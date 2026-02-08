Plzeňští házenkáři v extraligovém šlágru porazili karvinské obhájce titulu

Plzeň si v prvním poločase vypracovala až čtyřbrankové vedení. Karviné se v úvodu druhé půle ještě podařilo vyrovnat na 17:17, pak ale domácí postupně převzali nad utkáním kontrolu.
Karviná prohrála teprve podruhé v sezoně, dosud ji v extralize porazilo pouze Zubří na konci září. Plzeň naopak odčinila nečekané zaváhání z minulého kola, v němž podlehla Novému Veselí.
Západočeši dokázali Karvinou zdolat po čtyřzápasové sérii neúspěchů ve vzájemných duelech. Slezany naposledy porazili loni v květnu ve čtvrtém finálovém duelu, od té doby s nimi v extralize třikrát prohráli a naposledy jim v prosinci podlehli i v pohárovém semifinále.
2. J. Douda,4. Baumruk,5. Bláha,8. Baumruk,11. J. Douda,13. Vinkelhöfer,16. Bláha,17. Baumruk,18. J. Douda,19. Baumruk,20. Škvařil,23. Skopár,24. Bláha,26. Baumruk,27. J. Douda,30. Bláha,32. Bláha,35. Baumruk,36. J. Douda,37. Škvařil,39. Bláha,41. Bláha,42. Skopár,43. Skopár,44. J. Douda,47. J. Douda,49. O. Šafránek,51. Bláha,51. Bláha,54. Vinkelhöfer,56. Skopár,58. Škvařil,59. J. Douda,60. T. Nejdl
3. Fulnek,7. Fulnek,10. Hajko,11. Nantl,15. V. Patzel,20. Skalický,22. V. Patzel,22. V. Patzel,26. Bajer,28. Bajer,29. V. Patzel,30. Václav Košťálek,33. V. Patzel,34. V. Patzel,39. Široký,40. Nantl,43. Václav Košťálek,43. Fulnek,44. Fulnek,46. Fulnek,58. Nantl,59. Fulnek,60. Bajer
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Stehlík, Voves, M. Sedláček.
Mokroš, Žárský – Václav Košťálek, V. Patzel, Fulnek, Užek, Vojtal, Skalický, Široký, Hajko, Nantl, Hloušek, Bajer.
Rozhodčí: Kichner, Vacula