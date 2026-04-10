Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

  21:11
Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série hraná na tři vítězství pokračovat v Praze.

Josef Jonáš z Dukly | foto: Ladislav Adámek / Dukla Praha / Facebook

V souboji druhého s třetím nasazeným týmem se potvrdila tradice ze základní části, podle níž ve vzájemných soubojích vítězí hosté. Pražané vstřelili první tři branky zápasu a domácím se podařilo vyrovnat až v závěru poločasu (12:12). Přesto šel Talent na přestávku s dvoubrankovým mankem, ale druhou půli naopak Západočeši zahájil třemi trefami. Vedli pak ještě 17:16, ale potom předvedli hosté trhák pětigólovou šňůrou během tří minut a tentokrát už náskok nepromarnili.

K výhře Duklu dovedli zejména Josef Jonáš a Daniel Erebai, kteří se postarali o 17 gólů (9+8). V domácím dresu dali po pěti brankách Tomáš Nejdl a Jan Stehlík.

Druhé semifinále mezi obhájci titulu z Karviné a Zubřím začne v sobotu a v neděli v hale Baníku.

Extraliga mužů
1. kolo 10. 4. 2026 18:00
Talent tým Plzeňského kraje : HC Dukla Praha 26:32 (12:14)
Góly:
5. Dokoupil,8. Dokoupil,8. Stehlík,9. T. Nejdl,12. Skopár,18. T. Nejdl,22. Skopár,23. Baumruk,25. Bláha,26. Dokoupil,29. T. Nejdl,30. Baumruk,33. T. Nejdl,34. Bláha,37. Stehlík,37. Skopár,43. Stehlík,45. Stehlík,48. Dokoupil,49. Bláha,50. O. Šafránek,52. T. Nejdl,55. Stehlík
Góly:
1. Erebai,2. Josef,7. Vojtela,8. Duda,9. Erebai,11. Krušberský,17. Melich,23. Josef,25. Erebai,28. Erebai,30. Erebai,30. Duda,36. Josef,36. Duda,38. Březina,38. Josef,39. Vojtela,40. Vojtela,41. M. Rakouský,42. Josef,44. Erebai,46. Krušberský,47. Erebai,49. Josef,51. Krušberský,53. Josef,55. Josef,56. Josef,57. Melich,59. Erebai
Sestavy:
Grabemann, Herajt – J. Douda, Kaplan, T. Nejdl, Baumruk, O. Šafránek, Škvařil, Dubský, Šíma, Bláha, Skopár, Vinkelhöfer, Dokoupil, Stehlík, Voves.
Sestavy:
Rangl, Votava, Šmíd – Vojtela, Josef, Duda, Sviták, Blecha, Erebai, Krušberský, Kulhánek, Melich, Březina, Moravčík, M. Rakouský, Kabátník.

Rozhodčí: Tomáš Bubeníček, Mojmír Valášek

Stav série: 0:1

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

O 61 i bez tří hvězd. USK deklasoval v semifinále Královo Pole také v Brně

Cameron Swartzová z KP Brno zakončuje na koš USK Praha, hlídá ji Emma Čechová.

Basketbalistky USK Praha suverénně ovládly i druhý zápas semifinále ligového play off s KP Brno a v sérii podle očekávání vedou 2:0. Úřadující šampionky zvítězily na hřišti soupeřek 127:66, navázaly...

10. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  21:21

Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

Josef Jonáš z Dukly Praha děkuje fanouškům po zápase s Novým Veselím.

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série...

10. dubna 2026  21:11

