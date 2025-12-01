Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

  19:39aktualizováno  19:57
České házenkářky na mistrovství světa v závěrečném utkání základní skupiny G rozdrtily Kubu 44:21 a po prvním vítězství na turnaji prošly do další fáze. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého měly přímý souboj o postup od úvodu pod kontrolou a rozhodly už v prvním poločase, který vyhrály jasně 21:10. Nejlepší střelkyně utkání Charlotte Cholevová se ve Stuttgartu blýskla 11 brankami.
Veronika Malá se raduje v utkání proti Kubě.

Veronika Malá se raduje v utkání proti Kubě. | foto: David Švarc / Česká házená

Momentka z utkání MS mezi Českem a Kubou.
Charlotte Cholevová střílí na branku soupeřek z Kuby.
Anna Franková střílí na branku soupeřek z Kuby.
Charlotte Cholevová střílí na branku soupeřek z Kuby.
5 fotografií

Český tým si po úvodních porážkách s favorizovanými Švédkami a Brazilkami připsal na turnaji první body a do další části světového šampionátu postoupil ze třetího místa.

V jedné ze čtyř šestičlenných osmifinálových skupin se od středy do neděle v Dortmundu utká s olympijskými vítězkami Norkami, Angolou a Jižní Koreou, přesný program zápasů zatím není znám. Do čtvrtfinále projdou první dva celky, český výběr si z úvodní fáze nepřenesl žádný bod.

Házenkářky na MS sahaly po senzaci, slaví ale Brazilky. Češky prohrály i druhý zápas

Češky vstupovaly do zápasu proti jednomu z nejslabších účastníků turnaje v roli jasných favoritek a s výjimkou nervózní úvodní pětiminutovky po celou dobu dominovaly. V deváté minutě zakončila Cholevová gólem na 7:2 pětibrankovou šňůru národního týmu a soupeř sáhl k oddychovému času.

Favorit nadále diktoval tempo a díky rychlým brejkům navyšoval náskok. Češky už před poločasem vedly dvouciferným rozdílem poté, co se v 25. minutě trefila Vávrová. Mezi tyčemi se dařilo brankářce Novotné, která jen za první poločas zapsala přes deset úspěšných zákroků.

Charlotte Cholevová střílí na branku soupeřek z Kuby.

Její tým šel do kabin s pohodlným náskokem 21:10 a nepolevil ani po přestávce. Kubánkám postupně ubývaly síly a za polovinou druhého dějství zhruba osm minut neskórovaly. Češky toho využily k vedení už o dvacet gólů.

Zářila především Cholevová, která všech jedenáct střeleckých pokusů proměnila v branku. Český tým se v závěru dokázal dostat přes čtyřicet gólů a připsal si jedno z nejvyšších vítězství v historii. Více branek dal jen v roce 2003 při výhře 46:16 nad Uruguayí. Češky zároveň zvítězily po sérii sedmi porážek.

Národní tým se účastní světového šampionátu potřetí za sebou. Předloni ještě pod vedením norského trenéra Benta Dahla osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace. Letošní mistrovství hostí Německo a Nizozemsko.

Mistrovství světa házenkářek

Utkání skupiny G ve Stuttgartu:

Česko - Kuba 44:21 (21:10)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Kordovská 2, Pejšová, Šustáčková, Desortová 5, J. Franková, Smetková 1, A. Franková 7, Vávrová 2, Holečková 3, Zachová 4, Kafka Malá 5, K. Kubálková 3, Jestříbková 1, Cholevová 11
Nejvíce branek Kuby: Tellezová a Toledová po 6 Rozhodčí: Mikelič, Paradina (oba Chorv.) Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/1 Vyloučení: 4:5 Diváci: 2908

20:30 Švédsko - Brazílie

Tabulka skupiny G
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Švédsko220077:404
2.Brazílie220069:424
3.Česko310289:802
4.Kuba300358:1310
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Basket ONLINE: Češi soupeří v kvalifikaci o MS s Estonskem, před čtvrtou částí vedou

Sledujeme online
Tomáš Satoranský brání Henriho Drella z Estonska v kvalifikaci MS.

Od našeho zpravodaje v Estonsku Po pátečním vítězství nad Švédskem usilují čeští basketbalisté o druhou výhru v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v roce 2027. V Tallinnu soupeří s domácím Estonskem, kterému chtějí vrátit...

