Národní tým utrpěl od Norska podobně vysoký debakl jako na konci září na přípravném turnaji v Chebu, kde úřadujícím evropským šampionkám podlehl 15:37. Češky naposledy daly v jednom utkání tak málo branek před čtyřmi lety na mistrovství světa při porážce 14:29 od Dánska.
Národní tým má na turnaji bilanci čtyř proher a jediného vítězství nad outsiderem Kubou. Proti Korejkám bude bojovat o to, aby ve své šestičlenné osmifinálové skupině neskončil poslední.
Už před zápasem reprezentaci opustila brankářka Sabrina Novotná, která během utkání s Angolou utrpěla zranění kolena. Realizační tým povolal gólmanku Michaelu Malou.
Český tým dal první dvě branky v utkání, ale pak už na norské favoritky nestačil. Seveřanky šňůrou pěti gólů otočily stav a už v úvodním dějství si vypracovaly dvouciferný náskok. Češkám se na konci poločasu přestalo dařit v útoku a po změně stran už byly proti soupeřově urostlé defenzivě bezradné.
Od stavu 9:19 inkasovaly desetkrát po sobě a v 41. minutě prohrávaly již propastným rozdílem 20 branek. Za druhý poločas se Češky prosadily jen šestkrát, z toho polovinu gólů daly až v posledních osmi minutách.
Norky i pátý zápas na turnaji ovládly dvouciferným rozdílem a potvrdily, že se po předloňském stříbru mocně touží vrátit na pomyslný světový trůn. Seveřanky už mají jistý postup do vyřazovacích bojů spolu s Brazílií, Dánskem, Maďarskem a spolupořadatelem Německem. Český tým prohrál devátý z posledních 10 zápasů.
2. Jestříbková,3. Zachová,8. Kordovská,11. Jestříbková,18. Smetková,22. A. Franková,25. A. Franková,33. Cholevová,41. Smetková,53. Poláková,60. A. Franková
3. Breistölová,3. Wolliková,4. Hovdenová,5. Aardahlová,7. Reistadová,9. Wolliková,10. Reistadová,16. Kristiansenová,18. Hovdenová,19. Breistölová,20. Reistadová,22. Bakkerudová,24. Bakkerudová,27. Ingstadová,28. Wolliková,30. Wolliková,32. Bakkerudová,33. Wolliková,34. Auneová,34. Aardahlová,36. Aardahlová,37. Skograndová,38. Aardahlová,39. Skograndová,39. Auneová,40. Ingstadová,41. Wolliková,42. Auneová,44. Bakkerudová,46. T. Deilová,49. Bakkerudová,57. Kristiansenová,60. T. Deilová
Wizurová, Malá – Kordovská, Pejšová, Poláková, Desortová, J. Franková, Smetková, A. Franková, Vávrová, Holečková, Zachová, Kafka Malá, Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Lundeová, Raasoková – Kristiansenová, Aardahlová, Skograndová, L. Deilová, Mörková, Auneová, Breistölová, Ingstadová, Henriksenová, Bakkerudová, Reistadová, Hovdenová, T. Deilová, Wolliková.
Rozhodčí: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (FRA)