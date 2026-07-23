Most dostal výjimku, Evropu smí hrát ve své hale: Přes Skopje můžeme postoupit

Andělé zažili skupinovou fázi v Evropě naposledy v sezoně 2022/23, kdy hráli Ligu mistrů, pak třikrát za sebou vypadli v předkolech Evropské ligy. „Letos jsme měli na los trochu víc štěstí než v předešlých letech. Mohli jsme dostat třeba francouzský Chambray nebo maďarský Vác, tedy druhé až čtvrté týmy prestižních evropských lig. Petrov je určitě schůdnější.“
Podobně nejspíš bude Most vnímat i Skopje, dvaadvacetinásobný mistr Severní Makedonie a vítěz Ligy mistrů z roku 2002. „Teď už to není ten tým, co pravidelně hrával finále Ligy mistrů, ale sílu rozhodně mají. Šance na obou stranách jsou vysoké, rozdáme si to!“
Andělé rozehrají druhé předkolo na půdě soupeře o víkendu 3. až 4. října, odveta se hraje týden nato v Mostě. „Určitě vnímáme jako výhodu, že začínáme venku. I kdybychom doma vyhráli, hájit náskok v bouřlivém prostředí na Balkáně by bylo těžké,“ tuší Maděra.
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V případě postupu by Most čekalo ještě třetí předkolo, které je na programu v listopadu. „Dobrá zpráva je, že EHF nám pro letošní sezonu dala výjimku a můžeme kvalifikaci i skupinovou fázi odehrát ve vlastní hale. O to je to pro nás zajímavější a máme ještě větší motivaci.“
Postup do skupiny v evropských pohárech je pro Most každý rok jednou ze dvou nejvyšších priorit. „Český titul a skupinovou fázi v Evropě stavíme vždy nejvýš,“ kývne Maděra.
V minulé sezoně Mostu nevyšlo ani jedno, z Evropy vypadl v kvalifikaci a domácí titul neobhájil, v semifinále vypadl se Slavií a v bitvě o zlato chyběl po třinácti letech.
Sezonu zakončil ziskem bronzu, do té nadcházející vstoupí s novým hlavním trenérem Matějem Šustáčkem, jenž povýšil z pozice asistenta. Zatím jedinou posilou je dvacetiletá srbská křídelnice Anja Vujnovičová.