Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

Autor:
  8:28
České házenkářské šampionky z Mostu ztrácejí oporu. Do přípravy Andělů se po letní pauze nezapojila spojka Rossana Mateusová, angolská hvězda jim pouze napsala, že už nepřijede.
Rossana Mateusová z Mostu pálí, vpravo Angela Jankulovská ze Slavie.

Rossana Mateusová z Mostu pálí, vpravo Angela Jankulovská ze Slavie. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Pal! Rossana Sebestiao Mateusová z Mostu se snaží prosadit přes dvojblok...
Most, 2.11. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen. Rossana...
Most, 2.11.10. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen.Rossana...
Rossana Sebastiao Mateus v sevření dvou hráček Michalovců.
6 fotografií

„Nevíme, jaké má úmysly, jestli chce jít jinam. Ale něco v tom asi být musí. Už nepočítáme s tím, že by se vrátila,“ neskrývá mostecká předsedkyně Pavla Chotěborská.

Čtyřiadvacetiletá, 184 centimetrů vysoká levá spojka posílila Anděly před minulou sezonou a pomohla k jedenáctému mistrovskému titulu. „Určitě je to pro nás komplikace a zásah do kádru, ale mělo by cenu mít v týmu hráčku, která tu být nechce? Mohla by ji nahradit Francouzka Enola Grollierová,“ zmínila Chotěborská novou mosteckou akvizici. Další posily ještě řeší. „Je možné, že brzy nějaké jméno oznámíme.“

Zděšení v Mostě, šampionkám „utekl“ portugalský kouč. Nefér, štve předsedkyni

Mostečanky o víkendu sehrály dva přípravné zápasy v Polsku, s týmem MKS Piotrcovia padly 26:27, s KPR Kobierzyce 22:24. Tento víkend je čeká domácí dvojzápas s polským Hnězdnem.

Koncem září Andělé vstoupí do druhého předkola Evropské ligy, los jim přiřkl francouzský Besançon Féminin. „Spolu s Bukureští to byl nejtěžší soupeř v osudí. Ale budeme se snažit přes ně postoupit,“ slibuje Chotěborská.

I v případném třetím předkole by Andělé narazili na Francouzky, v cestě do základní skupiny Evropské ligy by jim stál Chambray Touraine. „Je to taková francouzská mise, hodně těžká cesta do skupiny. Ale když to zvládneme, posílí nás to.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Parker vs. GengelTenis - 1. kolo - 18. 8. 2025:Parker vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
18. 8. 14:00
  • 1.69
  • -
  • 2.06
Petkovic vs. BartoňTenis - 1. kolo - 18. 8. 2025:Petkovic vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
18. 8. 15:00
  • 3.94
  • -
  • 1.20
Valentová vs. BarthelováTenis - 1. kolo kvalifikace - 18. 8. 2025:Valentová vs. Barthelová //www.idnes.cz/sport
18. 8. 17:00
  • 1.12
  • -
  • 5.20
Ústí n. L. vs. Artis BrnoFotbal - 6. kolo - 18. 8. 2025:Ústí n. L. vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
18. 8. 18:00
  • 2.08
  • 3.66
  • 3.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

NEJ Z LIGY: Vindahl žongloval, Trmal machroval. A první hattrick slaví nestřelec

Rozdílné příběhy brankářů, nečekaný autor hattricku v Mladé Boleslavi či plzeňské čekání na čisté konto, která trvá už skoro čtyři měsíce. Fotbalová liga má za sebou pátý hrací víkend. Na prvním...

18. srpna 2025

Jen napsala, že už nepřijede. Angolská házenkářka nebude dál hrát za Most

České házenkářské šampionky z Mostu ztrácejí oporu. Do přípravy Andělů se po letní pauze nezapojila spojka Rossana Mateusová, angolská hvězda jim pouze napsala, že už nepřijede.

18. srpna 2025  8:28

Siniaková se v mixu na US Open představí po boku Sinnera, zahraje si i Muchová

Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová si na tenisovém US Open zahrají smíšenou čtyřhru, která se uskuteční v novém formátu. Siniaková utvoří nově dvojici s lídrem mužského singlového...

18. srpna 2025  7:46

Dominoval, na OH zápolil s Kulhavým. Biker Schurter ukončí v 39 letech kariéru

Hvězdný švýcarský závodník na horských kolech Nino Schurter oznámil na instagramu, že ukončí v 39 letech kariéru. Majitel kompletní sady olympijských medailí se rozloučí v září na dvou domácích...

18. srpna 2025  7:37

Odklad s Duklou? Ne, budeme hrát. Priske ocenil trojzubec i posilu: Přináší kvalitu

Sama v čele ligového pořadí byla fotbalová Sparta naposledy téměř před rokem. Po vítězství 2:0 v pátém kole v Liberci vévodí tabulce s dvoubodovým náskokem na Slavii. „Zatím jsme nic nedokázali,“...

18. srpna 2025  7:17

Bičovský má 75. Ruské tanky mu vzaly kus života, pak slyšel: Soudruhu, nikam nejdeš!

Bylo mu osmnáct a tři dny, když na dnešním Benešově náměstí v Teplicích uslyšel, jak se dolů od hranic valí tanky. Zlověstně to drnčelo. Budoucí manželka Ludmila, se kterou letos 11. dubna oslavil...

18. srpna 2025  6:05

Co si to pícháte? Kontroly, senzory i lékař nablízku. O týmu, kde jezdí jen diabetici

Premium

Václav Šňupárek zrovna absolvoval letní praxe v rámci studia fyzioterapie, když zpozoroval, že jeho tělo nefunguje tak, jak má. Obrovská žízeň, časté močení a navíc velmi nízká váha. Rychle mu došlo,...

18. srpna 2025

Spartu v Liberci podržel, Vindahl ale tvrdí: Dlouhodobě chytám dobře! A věří v titul

Čtvrt hodiny před koncem na něj letěl vysoký balon, který mohl v klidu lapit a zalehnout. Peter Vindahl si ho ale zpracoval na prsa a za potlesku sparťanských fanoušků pak udělal několik nožiček....

17. srpna 2025  23:31

Skalp olympijských šampionů. Perušič a Schweiner získali v Montrealu bronz

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner porazili na turnaji Pro Tour Elite v Montrealu Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska po velké bitvě 14:21, 22:20, 20:18 a vybojovali bronz....

17. srpna 2025  17:11,  aktualizováno  22:29

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

17. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:05

Zase první? Nedokážu to pochopit. Kus Barumky mám asi v srdci, smál se Kopecký

První rychlostní zkoušku v ulicích města těsně ztratil, ale po druhé šel do čela a až do cíle před sebe nikoho nepustil. Jan Kopecký, rekordman Barum Czech Rally Zlín, rozšířil svou úžasnou sbírku o...

17. srpna 2025  20:04

Mistrovství ČR v rallye 2025: kalendář, program, výsledky závodů

Předchozí ročník ovládl talentovaný Dominik Stříteský a ukončil dlouholetou dominanci dvojice Jan Kopecký, Václav Pech. Letos ovšem mladý závodník upřednostnil evropský šampionát a cesta k tuzemskému...

17. srpna 2025  20:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.