Češky doplatily na výpadek po pauze. V přípravě před MS s Rumunskem prohrály

České házenkářky ve druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí v Rumunsku podlehly domácímu výběru 30:37 a nenavázaly na čtvrteční úvodní remízu s Rakouskem. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého držely krok v prvním poločase, po změně stran však už na favorita nestačily. Osm branek dala nejlepší střelkyně Valerie Smetková. V neděli odehraje český tým generálku před mistrovstvím světa proti Portugalsku.

České házenkářky. | foto: Václav Nováček / Česká házená

Oproti čtvrteční remíze s Rakouskem udělali čeští trenéři dvě změny v sestavě, tentokrát se dostalo na Pejšovou a Kovářovou. Hostující hráčky v úvodu držely s favoritem krok. Rychle dotáhly dvoubrankovou ztrátu a s blížícím se závěrem první půle se dokonce překvapivě dostaly do vedení. Rumunky však těsně před pauzou strhly skóre na svou stranu a do kabin šly za stavu 16:15.

Vyrovnání sekundu před koncem. Češky v přípravě na MS remizovaly s Rakouskem

Český výběr na přelomu poločasů sedm minut střelecky mlčel a domácí výběr toho využil k tříbrankovému náskoku. Rumunky, které se stejně jako soupeř chystají na světový šampionát, přebraly otěže a ve 40. minutě odskočily už na rozdíl šesti gólů. Český tým pak už na zdramatizování závěru neměl síly a vzájemný duel prohrál potřetí za sebou.

Národní celek ladí na přípravném turnaji formu před odjezdem na světový šampionát v příštím týdnu. České reprezentantky vstoupí do mistrovství ve čtvrtek duelem se Švédskem, celou základní skupinu odehrají ve Stuttgartu. Dalšími dvěma soupeři v úvodní fázi budou Brazílie a Kuba. Postup si zajistí první tři celky.

Přípravný turnaj házenkářek v Rumunsku:

Rumunsko - Česko 37:30 (16:15)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 5, Pejšová, Šustáčková, Poláková, J. Franková, Smetková 8, Vávrová 5, Holečková 1, Zachová 1/1, Kovářová 1, A. Kubálková 1, K. Kubálková 1, Jestříbková 3, Cholevová 4/1
Nejvíce branek Rumunska: Grozavová 7/3, Ostaseová 6, Rosuová a Kerekesová po 4. Rozhodčí: Marza, Nedelea (oba Rum.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 3/2. Vyloučení: 0:3. Diváci: 1500.

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

ONLINE: Slavia - Bohemians 2:0, po trefě Chorého si do půle dává Okeke vlastní gól

Sledujeme online
Slávisté se radují z gólu Tomáše Chorého.

Slávističtí fotbalisté se po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi opět mohou vrátit na první příčku tabulky. Mají k tomu příležitost v domácím utkání proti Bohemians. Duel dvou týmů z jedné...

22. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno  18:47

Hlavně nic nezakřiknout. Haraslín se z reprezentace vrátil zdravý a hned řádil

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín

Všichni v klubu si pořádně oddechli, když se po reprezentační pauze vrátil bez zranění. „Nemám rád, jak mi všichni přejí, abych si hlavně nic neudělal. Jako by to snad chtěli zakřiknout,“ smál se...

22. listopadu 2025  18:47

ONLINE: City v akci, West Ham promarnil náskok. Liverpool se dál trápí

Sledujeme online
Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu v šanci míjí bránu Deana Hendersona z...

Fotbalisté West Hamu, za které od 52. minuty nastoupil Tomáš Souček, promarnili ve 12. kole anglické ligy dvougólový náskok na půdě Bournemouthu, se kterým remizovali 2:2. Slavit nemůže ani Ladislav...

22. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  18:31

Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

Na úvod sezony nové maximum. Skokanka Indráčková byla na SP v Norsku dvacátá

Česká skokanka na lyžích Anežka Indráčková během závodu Světového poháru ve...

Úvodní závod Světového poháru skokanů na lyžích v Lillehammeru vyhrál Daniel Tschofenig z Rakouska. Roman Koudelka vstoupil do olympijské sezony 37. místem. Anežka Indráčková mezi ženami obsadila 20....

22. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  18:05

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

Jan Navrátil slaví letošní triumf Sigmy v MOL Cupu.

I v pětatřiceti má pořád co nabídnout. Jak v kabině, tak na hřišti. Jan Navrátil kroutí v první fotbalové lize už šestnáctou sezonu, pořád ale patří mezi důležité články olomoucké Sigmy. Před pár...

22. listopadu 2025  17:50

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Historický úspěch Belgie. Lyžaře Marchanta nezlomilo ani rozdrcené koleno

Belgický lyžař Armand Marchant v cíli slalomu Světového poháru v Gurglu.

Aby se Belgie mohla pochlubit aspoň jednou sedmistovkou, na 694 metrů nad mořem vysokém pahorku Signal de Botrange místní postavili kamenný val a na něm ještě rozhlednu. V zemi se nachází pouhých...

22. listopadu 2025  17:28

Ml. Boleslav - Sparta 1:2, první výhra venku od konce září. Haraslín má gól i asistenci

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Sparťanští fotbalisté zvládli neoblíbený zápas po reprezentační přestávce a minimálně na pár hodin se vracejí do čela Chance Ligy. V šestnáctém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 2:1 a na vedoucí...

22. listopadu 2025  16:57

Semifinále Davis Cupu je vyrovnané. Zverev porazil Munara po dvou tiebreacích

Aktualizujeme
Alexander Zverev z Německa se raduje z výhry ve dvouhře v Davis Cupu.

Čtvrtfinálové přemožitele českého výběru dostal na tvrdém povrchu v Boloni do vedení Pablo Carreňo, který porazil Jana-Lennarda Struffa 6:4, 7:6. Vyrovnal třetí hráč světového žebříčku Alexander...

22. listopadu 2025  14:46,  aktualizováno  16:41