1. prosince 2025  19:48,  aktualizováno  20:28

Jihlava prodloužila vítěznou sérii, Frýdek-Místek srazila vydařenou druhou třetinou

Pondělní vypjatý zápas mezi jihlavskou Duklou a Vsetínem sledovala vyprodaná...

Hokejisté Jihlavy porazili v dohrávce 19. kola první ligy Frýdek-Místek 5:2 a po šestém vítězství za sebou se posunuli na druhé místo v tabulce. Dukla zápas rozhodla v prostřední třetině, v níž...

1. prosince 2025  20:24

Hrál v zajateckém táboře, za grandslam dostal 150 dolarů. Pietrangeli byl legendou

Nicola Pietrangeli.

Ještě před nedávnem kritizoval rozhodnutí Jannika Sinnera nezúčastnit se finálového turnaje Davis Cupu. „Je to obrovská facka pro celý italský sport. Nechápu, když mluví o těžké volbě. Šel by hrát...

1. prosince 2025  20:05

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

1. prosince 2025  19:39

Dny pravdy pro olympijskou halu v Miláně. Testy jsou naplánovány na 9. až 11. ledna

Práce na stavbě hokejové arény v Miláně stále probíhají.

Problémová hala pro olympijský hokejový turnaj v Miláně projde zátěžovou zkouškou v první polovině ledna. Podle italských pořadatelů se ve zcela nové Santa Giulia Areně, nad jejímž včasným dokončením...

1. prosince 2025  19:05

Maratonské etapy, alpští velikáni a lákání Evenepoela. Giro odtajnilo trasu

Simon Yates z Vismy slaví spolu s parťáky vítězství ve 108. ročníku Gira

Start 8. května v Bulharsku, cíl 31. května v Římě. Hrubé obrysy 109. ročníku Gira d’Italia byly známé už delší dobu, v pondělí představila agentura RCS sport i jemné detaily květnové Grand Tour....

1. prosince 2025  18:49

Král Sébastien II. Ogiera k rekordu dovedla láska k rallye i mysl bojovníka

Sébastien Ogier slaví devátý světový titul s parťákem Vincentem Landaisem.

Byla polovina října. Nad Šumavou se ten den snášela mlha, listy se už pořádně vybarvily a zima o sobě pomalu začínala dávat vědět. Sébastien Ogier jen zklamaně vylezl z auta, při pohledu na ulomené...

1. prosince 2025  18:08

České sportovní weby zasáhl kybernetický útok, problémy hlásil fotbal i hokej

Česko U19 - Francie U19, 9. dubna 2024, kvalifikace o mistrovství Evropy v...

Sportovní weby v tuzemsku zaznamenaly v posledních dnech rozsáhlý kybernetický útok. Fanoušci se nemohli dostat na oficiální stránky klubů, Českého hokeje, Fotbalové asociace České republiky či...

1. prosince 2025  17:49

Jsme jako dorostenci, štve šéfa Přikryla. Volejbalové Ústí je zase poslední

Cole Duncanson smečuje, blokuje Štěpán Svoboda.

Do třetice baráž ne, vyhlásil šéf ústeckých volejbalistů Miroslav Přikryl před startem nové extraligové sezony. Neúspěšný tým rozpustil a od základu přestavěl, k trenérovi Ondřeji Žabovi dosadil...

1. prosince 2025  17:46

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

Hokejista Petr Hašek v pořadu Prodloužení moderátorky Terezy Gojšové.

Co dělá Petr Hašek, když zrovna není na ledě extraligového Hradce Králové? Cestuje nejraději do Barcelony a hraje přes léto jakožto mistr světa inline hokej. A proč by se 190 centimetrů vysoký obr...

1. prosince 2025  17:45

Tvrdík o ostudě repre: Ve Slavii by se to nestalo, Souček by zasloužil tvrdší trest

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci Slavie.

Už jsou to dva týdny, co čeští fotbalisté porazili v Olomouci v kvalifikaci na mistrovství světa Gibraltar 6:0, ale výhru zastínil jejich bojkot fanouškovského kotle. Jaroslav Tvrdík, předseda...

1. prosince 2025  17:33

