Mostecké házenkářky prohrály v interlize o gól s vedoucí Dunajskou Stredou

Autor: ,
  22:04
Mostecké házenkářky prohrály v 5. kole interligy o gól na hřišti vedoucí Dunajské Stredy 19:20 a po druhé porážce v sezoně klesly české šampionky v tabulce na šesté místo. Do pozice nejlepšího českého týmu se posunul čtvrtý Kynžvart, který v páteční předehrávce zvítězil ve Zlíně. Pátý je Písek po dnešní výhře 31:28 v Plzni.

Mostecká Katarína Kostelná v sevření dvou hráček Ankary. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Baník prohrál na Slovensku první poločas o čtyři branky a po přestávce narostlo jeho manko až na sedm gólů, v závěru ale Černí andělé ztrátu stahovali. V poslední minutě proměnila nejlepší střelkyně hostů Markéta Šustáčková sedmimetrový hod a svým osmým gólem přiblížila Most na rozdíl jediné branky, víc už ale domácí hráčky soupeři nedovolily.

Dunajská Streda je i po pěti zápasech stoprocentní. Tabulku vede před rovněž dosud neporaženou Šalou, která zvítězila na hřišti pražské Slavie 32:28. O dva body zpět jsou třetí Michalovce, jen o skóre zaostávají Kynžvart a Písek. Most ztrácí na lídry čtyři body.

MOL interliga házenkářek

5. kolo

Hodonín - Michalovce 24:31 (15:14)
Nejvíce branek: Bekeová 6/3, Štipčáková 5/3, Víchová 4 - Dvorščáková 7/4, Lukáčová 7, Soskydová 4

Dunajská Streda - Most 20:19 (11:7)
Nejvíce branek: Élöová 6/1, Pastorková 4 - Šustáčková 8/5, Behenská 3/1.

Plzeň - Písek 28:31 (15:15)
Nejvíce branek: Fenclová 7/2, Polanková 5, Koubová a Buchnerová po 4 - Korešová 12/4, Hauserová a Stellnerová po 4.

Poruba - Olomouc 29:24 (13:11)
Nejvíce branek: Farářová 8/2, Karolína Rajová 7/2, Kašpárková a Cabadajová po 4 - Kräuterová 6, A. Kubálková 5/2, Horáková a K. Kubálková po 3.

Slavia Praha - Šaľa 28:32 (16:13)
Nejvíce branek: Holečková 8/1, Schreibmeierová 6, Vostárková 6/3 - Ščípová 8/4, Holešová 7, Pócsíková 5.

Tabulka:

1.Dunajská Streda5500178:10510
2.Šaľa5500161:12810
3.Michalovce5401146:1208
4.Kynžvart5401151:1388
5.Písek5401152:1468
6.Most5302146:1276
7.Slavia Praha5104144:1492
8.Olomouc5104133:1462
9.Plzeň5104137:1552
10.Poruba5104127:1512
11.Zlín5104109:1532
12.Hodonín5005107:1730

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Srbsko vs. AlbánieFotbal - Skupina K - 11. 10. 2025:Srbsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 120.00
  • 7.40
  • 1.08
Estonsko vs. ItálieFotbal - Skupina I - 11. 10. 2025:Estonsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 600.00
  • 400.00
  • -
Calgary vs. St. LouisHokej - - 11. 10. 2025:Calgary vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.60
  • 3.60
  • 2.50
Chicago vs. MontrealHokej - - 12. 10. 2025:Chicago vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
12. 10. 01:00
  • 3.16
  • 4.18
  • 2.05
Carolina vs. PhiladelphiaHokej - - 12. 10. 2025:Carolina vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
12. 10. 01:00
  • 1.60
  • 4.73
  • 4.84
Pittsburgh vs. NY RangersHokej - - 12. 10. 2025:Pittsburgh vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
12. 10. 01:00
  • 2.98
  • 4.16
  • 2.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Sainz si stěžuje na vysílání F1: Víc je zajímají naše přítelkyně než závodění

Pokud sledujete formuli 1 pravidelně, nemohli jste si toho nevšimnout. Momentů, kdy režie televizních přenosů zamíří během závodů do garáží jednotlivých týmů, stále přibývá. V záběru se rázem ocitnou...

