úvodu držely s favoritem krok. Rychle dotáhly dvoubrankovou ztrátu a s blížícím se závěrem první půle se dokonce překvapivě dostaly do vedení. Rumunky však těsně před pauzou strhly skóre na svou stranu a do kabin šly za stavu 16:15.
|
Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem
Český výběr na přelomu poločasů sedm minut střelecky mlčel a domácí výběr toho využil k tříbrankovému náskoku. Rumunky, které se stejně jako soupeř chystají na světový šampionát, přebraly otěže a ve 40. minutě odskočily už na rozdíl šesti gólů. Český tým pak už na zdramatizování závěru neměl síly a vzájemný duel prohrál potřetí za sebou.
Národní celek ladí na přípravném turnaji formu před odjezdem na světový šampionát v příštím týdnu. České reprezentantky vstoupí do mistrovství ve čtvrtek duelem se Švédskem, celou základní skupinu odehrají ve Stuttgartu. Dalšími dvěma soupeři v úvodní fázi budou Brazílie a Kuba. Postup si zajistí první tři celky.
Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku:
Rumunsko - Česko 37:30 (16:15)