Sedmnáctiletý talent Baumruk si nařídil: Více střílej! Šlágr v Karviné mu ale odložili

Autor:
  8:10
Poslední dva extraligové duely mu sedly náramně. Ve Zlíně i doma proti Novému Veselí si házenkář Talent týmu Plzeňského kraje Jan Baumruk připsal po šesti trefách. A to ještě levoruký střelec v neděli v hale na Slovanech zahodil dva sedmimetrové hody.

Jan Baumruk zakončuje. | foto: Petr EretMAFRA

„To si vyčítám. Při první sedmičce jsem střílel mezi nohy, míč se odrazil od břevna, chybělo pár centimetrů. Před druhou jsem si řekl, co udělám, ještě než se mi tam gólman postavil. A to byla velká chyba,“ popisoval sedmnáctiletý mládežnický reprezentant Baumruk.

V Karviné se nehraje

Na reprízu jarního finále extraligy si musí fanoušci počkat. Středeční duel sedmého kola mezi domácí Karvinou a Talent týmem Plzeňského kraje byl kvůli viróze v týmu Baníku odložen. Náhradní termín se řeší.

Ale jinak můžete být s výkonem spokojený, nebo ne?
Ano. Při sedmičkách jsem udělal chybu, ale jinak myslím, že to bylo docela dobré. Šest gólů je super. Předtím jsem častěji přihrával, to pak branky nemohou naskakovat. Teď jsem začal víc střílet, snažím se do zakončení víc chodit.

Nutí vás do střelby i trenéři?
Ne, že by mě vyloženě nutili, ale nabádají, že dávat góly umím, tak ať toho využiji. Začal jsem si víc věřit.

Ještě k sedmičkám v posledním utkání. Nové Veselí proti vašemu gólmanovi Grabemannovi neproměnilo hned čtyři. Zažil jste to někdy?
Zrovna nedávno, ale v opačném gardu. V Kopřivnici jsme zahodili čtyři my a bylo to nakonec v závěru drama. Je super, že teď to Dan v brance takhle zavřel.

A připsali jste si další jasnou výhru, už šestou v sezoně.
Ale nebylo to tak snadné, jak by výsledek mohl napovídat (32:23). Soupeř byl na nás dobře připravený. I když jsme chvíli po půli vedli o deset branek, tak to stáhli a udělali nám to zase těžší. A komplikovali jsme si to chvíli i sami, neproměňovali šance a v obraně dělali chyby. Ale pak jsme zase odskočili a už měli utkání pod kontrolou.

Král odchází. Házenkář Motl, nejlepší střelec historie extraligy, končí kariéru

Pomohlo vám v létě k většímu sebevědomí i dorostenecké mistrovství světa v Egyptě, kde vás z Plzně bylo hned pět?
Sebevědomí to zvedlo, i když jsme tam zažili smolný konec a bohužel se neprobojovali mezi top osmičku, i když byla hrozně blízko. Ale hrál jsem hodně, za to jsem rád.

Funguje mezi vámi mladíky z reprezentace souhra i v Plzni?
S Járou (Vovsem) a Ondrou Šímou jsme skvěle sehraní, to je super. Ale zase, když jsem na hřišti s těmi staršími kluky, je tam vidět veliká zkušenost. Obojí mi dává hodně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. SokolovHokej - 8. kolo - 15. 10. 2025:Frýdek-M. vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
15. 10. 10:00
  • 1.70
  • 4.70
  • 3.62
Muchová vs. ŠnajderováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2025:Muchová vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
15. 10. 10:00
  • 1.40
  • -
  • 3.03
Lehečka vs. BaillyTenis - Osmifinále - 15. 10. 2025:Lehečka vs. Bailly //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:00
  • 1.12
  • -
  • 5.86
Vítkovice vs. Olomouc BFotbal - 11. kolo - 15. 10. 2025:Vítkovice vs. Olomouc B //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:30
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Van Assche vs. KopřivaTenis - Osmifinále - 15. 10. 2025:Van Assche vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:30
  • 1.99
  • -
  • 1.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Hertl s Faksou pojišťovali výhry trefami do prázdné, Dostál slavil s Anaheimem

Hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl gólem a asistencí týmu Vegas k obratu skóre z 0:2 na 4:2 v úterní partii na ledě Calgary. Střelecké konto v nové sezoně NHL si ve stejný den otevřel i Radek Faksa,...

