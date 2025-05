„Asi moje nejlepší utkání, které jsem za Most hrála, a určitě nejlepší, kterým jsem se mohla v Mostě rozloučit,“ zářila po nedělní odvetě v Edenu (37:34), kde 14 góly dostala Anděly do ráje. Klubový rekord! I v první finálové partii se pasovala na top střelkyni se sedmi zásahy.

Rodačka z Hodonína si nyní bude vydělávat na chleba, tedy spíš na langoše, v Maďarsku. „Já je miluju, babička dělá skvělé. Ochutnám langoše, guláš, klobásky, ale ne na denní bázi,“ rozesmála se. „Jdu do klubu, který je v půlce tabulky. Příští rok pro mě bude jen maďarská liga. A budu fandit holkám z Mostu, ať se dostanou do Evropské ligy.“

Čtyřiadvacetiletá spojka jméno nového zaměstnavatele neprozradila, podle informací iDNES.cz to bude Szombathelyi KK. I odtud se může prodat do ještě zvučnějších klubů. „Prim hrají Györ a Ferencváros, účastníci Ligy mistrů. Maďarsko má hodně tvrdou házenou, česká liga taková není, bude to změna.“

Mostecké házenkářky Anna Jestříbková a Valerie Smetková slaví finálovou výhru.

I proto, že žádný zápas nebude předem jasný jako některé v tuzemsku. „U nás je jen prvních pět šest týmů vyrovnaných, spodek už ani není profesionální, zato v Maďarsku téměř každý,“ zjistila si.

V cizině chce ještě povznést svoji výkonnost. „Pět let v Mostě stačilo, smlouva mi skončila a cítila jsem, že je čas na změnu,“ vysvětlila svoji motivaci.

Jednou z nich je i lepší gáže. „Podmínky jsou tam lepší než v našem českém rybníčku. Kromě nás a Kynžvartu asi nikdo nemá profesionální hráčky. A u nás taky řada holek studuje nebo pracuje.“

Svůj přesun do Maďarska střelkyně konzultovala také s trenérem české reprezentace a s mosteckou spoluhráčkou Simonou Szarkovou. „A od všech jsem dostala zelenou.“

Teď už stačí jen našprtat maďarská slovíčka. „Už jsem na ně koukala, bude to těžké. Z velké části si vystačím s angličtinou, ale házenkářské věci chci znát v maďarštině.“

Smetková tam z Mostu odchází jako csillag. Jako hvězda.