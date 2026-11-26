Zatímco v moderní hale s celkovou kapacitou 13 tisíc diváků vrcholí dokončovací práce, reprezentační výběr trenéra Tomáše Hlavatého ladí formu v královopolské hale Vodova. Do dějiště šampionátu se přesune až v závěru přípravy, před úvodním pátečním duelem s Nizozemskem v něm házenkářky stihnou dva až tři tréninky.
„S arénou je to na poslední chvíli, ale každý dělá vše pro to, aby to bylo v pořádku,“ říká kouč českého výběru. „A hřiště má pořád čtyřicet krát dvacet metrů,“ usmívá se.
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Reprezentantky navíc musejí počítat s tím, že některé části zázemí ještě nebudou zcela dokončené. Organizátoři na to tým dopředu upozornili. „Nesmíme se soustředit na to, co nemůžeme ovlivnit. Jde o věci, které musíme akceptovat, a pokud s tím budou spojené nějaké komplikace, zkrátka najdeme řešení,“ poznamenává Hlavatý.
S nadhledem bere situaci i 32letá kapitánka, která připomíná letošní zimní olympijské hry v Itálii. „Sportovci říkali, že mají v šatnách ještě po zemi hřebíky. Stává se to i na takhle velkých akcích. Až po prvním tréninku budu vědět, jak to vypadá u nás, ale z videí se to jeví velice dobře,“ podotýká.
Ani v omezeném prostoru pro seznámení s halou nespatřuje reprezentantka zásadní problém. Na vrcholných akcích jsou hráčky vzhledem k vytíženosti sportovišť na podobný režim zvyklé.
Větší neznámou může být samotná divácká kulisa. Zatímco elitní křídelnice působící v Rumunsku má s bouřlivým prostředím zkušenosti i ze svého současného angažmá, nemalá část české reprezentace před tak početným davem pravidelně nenastupuje.
„Může to dopadnout pozitivně, protože vám divácká podpora pomůže. Na druhou stranu nemáme na tohle zvyklé hráčky, takže to celé může jít i opačným směrem,“ upozorňuje Hlavatý.
Naděje pro opomíjený sport
Nicméně skutečnost, že právě házená bude prvním sportem v dlouho očekávané brněnské aréně, vnímá jako příležitost. „Zapíšeme se do historie. Musíme dělat všechno pro to, abychom zlepšili povědomí o házené, aby se o ni lidé více zajímali a aby mladé hráčky viděly své idoly i v tomto sportu,“ zdůrazňuje.
Pro Veroniku Kafku Malou je domácí Euro devátým velkým reprezentačním šampionátem. Výjimečný pro ni ovšem není jen kvůli novému prostředí, v němž se odehraje. „Hrát na domácím Euru je sen každé malé házenkářky. Jsem vděčná, že si ho můžeme splnit. Cítím ale i zodpovědnost za předešlé generace,“ vyznává se kapitánka.
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Vzpomíná na bývalé reprezentační opory Michaelu Hrbkovou či Janu Knedlíkovou. „Všechny holky bojovaly za to, aby se házená dostala na tuhle úroveň. My teď sklízíme plody jejich práce. Chtěla bych hrát i za ně,“ burcuje křídelnice.
Do slavnostního otevření arény musí Hlavatý vyřešit ještě několik otazníků. Část reprezentantek dorazila ze zahraničních angažmá se zdravotními problémy, u některých se čeká na výsledky magnetické rezonance. Definitivní osmnáctičlennou nominaci hodlá kouč uzavřít v neděli. „Holky přijdou na reprezentaci a dřou na palubovce od nevidím do nevidím, dávají do toho všechno,“ oceňuje jejich přístup.
Z brněnské čtyřčlenné skupiny postoupí do další fáze šampionátu pouze dva týmy. Papírovým favoritem jsou Nizozemky, Češky by si cestu za postupem chtěly otevřít především v duelech s Chorvatskem a Rakouskem. „Snem je postup. Tvrdě pracujeme na tom, aby se to podařilo,“ uzavírá Hlavatý.
Mistrovství Evropy házenkářek
v nové brněnské hale
Evropský šampionát házené žen hostí společně pět zemí. V Rumunsku se odehrají dvě skupiny, další tři si rozdělí Slovensko, Turecko a Polsko, kde se v Katovicích týmy utkají i v zápasech o medaile. Skupinu D s domácí účastí pak přivítá Brno ve zbrusu nové T Areně.
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