15. října 2025  7:16,  aktualizováno  8:20

Sedmnáctiletý talent Baumruk si nařídil: Více střílej! Šlágr v Karviné mu ale odložili

Poslední dva extraligové duely mu sedly náramně. Ve Zlíně i doma proti Novému Veselí si házenkář Talent týmu Plzeňského kraje Jan Baumruk připsal po šesti trefách. A to ještě levoruký střelec v...

15. října 2025  8:10

Další špatné zprávy pro Žabiny. Hamzová je po operaci, vrátí se nejdříve za dva měsíce

Minimálně dva měsíce budou basketbalistky Žabin postrádat reprezentační rozehrávačku Elišku Hamzovou. Čtyřiadvacetiletá opora českého vicemistra minulý týden v utkání Eurocupu na palubovce belgického...

15. října 2025  7:42

Silák Sacha zpět na Spartě. Treille tu hrál s bráchou, teď pod ním vyhlíží olympiádu

I kdybyste si Sachu Treilleho náhodou nepamatovali, na ledě hned upoutá pozornost. Ohromná silná postava, přísný výraz. Kapitán, s kterým se nikdo do soubojů dvakrát nežene. Ale zdání klame,...

15. října 2025  7:38

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

15. října 2025  6:54

Stále v zápřahu. Hejková o přestavbě USK, zavražděném šéfovi a maďarském Ďáblu

Premium

Trenérský důchod je zapeklitá věc. Zvlášť když u svého sportu toužíte zůstat. Tak jako Natália Hejková u basketbalu. Na konci jara opustila lavičku ZVVZ USK Praha, i tak léto měla pracovní. Stala se...

15. října 2025

JAR míří na fotbalové MS i přes kontumaci. Uspěly také další výběry. Koho čeká baráž?

Fotbalisté Jižní Afriky se po 16 letech představí na mistrovství světa. V kvalifikaci uspěli navzdory nedávné kontumaci březnového zápasu proti Lesothu kvůli neoprávněnému startu hráče. Postup na...

14. října 2025  20:41,  aktualizováno  23:34

Ronaldo stanovil rekord kvalifikace. V Itálii se protestovalo, Angličané slaví postup

Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se stal nejlepším střelcem kvalifikace mistrovství světa v historii. Už v prvním poločase zápasu s Maďarskem (2:2) v Lisabonu skóroval čtyřicetiletý kanonýr...

14. října 2025  23:24

Sparta je doma v Holešovicích, uznal jistý Kovář. Dvě třetiny to nebyl hokej, ale bago

Hokejisté Sparty v úterý přinesli svým fanouškům zase trochu nostalgie. „Do Holešovic, do Holešovic, Sparta patří do Holešovic!“ neslo se několikrát stařičkou halou na pražském Výstavišti, kam se...

14. října 2025  22:59

Satoranský přispěl osmi body k další evropské výhře Barcelony

I díky osmi bodům Tomáše Satoranského zvítězili basketbalisté Barcelony v Eurolize nad Maccabi Tel Aviv 92:71 a připsali si v soutěži třetí výhru za sebou. Rozhodli už v první půli, kterou opanovali...

14. října 2025  22:34,  aktualizováno  22:45

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Dechberoucí závěr, Nymburk ale smutní. S Chalonem prohrál po druhém prodloužení

Jedno prodloužení nestačilo, a tak druhý zápas basketbalistů Nymburka v letošní sezně Ligy mistrů musel rozhodnout až druhý nastavený čas. V něm byl francouzský Élan Chalon silnější. Nymburk tak na...

14. října 2025  18:15,  aktualizováno  21:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. října 2025  20:14,  aktualizováno  14.10 21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.