Sedmnáctiletý talent Baumruk si nařídil: Více střílej! Šlágr v Karviné mu ale odložili

„To si vyčítám. Při první sedmičce jsem střílel mezi nohy, míč se odrazil od břevna, chybělo pár centimetrů. Před druhou jsem si řekl, co udělám, ještě než se mi tam gólman postavil. A to byla velká chyba,“ popisoval sedmnáctiletý mládežnický reprezentant Baumruk.
V Karviné se nehraje
Na reprízu jarního finále extraligy si musí fanoušci počkat. Středeční duel sedmého kola mezi domácí Karvinou a Talent týmem Plzeňského kraje byl kvůli viróze v týmu Baníku odložen. Náhradní termín se řeší.
Ale jinak můžete být s výkonem spokojený, nebo ne?
Ano. Při sedmičkách jsem udělal chybu, ale jinak myslím, že to bylo docela dobré. Šest gólů je super. Předtím jsem častěji přihrával, to pak branky nemohou naskakovat. Teď jsem začal víc střílet, snažím se do zakončení víc chodit.
Nutí vás do střelby i trenéři?
Ne, že by mě vyloženě nutili, ale nabádají, že dávat góly umím, tak ať toho využiji. Začal jsem si víc věřit.
Ještě k sedmičkám v posledním utkání. Nové Veselí proti vašemu gólmanovi Grabemannovi neproměnilo hned čtyři. Zažil jste to někdy?
Zrovna nedávno, ale v opačném gardu. V Kopřivnici jsme zahodili čtyři my a bylo to nakonec v závěru drama. Je super, že teď to Dan v brance takhle zavřel.
A připsali jste si další jasnou výhru, už šestou v sezoně.
Ale nebylo to tak snadné, jak by výsledek mohl napovídat (32:23). Soupeř byl na nás dobře připravený. I když jsme chvíli po půli vedli o deset branek, tak to stáhli a udělali nám to zase těžší. A komplikovali jsme si to chvíli i sami, neproměňovali šance a v obraně dělali chyby. Ale pak jsme zase odskočili a už měli utkání pod kontrolou.
|
Král odchází. Házenkář Motl, nejlepší střelec historie extraligy, končí kariéru
Pomohlo vám v létě k většímu sebevědomí i dorostenecké mistrovství světa v Egyptě, kde vás z Plzně bylo hned pět?
Sebevědomí to zvedlo, i když jsme tam zažili smolný konec a bohužel se neprobojovali mezi top osmičku, i když byla hrozně blízko. Ale hrál jsem hodně, za to jsem rád.
Funguje mezi vámi mladíky z reprezentace souhra i v Plzni?
S Járou (Vovsem) a Ondrou Šímou jsme skvěle sehraní, to je super. Ale zase, když jsem na hřišti s těmi staršími kluky, je tam vidět veliká zkušenost. Obojí mi dává hodně.