Baník prohrál na Slovensku první poločas o čtyři branky a po přestávce narostlo jeho manko až na sedm gólů, v závěru ale Černí andělé ztrátu stahovali. V poslední minutě proměnila nejlepší střelkyně hostů Markéta Šustáčková sedmimetrový hod a svým osmým gólem přiblížila Most na rozdíl jediné branky, víc už ale domácí hráčky soupeři nedovolily.
Dunajská Streda je i po pěti zápasech stoprocentní. Tabulku vede před rovněž dosud neporaženou Šalou, která zvítězila na hřišti pražské Slavie 32:28. O dva body zpět jsou třetí Michalovce, jen o skóre zaostávají Kynžvart a Písek. Most ztrácí na lídry čtyři body.
MOL interliga házenkářek
5. kolo
Hodonín - Michalovce 24:31 (15:14)
Dunajská Streda - Most 20:19 (11:7)
Plzeň - Písek 28:31 (15:15)
Poruba - Olomouc 29:24 (13:11)
Slavia Praha - Šaľa 28:32 (16:13)
Tabulka:
|1.
|Dunajská Streda
|5
|5
|0
|0
|178:105
|10
|2.
|Šaľa
|5
|5
|0
|0
|161:128
|10
|3.
|Michalovce
|5
|4
|0
|1
|146:120
|8
|4.
|Kynžvart
|5
|4
|0
|1
|151:138
|8
|5.
|Písek
|5
|4
|0
|1
|152:146
|8
|6.
|Most
|5
|3
|0
|2
|146:127
|6
|7.
|Slavia Praha
|5
|1
|0
|4
|144:149
|2
|8.
|Olomouc
|5
|1
|0
|4
|133:146
|2
|9.
|Plzeň
|5
|1
|0
|4
|137:155
|2
|10.
|Poruba
|5
|1
|0
|4
|127:151
|2
|11.
|Zlín
|5
|1
|0
|4
|109:153
|2
|12.
|Hodonín
|5
|0
|0
|5
|107:173
|0