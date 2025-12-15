„Házená mě pořád baví. Kdyby ne, asi bych se zbláznil,“ mrknul po sobotní domácí porážce 31:34 s vicemistrem Plzní. Ač dal čtyři góly, posypal si hlavu popelem: „Udělali jsme spoustu chyb, vedl jsem to já několika skvělými akcemi, kdy jsem přihrával soupeři. Takže Plzeň to tak těžké neměla.“
S Kielem dosáhl na nejprestižnější klubovou trofej světa, několikrát dobyl Pohár EHF, má český, německý i běloruský titul. Když se v létě 2022 upsal Lovosicím, byla to senzace. A jeho mise nekončí.
„Ještě nikdy jsem nevyhlásil, že hraju poslední sezonu. Možná v třiatřiceti, to jsem se necítil dobře. Já to nechávám plynout,“ neřeší svůj last dance. „Házená je tvrdý, rychlý sport. Kdykoli se může kdokoli lehce nebo těžce zranit, což ukončuje i kariéry. Koukám jen na to, jak to bude vypadat na konci sezony.“
Zatím to růžové není, Lovce kosí zranění, klíčové spojky a kanonýři Hniďák s Trkovským se vrátí bůhvíkdy, fit není ani Pokorný, Ukrajinec Chajan už má vyřešená víza a zapojí se od ledna. I vinou absencí je tým trenéra Jána Lajčáka až šestý, 12 bodů za lídrem Karvinou.
„Kluci nám chybějí, pro všechny je to bolestivé. Ale stěžovat si nemůžeme, máme to tak každý rok, umíme s tím pracovat,“ nestresuje se rodák z Přerova. „Kluci z dorostu nám pomáhají, ukazují se a překvapují nás, jakou kvalitu mají. Jsou schopní mančaftu něco přinést.“
A to i díky Horákově roli mentora, kterou mu také svěřili. „Do budoucna je to pozitivní. Takhle chceme, aby to bylo. Aby mladí kluci, co se tady vychovají, mohli konkurovat v mužské kategorii a otevřelo jim to brány do světa.“
Ambice Lovců jsou pravidelně medailové a Horák z nich nechce ani letos slevovat. „První dva už nedoženeme, ale přijde play off, tam se karty rozdají znovu.“
Uvidíme, v jakém sestavení a nastavení budou týmy v únoru a březnu. Jsou ještě tři měsíce, necháme se překvapit, jak se liga a týmy změní!“
Výkon proti Plzni se nezamlouval řediteli klubu Vojtěchu Srbovi. „Nelíbilo se mi to, jsem hrubě nespokojený. Ne proto, že jsme prohráli, ale že chybělo patřičné nasazení. Necítil jsem žádnou energii,“ vyčítal šéf Lovců, kteří ve středu v semifinále poháru hostí Zubří.
Podle Horáka můžou Lovci i v okleštěné sestavě ty nejlepší prohánět. „Pereme se s naší situací, ve které jsme. Potřebujeme, aby nám sedlo úplně všechno. Když jsme schopní zahrát na našich 100 procent, můžeme vyhrávat. Proti Plzni jsme se na naše maximum nedostali.“
Co proti Zubří?