Interligový šlágr ovládly házenkářky Mostu. V tabulce poskočily před Kynžvart

Házenkářky Mostu vyhrály v 9. kole interligy 35:33 na hřišti Kynžvartu a posunuly se před soupeřky na pozici nejlepšího českého týmu v soutěži. Úřadující mistryně si připsaly čtvrté vítězství za sebou a ukončily domácí neporazitelnost Západočešek v sezoně.

Most, 3. 5. 2025, DHK Baník Most - Slavia Praha, 1. finále play off české části interligy. Do domácího týmu se nečekaně vrátila Lucia Mikulčík (vlevo). | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Černí andělé vedli v Chebu téměř celý zápas. Naposledy dovolil Most soupeři vyrovnat v závěru prvního poločasu na 16:16, ve zbytku utkání si už svěřenkyně trenéra Jiřího Tancoše udržovaly náskok a bronzové medailistky z minulého ročníku porazily počtvrté za sebou.

Nejlepšími střelkyněmi duelu byly české reprezentantky Veronika Vávrová z Kynžvartu a mostecká Veronika Andrýsková, jež se shodně trefily desetkrát. V tabulce MOL ligy je Baník třetí za Dunajskou Stredou a Šaľou.

Interliga ženy
9. kolo 13. 11. 2025 17:00
Házená Kynžvart : DHK Baník Most 33:35 (16:17)
Góly:
1. Vávrová,2. Božovićová,3. Dresslerová,5. Božovićová,7. Skácelová,9. Vávrová,10. Martinsová Schneiderová,12. Vávrová,20. Filípková,20. Dresslerová,21. Filípková,24. Skácelová,26. Vávrová,27. K. Königová,28. K. Königová,28. Dresslerová,33. Dresslerová,35. Vávrová,35. Božovićová,37. Vávrová,38. Vávrová,42. Vávrová,42. Filípková,43. Božovićová,44. Dresslerová,47. Vávrová,47. Dresslerová,52. K. Königová,53. Filípková,54. K. Königová,55. Hejkalová,57. Hejkalová
Góly:
2. Šustáčková,4. Andrýsková,4. Behenská,6. Andrýsková,6. Andrýsková,7. Andrýsková,8. Zachová,10. Andrýsková,12. Ćorovićová,16. Jestříbková,17. Behenská,18. Šustáčková,19. Andrýsková,21. Zachová,23. Šustáčková,25. Kroftová,30. Šustáčková,31. Zachová,32. Zachová,32. Kostelná,34. Andrýsková,37. Šustáčková,39. Andrýsková,40. Behenská,40. Zachová,41. Andrýsková,42. Andrýsková,43. Šustáčková,47. Kostelná,50. Zachová,53. Šustáčková,54. Jestříbková,56. J. Franková
Sestavy:
Srpová, Buchtová – K. Königová, Skácelová, Sobotíková, Vávrová, Michalcová, Dresslerová, Božovićová, Blahutová, Rampová, Filípková, Kapusniaková, Hejkalová, Martinsová Schneiderová.
Sestavy:
R. Franková, Gladunová, Mučková – Šustáčková, Ćorovićová, Andrýsková, Jestříbková, Knedlová, Nedvědová, Řádová, J. Franková, Ndiayeová, Behenská, Kroftová, Kostelná, Zachová.

Rozhodčí: Čapek, Veselý

Počet diváků: 284

Tabulka
PořadíTýmZVRPSB
1.Dunajská Streda8800285:17916
2.Šaľa9711278:22815
3.Most9702271:21014
4.Kynžvart9612282:23913
5.Písek8602244:23412
6.Michalovce9414241:2279
7.Slavia Praha8404243:2218
8.Olomouc9306249:2666
9.Plzeň8206223:2554
10.Zlín8116163:2383
11.Poruba8107199:2532
12.Hodonín9009194:3220
