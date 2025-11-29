Házenkářky na MS sahaly po senzaci, slaví ale Brazilky. Češky prohrály i druhý zápas

  19:55aktualizováno  20:39
České házenkářky na mistrovství světa prohrály i druhý zápas v základní skupině, favorizované Brazílii podlehly 22:28. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého ve Stuttgartu ještě v 37. minutě nečekaně vedly o pět branek, zlaté medailistky z roku 2013 ale v poslední čtvrthodině stav otočily. Národní celek neuspěl ani v pátém vzájemném duelu v samostatné historii, nepomohlo mu ani pět branek Kamily Kordovské.

Česká házenkářka Charlotte Cholevová během zápasu se Švédskem na mistrovství světa. | foto: David Švarc / Česká házená

Český tým ve čtvrtek na úvod šampionátu prohrál s jiným favoritem Švédskem a zatím je ve čtyřčlenné základní skupině G bez bodu. V pondělí se v závěrečném duelu úvodní fáze utká v přímém souboji o postup s outsiderem Kubou. Do další části šampionátu projdou první tři celky z každé skupiny. Český tým se účastní mistrovství světa potřetí za sebou, předloni osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace.

Národní celek šel do utkání ve stejném složení jako proti Švédsku, mimo sestavu znovu zůstala křídelnice Poláková. Češky začaly nebojácně a proti vysokému favoritovi odehrály velmi povedený první poločas. V úvodu dobře kombinovaly a v 10. minutě je kapitánka Kafka Malá poslala již do čtyřgólového vedení.

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Brazilský trenér reagoval brzkým oddychovým časem, jeho svěřenkyně ale nadále ztrácely a ve zbytku poločasu se už ani jednou nedokázaly přiblížit více než na dvě branky. Češky zvládly ubránit i poslední soupeřův útok před pauzou a do kabin šly s vedením 15:12.

Hned po změně stran národní tým zvýšil už na rozdíl pěti branek, nadějný vývoj ale k velmi nečekanému bodovému zisku nedotáhl. Češkám proti fyzicky lépe vybavenému soupeři začaly viditelně docházet síly. Mistryně světa z roku 2013 sérií čtyř branek srovnaly na 18:18 a ve 49. minutě se díky nejlepší střelkyni De Paulové poprvé v utkání dostaly do vedení (21:20).

Český tým se už vůbec nedokázal prosadit proti brazilské obraně a naopak z brejků inkasoval několik laciných gólů. Za posledních 26 minut zaznamenal jen pět branek a s tím v závěru nemohl pomýšlet na úspěch. Brazilkám podlehly české házenkářky stejně jako na minulém světovém šampionátu.

Skupina G (Stutgart)

Brazílie - Česko 28:22 (12:15)
20:30 Kuba - Švédsko

Tabulka skupiny G:

1.Brazílie220069:424
2.Švédsko110031:232
3.Česko200245:590
4.Kuba100120:410
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Házenkářky na MS sahaly po senzaci, slaví ale Brazilky. Češky prohrály i druhý zápas

Česká házenkářka Charlotte Cholevová během zápasu se Švédskem na mistrovství...

České házenkářky na mistrovství světa prohrály i druhý zápas v základní skupině, favorizované Brazílii podlehly 22:28. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého ve Stuttgartu ještě v 37....

29. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  20:39

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Aktualizujeme
Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V 17. kole si doma poradili se Slováckem 3:0 a minimálně do neděle zvýšili svůj náskok na čele před Spartou na pět bodů. Dvakrát se trefil...

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  20:01

Staněk byl ve formuli 2 opět bez bodu, v Kataru dojel na 13. místě

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta

Český závodník Roman Staněk dojel třináctý ve sprintu formule 2 v Lusailu a počtvrté za sebou nebodoval. Jednadvacetiletému jezdci týmu Invicta se nevyplatil risk se zastávkou v boxech a na bodovanou...

29. listopadu 2025  19:39

Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

České biatlonistky se v cíli radují ze třetího místa v ženské štafetě Světového...

Ruku na srdce, kdo jste tomu před startem věřil? Česká ženská štafeta biatlonistek je po šesti letech opět na stupních vítězů ve Světovém poháru. Postarala se o vynikající vstup do olympijské zimy. A...

29. listopadu 2025  18:58

Větrnou štafetu v Östersundu vyhráli Norové. Češi se třemi trestnými koly sedmí

Mikuláš Karlík odjíždí ze střelnice mužské štafety v Östersundu.

Úvodní závod biatlonového Světového poháru mají za sebou také muži. Čechům se ve štafetě nepodařilo navázat na třetí místo, které krátce před nimi slavily ženy, se sedmým místem však můžou být...

29. listopadu 2025  14:57,  aktualizováno  18:40

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

29. listopadu 2025  18:33

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  18:31

ONLINE: City zvládli drama s Leedsem, Sunderland předvedl velkolepou otočku

Sledujeme online
Phil Foden z Manchesteru City dává v 91. minutě gól na 3:2 proti Leedsu.

Pět zápasů 13. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United, ačkoliv na domácí půdě 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v nastavení....

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  18:03

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

29. listopadu 2025  17:38

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

