Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

V souboji druhého s třetím nasazeným týmem se potvrdila tradice ze základní části, podle níž ve vzájemných soubojích vítězí hosté. Pražané vstřelili první tři branky zápasu a domácím se podařilo vyrovnat až v závěru poločasu (12:12). Přesto šel Talent na přestávku s dvoubrankovým mankem, ale druhou půli naopak Západočeši zahájil třemi trefami. Vedli pak ještě 17:16, ale potom předvedli hosté trhák pětigólovou šňůrou během tří minut a tentokrát už náskok nepromarnili.
K výhře Duklu dovedli zejména Josef Jonáš a Daniel Erebai, kteří se postarali o 17 gólů (9+8). V domácím dresu dali po pěti brankách Tomáš Nejdl a Jan Stehlík.
Druhé semifinále mezi obhájci titulu z Karviné a Zubřím začne v sobotu a v neděli v hale Baníku.
5. Dokoupil,8. Dokoupil,8. Stehlík,9. T. Nejdl,12. Skopár,18. T. Nejdl,22. Skopár,23. Baumruk,25. Bláha,26. Dokoupil,29. T. Nejdl,30. Baumruk,33. T. Nejdl,34. Bláha,37. Stehlík,37. Skopár,43. Stehlík,45. Stehlík,48. Dokoupil,49. Bláha,50. O. Šafránek,52. T. Nejdl,55. Stehlík
1. Erebai,2. Josef,7. Vojtela,8. Duda,9. Erebai,11. Krušberský,17. Melich,23. Josef,25. Erebai,28. Erebai,30. Erebai,30. Duda,36. Josef,36. Duda,38. Březina,38. Josef,39. Vojtela,40. Vojtela,41. M. Rakouský,42. Josef,44. Erebai,46. Krušberský,47. Erebai,49. Josef,51. Krušberský,53. Josef,55. Josef,56. Josef,57. Melich,59. Erebai
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves.
Rangl, Votava, Šmíd – Vojtela, Josef, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Kulhánek, Melich, Březina, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník.
Rozhodčí: Tomáš Bubeníček, Mojmír Valášek
Stav série: 0:1