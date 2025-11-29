Házenkářky na MS sahaly po senzaci, slaví ale Brazilky. Češky prohrály i druhý zápas

Český tým ve čtvrtek na úvod šampionátu prohrál s jiným favoritem Švédskem a zatím je ve čtyřčlenné základní skupině G bez bodu. V pondělí se v závěrečném duelu úvodní fáze utká v přímém souboji o postup s outsiderem Kubou. Do další části šampionátu projdou první tři celky z každé skupiny. Český tým se účastní mistrovství světa potřetí za sebou, předloni osmým místem vyrovnal maximum od rozdělení federace.
Národní celek šel do utkání ve stejném složení jako proti Švédsku, mimo sestavu znovu zůstala křídelnice Poláková. Češky začaly nebojácně a proti vysokému favoritovi odehrály velmi povedený první poločas. V úvodu dobře kombinovaly a v 10. minutě je kapitánka Kafka Malá poslala již do čtyřgólového vedení.
Brazilský trenér reagoval brzkým oddychovým časem, jeho svěřenkyně ale nadále ztrácely a ve zbytku poločasu se už ani jednou nedokázaly přiblížit více než na dvě branky. Češky zvládly ubránit i poslední soupeřův útok před pauzou a do kabin šly s vedením 15:12.
Hned po změně stran národní tým zvýšil už na rozdíl pěti branek, nadějný vývoj ale k velmi nečekanému bodovému zisku nedotáhl. Češkám proti fyzicky lépe vybavenému soupeři začaly viditelně docházet síly. Mistryně světa z roku 2013 sérií čtyř branek srovnaly na 18:18 a ve 49. minutě se díky nejlepší střelkyni De Paulové poprvé v utkání dostaly do vedení (21:20).
Český tým se už vůbec nedokázal prosadit proti brazilské obraně a naopak z brejků inkasoval několik laciných gólů. Za posledních 26 minut zaznamenal jen pět branek a s tím v závěru nemohl pomýšlet na úspěch. Brazilkám podlehly české házenkářky stejně jako na minulém světovém šampionátu.
Skupina G (Stutgart)
Brazílie - Česko 28:22 (12:15)
Tabulka skupiny G:
|1.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|69:42
|4
|2.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|31:23
|2
|3.
|Česko
|2
|0
|0
|2
|45:59
|0
|4.
|Kuba
|1
|0
|0
|1
|20:41
|0