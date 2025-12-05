Nejméně gólů za čtyři roky. Házenkářky schytaly od favorizovaných Norek debakl

Autor: ,
  22:15aktualizováno  22:31
České házenkářky v druhém ze tří utkání osmifinálové skupiny na mistrovství světa utrpěly debakl 14:37 s olympijskými vítězkami Norkami. Největší favoritky na zlato rozhodly v Dortmundu už v prvním poločase, který vyhrály 18:8. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého již v předchozím průběhu šampionátu ztratily naději na postup do čtvrtfinále, v závěrečném zápase se v neděli utkají s Jižní Koreou.
Eliška Desortová brání norskou hráčku. | foto: David Švarc / Česká házená

Národní tým utrpěl od Norska podobně vysoký debakl jako na konci září na přípravném turnaji v Chebu, kde úřadujícím evropským šampionkám podlehl 15:37. Češky naposledy daly v jednom utkání tak málo branek před čtyřmi lety na mistrovství světa při porážce 14:29 od Dánska.

Národní tým má na turnaji bilanci čtyř proher a jediného vítězství nad outsiderem Kubou. Proti Korejkám bude bojovat o to, aby ve své šestičlenné osmifinálové skupině neskončil poslední.

Přetahovaná o míč v zápase Česko - Norsko.

Už před zápasem reprezentaci opustila brankářka Sabrina Novotná, která během utkání s Angolou utrpěla zranění kolena. Realizační tým povolal gólmanku Michaelu Malou.

Český tým dal první dvě branky v utkání, ale pak už na norské favoritky nestačil. Seveřanky šňůrou pěti gólů otočily stav a už v úvodním dějství si vypracovaly dvouciferný náskok. Češkám se na konci poločasu přestalo dařit v útoku a po změně stran už byly proti soupeřově urostlé defenzivě bezradné.

Od stavu 9:19 inkasovaly desetkrát po sobě a v 41. minutě prohrávaly již propastným rozdílem 20 branek. Za druhý poločas se Češky prosadily jen šestkrát, z toho polovinu gólů daly až v posledních osmi minutách.

Norky i pátý zápas na turnaji ovládly dvouciferným rozdílem a potvrdily, že se po předloňském stříbru mocně touží vrátit na pomyslný světový trůn. Seveřanky už mají jistý postup do vyřazovacích bojů spolu s Brazílií, Dánskem, Maďarskem a spolupořadatelem Německem. Český tým prohrál devátý z posledních 10 zápasů.

Mistrovství světa žen
Osmifinálové skupiny 5. 12. 2025 20:30
Česko : Norsko 14:37 (8:18)
Góly:
2. Jestříbková,3. Zachová,8. Kordovská,11. Jestříbková,18. Smetková,22. A. Franková,25. A. Franková,33. Cholevová,41. Smetková,53. Poláková,60. A. Franková
Góly:
3. Breistölová,3. Wolliková,4. Hovdenová,5. Aardahlová,7. Reistadová,9. Wolliková,10. Reistadová,16. Kristiansenová,18. Hovdenová,19. Breistölová,20. Reistadová,22. Bakkerudová,24. Bakkerudová,27. Ingstadová,28. Wolliková,30. Wolliková,32. Bakkerudová,33. Wolliková,34. Auneová,34. Aardahlová,36. Aardahlová,37. Skograndová,38. Aardahlová,39. Skograndová,39. Auneová,40. Ingstadová,41. Wolliková,42. Auneová,44. Bakkerudová,46. T. Deilová,49. Bakkerudová,57. Kristiansenová,60. T. Deilová
Sestavy:
Wizurová, Malá – Kordovská, Pejšová, Poláková, Desortová, J. Franková, Smetková, A. Franková, Vávrová, Holečková, Zachová, Kafka Malá, Kubálková, Jestříbková, Cholevová.
Sestavy:
Lundeová, Raasoková – Kristiansenová, Aardahlová, Skograndová, L. Deilová, Mörková, Auneová, Breistölová, Ingstadová, Henriksenová, Bakkerudová, Reistadová, Hovdenová, T. Deilová, Wolliková.

Rozhodčí: Karim Gasmi, Raouf Gasmi (FRA)

Nejméně gólů za čtyři roky. Házenkářky schytaly od favorizovaných Norek debakl

