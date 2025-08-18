Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

„Nevíme, jaké má úmysly, jestli chce jít jinam. Ale něco v tom asi být musí. Už nepočítáme s tím, že by se vrátila,“ neskrývá mostecká předsedkyně Pavla Chotěborská.
Čtyřiadvacetiletá, 184 centimetrů vysoká levá spojka posílila Anděly před minulou sezonou a pomohla k jedenáctému mistrovskému titulu. „Určitě je to pro nás komplikace a zásah do kádru, ale mělo by cenu mít v týmu hráčku, která tu být nechce? Mohla by ji nahradit Francouzka Enola Grollierová,“ zmínila Chotěborská novou mosteckou akvizici. Další posily ještě řeší. „Je možné, že brzy nějaké jméno oznámíme.“
Mostečanky o víkendu sehrály dva přípravné zápasy v Polsku, s týmem MKS Piotrcovia padly 26:27, s KPR Kobierzyce 22:24. Tento víkend je čeká domácí dvojzápas s polským Hnězdnem.
Koncem září Andělé vstoupí do druhého předkola Evropské ligy, los jim přiřkl francouzský Besançon Féminin. „Spolu s Bukureští to byl nejtěžší soupeř v osudí. Ale budeme se snažit přes ně postoupit,“ slibuje Chotěborská.
I v případném třetím předkole by Andělé narazili na Francouzky, v cestě do základní skupiny Evropské ligy by jim stál Chambray Touraine. „Je to taková francouzská mise, hodně těžká cesta do skupiny. Ale když to zvládneme, posílí nás to.“