Winnipeg těsně zdolal Los Angeles, do akce jde Klapka v dresu Calgary

Aktualizujeme

Po pátečním volnu NHL nasazuje do akce všech 32 týmů. Bohatý program odstartoval předehrávaný zápas mezi Winnipegem a Los Angeles, ve kterém domácí Jets zvítězili těsně 3:2. Do akce již nastoupil i...

11. října 2025  22:15,  aktualizováno  22:40

Mostecké házenkářky prohrály v interlize o gól s vedoucí Dunajskou Stredou

Mostecké házenkářky prohrály v 5. kole interligy o gól na hřišti vedoucí Dunajské Stredy 19:20 a po druhé porážce v sezoně klesly české šampionky v tabulce na šesté místo. Do pozice nejlepšího...

11. října 2025  22:04

USK nastřílel stovku i Chomutovu, Žabiny dotáhly trápení s Trutnovem k výhře

Basketbalistky ZVVZ USK Praha deklasovaly ve čtvrtém ligovém kole Levhartice Chomutov 100:35 a stejně jako v předchozím utkání v domácí soutěži proti Trutnovu přesně trefily stobodovou hranici....

11. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:58

Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli...

11. října 2025  18:12,  aktualizováno  21:53

Haaland opět řádil, Izrael zničil hattrickem. Z penalty ale dvakrát neuspěl

Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký...

11. října 2025  20:39

Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod...

11. října 2025  20:23

Fanoušci šílí a utrácejí, „čínský Messi“ hraje v Německu. Ale nečekaně se trápí

Premium

Dokážete si představit, že by Lionel Messi přestoupil do bundesligy? A ne teď na sklonku kariéry, ale před deseti lety, kdy byl na vrcholu sil? Jistě by to zájem o už tak populární soutěž ještě...

11. října 2025

Soupeři v ulicích, divočina i vítr dvacetkrát jinak. Jak vypadá faerská fotbalová mise?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Na stadionu se Češi těsně minuli s domácími fotbalisty, kteří si to po vlastním tréninku v černých teplákovkách s kelímky černé kávy zvesela štrádovali směrem k centru. I oni nejspíš chtěli využít...

11. října 2025  19:35

Velká pardubická 2025 v TV: kde sledovat slavný dostih živě?

Už 135. ročník jednoho z nejslavnějších evropských dostihů odstartuje v neděli 12. října 2025. Kde můžete Velkou pardubickou sledovat živě?

11. října 2025  17:28

Nový šéf basketbalové federace? Jediným kandidátem je místopředseda Bříza

Dlouholetý místopředseda Zdeněk Bříza je jediným kandidátem na uvolněný post šéfa České basketbalové federace (ČBF). Organizace je bez lídra od březnové rezignace Miroslava Jansty kvůli obvinění v...

11. října 2025  17:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Historický zápis na závěr jedinečné sezony. Pogačar má pátý triumf na Lombardii

Stačilo jediné zrychlení. Pouze na pár šlápnutí se Tadej Pogačar zvedl ze sedla, aby po skvělé práci svých kolegů z UAE odjel soupeřům na závodě Kolem Lombardie. Žádný z nich se ani nepokusil ho...

11. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:18

Tomeček vede po dvou dnech kvalifikaci skeetu na MS, Korčák je čtvrtý

Jakub Tomeček vede po dvou dnech kvalifikaci skeetu na mistrovství světa v Aténách. Český brokař z dosavadních 100 terčů minul jediný, 99 zásahů má na kontě také americký spolufavorit Vincent...

11. října 2025  16:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.