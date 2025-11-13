Interligový šlágr ovládly házenkářky Mostu. V tabulce poskočily před Kynžvart

Černí andělé vedli v Chebu téměř celý zápas. Naposledy dovolil Most soupeři vyrovnat v závěru prvního poločasu na 16:16, ve zbytku utkání si už svěřenkyně trenéra Jiřího Tancoše udržovaly náskok a bronzové medailistky z minulého ročníku porazily počtvrté za sebou.
Nejlepšími střelkyněmi duelu byly české reprezentantky Veronika Vávrová z Kynžvartu a mostecká Veronika Andrýsková, jež se shodně trefily desetkrát. V tabulce MOL ligy je Baník třetí za Dunajskou Stredou a Šaľou.
1. Vávrová,2. Božovićová,3. Dresslerová,5. Božovićová,7. Skácelová,9. Vávrová,10. Martinsová Schneiderová,12. Vávrová,20. Filípková,20. Dresslerová,21. Filípková,24. Skácelová,26. Vávrová,27. K. Königová,28. K. Königová,28. Dresslerová,33. Dresslerová,35. Vávrová,35. Božovićová,37. Vávrová,38. Vávrová,42. Vávrová,42. Filípková,43. Božovićová,44. Dresslerová,47. Vávrová,47. Dresslerová,52. K. Königová,53. Filípková,54. K. Königová,55. Hejkalová,57. Hejkalová
2. Šustáčková,4. Andrýsková,4. Behenská,6. Andrýsková,6. Andrýsková,7. Andrýsková,8. Zachová,10. Andrýsková,12. Ćorovićová,16. Jestříbková,17. Behenská,18. Šustáčková,19. Andrýsková,21. Zachová,23. Šustáčková,25. Kroftová,30. Šustáčková,31. Zachová,32. Zachová,32. Kostelná,34. Andrýsková,37. Šustáčková,39. Andrýsková,40. Behenská,40. Zachová,41. Andrýsková,42. Andrýsková,43. Šustáčková,47. Kostelná,50. Zachová,53. Šustáčková,54. Jestříbková,56. J. Franková
Srpová, Buchtová – K. Königová, Skácelová, Sobotíková, Vávrová, Michalcová, Dresslerová, Božovićová, Blahutová, Rampová, Filípková, Kapusniaková, Hejkalová, Martinsová Schneiderová.
R. Franková, Gladunová, Mučková – Šustáčková, Ćorovićová, Andrýsková, Jestříbková, Knedlová, Nedvědová, Řádová, J. Franková, Ndiayeová, Behenská, Kroftová, Kostelná, Zachová.
Rozhodčí: Čapek, Veselý
Počet diváků: 284
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Dunajská Streda
|8
|8
|0
|0
|285:179
|16
|2.
|Šaľa
|9
|7
|1
|1
|278:228
|15
|3.
|Most
|9
|7
|0
|2
|271:210
|14
|4.
|Kynžvart
|9
|6
|1
|2
|282:239
|13
|5.
|Písek
|8
|6
|0
|2
|244:234
|12
|6.
|Michalovce
|9
|4
|1
|4
|241:227
|9
|7.
|Slavia Praha
|8
|4
|0
|4
|243:221
|8
|8.
|Olomouc
|9
|3
|0
|6
|249:266
|6
|9.
|Plzeň
|8
|2
|0
|6
|223:255
|4
|10.
|Zlín
|8
|1
|1
|6
|163:238
|3
|11.
|Poruba
|8
|1
|0
|7
|199:253
|2
|12.
|Hodonín
|9
|0
|0
|9
|194:322
|0