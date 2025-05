„Ale rozhodně nejsme v žádné finanční krizi, nebo dokonce před bankrotem. Část toho výpadku jsme už nahradili a třeba tím titulem další partnery nalákáme,“ přála si předsedkyně Černých andělů po mistrovských oslavách, které začaly už v Praze a v Mostě končily až v pondělních ranních hodinách.

Zase po triumfu nad Slavií, už poosmé finálovým soupeřem Andělů. Letos po výhrách 35:24 doma a 37:34 v nedělní odvetě u rivalek. „Získat titul doma je jiné, přesto jsem ve skrytu duše doufala, že to dotáhneme už v Praze. Rozhodla hlavně šířka našeho kádru a vyspělost hráček,“ ohlížela se Chotěborská.

Nakonec i mostečtí fanoušci do Edenu dorazili, klub vypravil dva autobusy. „A další přijeli po vlastní ose, bylo jich v hledišti tak 150. Atmosféra byla výborná i díky příznivcům Slavie, parádní finále!“ A v něm několik silných příběhů.

Mostecké házenkářky ve finále proti Slavii.

Mimořádnými čtrnácti góly se s dresem Andělů rozloučila Valerie Smetková, odcházející do Maďarska. Svůj krátkodobý comeback pozlatila Lucia Mikulčík, jež před dvěma lety v slzách končila kariéru po finálové porážce – hádejte s kým? Samozřejmě se Slavií. Posledním gólem zápasu teď symbolicky zakončila nedělní finále i svou nakrátko obnovenou kariéru.

Loučí se také Petra Maňáková, která se přesune na pozici klubové marketérky. A Fontaineová se vrací do Francie. Zůstává kouč Joao Florencio, nečekaná náhrada za Vladimíra Šumu po loňské, rovněž mistrovské sezoně.

„Dost se zrychlila naše hra, nemusíme hrát na postavenou obranu a naše góly se zdají být jednodušší,“ nadchla Chotěborskou změna stylu pod taktovkou Portugalce.

Posílit ji má ještě nováček v realizačním týmu, Florenciovým asistentem se stane Matěj Šustáček. „Chceme dávat víc šancí mladým hráčkám a on bude mít na starosti hlavně jejich zdokonalování a přípravu na vstup do interligy.“ Manželka nového mostecké asistenta Markéta Šustáčková bude hráčskou posilou Andělů, reprezentační spojka se vrací z Norska. A ze Slavie přichází další spojka Julie Franková.

I to dokazuje, že klub nemá vážné potíže ani po odchodu Vršanské uhelné, s níž z rozpočtu vypadlo čtyři a půl milionu korun. „Bylo by pro nás ideální sehnat podobně velkého sponzora, zatím ten výpadek nahrazujeme menšími partnery. A ohromnou podporu máme od města,“ děkuje Chotěborská.

Mostecké házenkářky slaví titul.

O prestižní Ligu mistrů české šampionky usilovat nebudou, přihlásí se do Evropské ligy. „Cílem bude skupinová fáze, ale i na to se musí sehnat peníze. Ani Evropská liga nejde hrát v naší hale, která nevyhovuje regulím.“

Andělé by se stěhovali zase do Chomutova, ale ne do hokejové Rocknet Arény. „V úvahu přichází městská hala, není tak finančně náročná a splňuje podmínku, že hlediště musí být z obou stran.“ Nejdřív se však Andělé musí do základní skupiny probít z kvalifikace. A ještě předtím pořádně oslavit 11. titul.