Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  13:20
Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze dostali i muži Lovosic. Ve strhující bitvě přetlačili Karvinou 38:37 gólem v posledních sekundách. Zlato v obou zápasech získal klan Chotěborských, Pavel jako hráč Lovosic a jeho mamka Pavla coby předsedkyně Mostu. I tandem manželů Šustáčkových zezlátl.
Fotogalerie4

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37. | foto: Robert Grim, Lovci Lovosice

Evoluce Lovců, dobu bronzovou vystřídal zlatý věk. A jak!

Házenkáři Lovosic skolili obhájce Karvinou ve finále Českého poháru podle scénáře z továrny na sny, za nerozhodného stavu jí sebrali míč a Pavel Chotěborský rozhodl pouhých 18 sekund před koncem o triumfu 38:37 a první trofeji Lovců po devíti letech.

„Jedním slovem fantazie,“ rozplýval se před televizními kamerami Tadeáš Pokorný, který vyrovnával v čase 28:48 a pak přihrál na zlatý gól. Se sedmi trefami sekundoval nezastavitelnému reprezentantovi Chotěborskému, který k bujarému veselí přispěl 12 brankami.

Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

Lovosice ovládly domácí pohár počtvrté v historii a poprvé od roku 2017. Od té doby sesbíraly v extralize dva bronzy. Teď narušily zlatou hegemonii Plzně s Karvinou, dominátory poslední dekády v poháru i nejvyšší soutěži.

A Lovci si to náležitě vychutnali. Když časomíra ukrojila poslední sekundu sobotního finále v pražské UNYP Aréně, hráči se oddali extázi, lovosičtí věrní na tribuně juchali a některým tekly i slzy po tváři.

2finále Českého poháru házené

Muži
Lovosice - Karviná 38:37 (21:22). Nejvíce branek: Chotěborský 12/2, Pokorný 7, Říha 5 - V. Patzel 12, Bajer 6, Košťálek 4.

Ženy
Most - Slavia Praha 32:30 (19:16). Nejvíce branek: Šustáčková 7/2, Andrýsková 5, Jestříbková, Kroftová a Kostelná po 4 - Holečková 9/5, Vostárková 6/2, Schreibmeierová 4.

„Jejich fanoušci to měli blíž, podporu měli větší, ale na to bych to nesváděl. I naši byli skvělí,“ vzkázal tahoun poražených Vojtěch Patzel, autor 12 gólů. „Dneska to říkám poprvé, ale asi nám chybělo trochu štěstí v závěru.“

Útočný zápas měl šmrnc, reklama na házenou.

„Klasika s Lovosicemi, s nimi je to vždy vyhecované, o to víc ve finále poháru,“ přikývl Patzel, jehož tým většinou vedl, nejvíce o pět gólů, ještě pět minut před koncem 36:34.

Na nadšené Lovce to nestačilo, první medailový úspěch oslavil slovenský trenér Ján Lajčák.

„Připravovali jsme se deset dní v kuse, každý den video, makali jsme na tréninku. Ze začátku nám obrana nefungovala, dostávali jsme jednoduché góly, celý zápas jsme prohrávali, ale na konci jsme to urvali srdíčkem. Kousli jsme se a dali do toho maximum,“ jásal Pokorný.

Už v úterý se stejní soupeři utkají v lize v Karviné. Dají si Lovci repete, nebo přijde pomsta?

Andělé natahují rekord

Mostečtí Černí andělé vylepšili rekord, po výhře nad Slavií soutěž ovládli pojedenácté a od roku 2017 vítězí nepřetržitě. Rozhodli ve druhém poločase, Slavia v závěru promarnila šanci srovnat na 31:31, ztratila míč.

„Ve zlomovém momentě rozhodly zkušenosti. Udržely jsme nervy, a když se na nás dotahovaly na jeden gól, tak jsme to ustály a Slavia se nedostala do vedení,“ uvedla v ČT Sport Markéta Šustáčková, sedmigólová střelkyně vítězek, která pohár vyhrála poprvé v kariéře. Zlato s reprezentační spojkou slaví i její manžel Matěj, asistent mosteckého trenéra Jiřího Tancoše.

Házenkářky Mostu obhájily pohár po vítězství 32:30 nad Slavií.

Slávistka Tereza Vostárková litovala: „Kdybychom to vlastními chybami nepokazily, mohlo by to vypadat úplně jinak. Jít do druhého poločasu s náskokem by bylo asi o něčem jiném. Po přestávce jsme musely dohánět, stálo nás to hodně sil a nepodařilo se to.“

Hrdá Chotěborská, dojatý manžel, oslava bez hrdiny: Řízek mu přineseme do haly

Zlatá pohádka rodinného klanu Chotěborských v házenkářském pohárovém dvojfinále. Titul slaví máma Pavla, předsedkyně mosteckých Černých andělů, i syn Pavel, lídr lovosických Lovců.

„Nemám slov, byla to paráda. Slzička mi neukápla, ale manželovi ano,“ přiznala Chotěborská. Její Andělé v sobotním pražském pohárovém dvojfinále zdolali Slavii 32:30 a získali jedenáctý pohárový titul, Lovci pak hlavně díky dvanácti zásahům reprezentanta Chotěborského přestříleli obhájce Karvinou 38:37. „Zvládli to skvěle, Pavel byl nejlepším střelcem týmu a dal i vítězný gól. Po zápase jsem na něj skočila,“ líčila hrdá máma.

Karviná je pro Lovosice dlouhodobě postrach i vzor, několikrát v řadě jim zatarasila cestu do finále extraligy. „I Pavel říkal, že to byl ten jeden zápas z deseti, kdy je mohli porazit. Karviná má hodně zraněných hráčů, odešel jim Solák. Všechno se sešlo a Lovosice toho využily.“

Chotěborská zápas sledovala už se zlatou medailí na krku po triumfu žen Mostu nad Slavií, ale v klidu nebyla. „Byly to nervy, Lovosice chvílemi ztrácely i čtyři góly, ale nevzdaly to. Obrovskou bojovností to dokázaly urvat na svoji stranu,“ ocenila mostecká šéfka.

V ženském finále byli její Andělé za favority, zadarmo to však od Slavie nedostali. „Slavia hrála fakt dobře, obě finále byla pro diváky zajímavá. Ani jeden zápas nebyl jasný, byly to úžasné přestřelky ve skvělé atmosféře, po kterých byly šťastnější Most a Lovosice.“

Rodinný oběd u babičky si Chotěborští naplánovali na neděli bez ohledu na výsledek finále, ale po něm je z něj zlatá party. I když možná bez hlavního hrdiny, Pavel totiž hned odjel na turnaj do Mostu, kde trénuje starší žačky. „Fandily mu v sobotu, tak teď jim to musí vrátit. Žádné slavení, rovnou zase na házenou,“ směje se Chotěborská.

O svůj oblíbený řízek ale Pavel nakonec nepřijde. „Možná po turnaji taky dorazí. A když ne, tak mu ho přineseme do haly.“

Vstoupit do diskuse
